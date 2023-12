Akragas – Siracusa: diretta live e risultato in tempo reale

La partita tra Akragas – Siracusa di domenica 17 dicembre in diretta: presentazione, formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in Streaming la partita valida per la 18° giornata di campionato di Serie D Girone I Stagione 2023/2024.

AKRAGAS – Domenica 17 dicembre allo Stadio “Esseneto” di Agrigento va di scena l’incontro tra Akragas – Siracusa. L’Akragas non se la passa bene, gli undici di Anastasi hanno portato a casa solo tre pareggi di fila, solamente tre punti nelle ultime tre partite, avrebbero meritato qualcosina di più. Non perdono dal 12 novembre quando dallo stadio dell’Igea Virtus sono usciti con una rete subita. È una gara abbastanza difficile, non è facile tenere testa al Siracusa, ci vuole tanto Akragas e tanta testa, i Biancoazzurri sono pronti: la vittoria per loro significherebbe avere più forza morale.

Il Siracusa arriva da un pareggio nello scontro diretto con la Vibonese, un pari che non è servito a nessuna delle due squadre, tutto sommato è stato un risultato giusto, non tanto per la Vibonese andata in vantaggio per ben due volte una nel primo tempo e l’altra nel secondo, fermata entrambe le volte dal Siracusa con Maggio e il 2-2 definitivo è stato opera di Zampa.

Quindi un pari che ha dato solo il via al Trapani che, si è lanciato direzione primo posto. Per i ragazzi di Cacciola è vietato sbagliare. Il Direttore di gara: Antonio Spera di Barletta; Gli assistenti: Pietro Anile Acireale e Paolo Romeo di Reggio Calabria

La presentazione della partita

QUI AKRAGAS – Anastasi sceglie Il modulo del 4-2-3-1: tra i pali a difendere la porta affidata a Sorrentino; la difesa sempre a 4 con Cipolla e Pantano i centrali, Rechichi terzino destro e Scadurra terzino sinitro mentre il centrocampo a Ruffino e Sanseverino come mediani davanti la difesa, Llama, Puglisi e Di Mauro davanti l’unica punta Marrale.

QUI SIRACUSA – Cacciola conferma il suo 4-3-3: con in porta Lamberti; in difesa con terzino sinistro, Di Paola, centrali Sena e Zampa e Benassi a Destra. In centrocampo Suhs dietro, Alma e Aliperta; l’attacco con Forchignone, Alma e Maggio.

Le probabili formazioni di Akragas – Siracusa

AKRAGAS (4-2-3-1): Sorrentino; Cipolla, Pantano, Rechichi, Scandurra; Ruffino, Sanseverino; Llama, Puglisi, Di Mauro; Marrale. Allenatore: Anastasi

SIRACUSA (4-4-2): Lamberti; Di Paola, Sena, Zampa, Benassi; Suhs, Alma, Aliperta; Forchignone, Alma, Maggio. Allenatore: Cacciola

Dove vedere la partita in TV e su Streaming

La gara viene trasmessa in diretta TV su la Tr3 sui canali 83-88 (Canali regionali) del digitale terrestre. La diretta testuale della partita potete seguirla anche sul nostro sito Calciomagazine.net

A cura di Giuseppe Macrì