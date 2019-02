Liga 2018/2019 – La presentazione della ventiquattresima giornata

Il programma delle venti squadre del campionato spagnolo nella ventiquattresima giornata. Impegni casalinghi per Barcellona e Real Madrid.

BARCELLONA – Venerdì 15 febbraio avrà inizio la ventiquattresima giornata di Liga, il massimo campionato spagnolo. Ad aprire le danze sarà il match tra Eibar e Getafe in programma alle ore 21:00, mentre il giorno seguente, alle 16:15, sarà il turno dell’Atletico Madrid, prossimo avversario della Juventus negli ottavi di finale di Champions League. I Colchoneros, reduci dalla sconfitta nel derby madrileno con il Real, faranno visita al Rayo Vallecano, che occupa la terz’ultima posizione in classifica. La squadra allenata dal Cholo ha collezionato due sconfitte nelle ultime due partite di campionato, perdendo così il secondo posto ed allontanandosi dalla capolista Barcellona. I blaugrana scenderanno in campo nel Saturday Night delle 20:45 contro il Real Valladolid al Camp Nou, dove Valverde potrebbe attuare un cospicuo turnover in vista dell’imminente sfida di Champions contro il Lione. Periodo delicato anche per i catalani, che nelle ultime sei partite tra campionato e coppe hanno collezionato una sconfitta, due vittorie e tre pareggi consecutivi.

Il Real Madrid è più vivo che mai, la vetta è distante sei punti ma con quindici giornate ancora da giocare. I Blancos, che questa sera saranno impegnati alla Johan Cruijff Arena contro l’Ajax, ospiteranno il Girona al Santiago Bernabeu domenica alle 12:00. L’ultima sconfitta in campionato risale al 6 gennaio, da allora sono arrivate cinque vittorie consecutive che hanno permesso a Modric e compagni di superare Siviglia ed Atletico Madrid in classifica. Il Siviglia, che fine a poco tempo fa occupava la seconda posizione, scenderà in campo domenica alle 18:30 in casa del Villarreal con l’imperativo di vincere per tenere lontane Getafe ed Alavés dal quarto posto.

Il programma della 24esima giornata

VENERDI’

Eibar – Getafe

SABATO

Celta Vigo – Levante

Rayo Vallecano – Atletico Madrid

Real Sociedad – Leganes

Barcellona – Real Valladolid

DOMENICA

Real Madrid – Girona

Valencia – Espanyol

Villarreal – Siviglia

Real Betis – Deportivo Alaves

LUNEDI’

Huesca – Athletic Bilbao