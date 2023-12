Sancataldese – Reggio Calabria: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Sancataldese-Reggio Calabria di domenica 17 dicembre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la diciottesima giornata del Girone I di Serie D 2023-2024

SAN CATALDO – Domenica 17 dicembre allo stadio Valentino Mazzola andrà in scena Sancataldese–Reggio Calabria, gara valevole per la diciottesima giornata del Girone I di Serie D 2023-2024: calcio d’inizio alle ore 14:30. Da una parte, la nuova Reggina reduce da due vittorie consecutive di misura contro Locri (1-0) e Canicattì (0-1). Dall’altro lato, invece, la Sancataldese che viene da quattro risultati utili, tra questi i due successi di fila con Locri (4-1) e Igea Virtus (0-2).

In casa, i verdeamaranto hanno portato a casa fino ad ora solamente due vittorie mentre i calabresi sono imbattuti in esterna: quattro vittorie e altrettanti pareggi. Il Reggio Calabria, attualmente quinto a quota 26 (sette successi, cinque pareggi e tre sconfitte) cerca punti in ottica quarto posto, al momento occupato dal Real Casalnuovo (28).

Posizione di metà classifica invece per la Sancataldese, decima con 20 punti frutto di cinque successi, cinque pareggi e altrettanti ko. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Federico Tassano della sezione di Chiavari coadiuvato dagli assistenti Yassine El Hamdaoui della sezione di Novi Ligure e Guido Junior Cucchiar di La Spezia.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SANCATALDESE-REGGIO CALABRIA]

SANCATALDESE:. A disposizione:



REGGIO CALABRIA:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Reggio Calabria

Portieri: Fecit, Velcea

Difensori: Cham, Girasole, Ingegneri, Kremenovic, Martiner, Parodi, Zanchi

Centrocampisti: Barillà, Bright, Mungo, Porcino, Simonetta

Attaccanti: Bolzicco, Marras, Perri, Provazza, Renelus, Rosseti

Presentazione del match

QUI SANCATALDESE – A difesa di La Cagnina ci saranno Parisi, Brumat e Ozawje. A centrocampo Durmish, Correnti, Lo Nigro, Dampha e Siino in una compatta linea da cinque. In avanti la coppia composta da Varela e Zerbo.

QUI REGGIO CALABRIA – Tra i pali Velcea con Martiner, Girasole, Ingegneri e Cham a comporre la linea difensiva. A centrocampo Porcino, Mungo e Barillà mentre nel tridente offensivo spazio a Provazza, Bolzicco e Perri.

Le probabili formazioni di Sancataldese-Reggio Calabria

SANCATALDESE (3-5-2): La Cagnina; Parisi, Brumat, Ozawje; Durmish, Correnti, Lo Nigro, Dampha, Siino; Varela, Zerbo. Allenatore: Accursio Sclafani

REGGIO CALABRIA (4-3-3): Velcea; Martiner, Girasole, Ingegneri, Cham; Porcino, Mungo, Barillà; Provazza, Bolzicco, Perri. Allenatore: Bruno Trocini

Dove vedere la gara in tv e streaming

Le gare esterne del Reggio Calabria saranno trasmesse in diretta su ReteReggio (canale 83 in Calabria) e RTV (canale 77 in Calabria) mentre le partite casalinghe saranno disponibili su playlfareggiocalabria al prezzo di 7 euro a gara (abbonamento annuale 80 euro).