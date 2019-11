Albania – Francia 0-2: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Albania – Francia del 17 novembre 2019: presentazione, formazioni e tabellino in tempo reale del match valido per il Gruppo F delle qualificazioni a Euro 2020, calcio d’inizio alle ore 20.45

TIRANA – Domenica 17 novembre alla Arena Kombetare di Tirana si gioca Albania – Francia, incontro valevole per il Gruppo H delle qualificazioni agli Europei 2020; calcio di inizio previsto per le ore 20.45. L’Albania ha ottenuto 13 punti in nove partite, frutto di quattro vittorie, un pareggio e quattro sconfitte e dè ormai fuori dai giochi. La Francia, invece, è a quota 22, avendo vinto sette gare, pareggiato una e persa l’altra. In palio per la Nazionale di Deschamps c’è il primo posto davanti alla Turchia, che dista soltanto due lunghezze e che, impegnata in trasferta sul campo di Andorra, non dovrebbe avere problemi a partare a casa tre punti.

Cronaca, sintesi della partita

La partita è iniziata seguiremo le azioni principali. All’8′ del primo tempo vantaggio della Francia con Tolisso: punizione di Griezmann per l’incornata del compagno sul primo palo e palla che si infila con la complicità di Berisha. Al 20′ un contropiede dell’Albania sulla destra con Hysaj che in area non riesce a suggerire per un compagno e palla intercettata. Al 31′ raddoppia la Francia con Griezmann che raccoglie sotto porta una passaggio in area di Dubois, bravo a smarcarsi in area. Azione molto veloce che ha preso di sopresa la difesa.

Il tabellino in diretta minuto per minuto

ALBANIA: Etrit Berisha; Ermir Lenjani, Elseid Hysaj, Klaus Gjasula, Berat Djimsiti, Kastriot Dermaku, Freddie Veseli, Keidi Bare, Kristi Qose, Bekim Balaj, Rey Manaj. A disposizione: Thomas Strakosha, Alban Hoxha, Enea Mihaj, Hysen Memolla, Ardian Ismajli, Lorenc Trashi, Odise Roshi, Ylber Ramadani, Emanuele Ndoj, Ledian Memushaj, Myrto Uzuni, Taulant Seferi. Allenatore: Edoardo Reja.



FRANCIA: Steve Mandanda; Clément Lenglet, Presnel Kimpembe, Léo Dubois, Raphaël Varane, Benjamin Mendy, Corentin Tolisso, Moussa Sissoko, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Wissam Ben Yedder. A disposizione: Mike Maignan, Alphonse Aréola, Kurt Zouma, Benjamin Pavard, Lucas Digne, Tanguy NDombèlé, N'Golo Kanté, Mattéo Guendouzi, Kylian Mbappé, Thomas Lemar, Nabil Fekir. Allenatore: Didier Deschamps.



Ammonizioni: al 20' pt Elseid Hysaj (ALB), al 26' pt Clément Lenglet (FRA).

Le probabili formazioni di Albania – Francia

L’Albania potrebbe scendere in campo con il modulo 3-5-2 con Strakosha in porta e difesa a tre composta da Veseli, Djimsiti e Ismajli. In mezzo al campo Ndoj, Ramadani e Memushaj; sulle corsie Roshi e Hysaj. Dabanti Manaj e Balaj. Per la Francia probabile modulo 4-2-3-1 con Mandanda tra i pali e difesa formata dalla coppia centrale Varane-Lenglet e da Pavard e Digne sulle corsie. A centrocampo Tolisse e Kante. Sulla trequarti Coman, Griezmann e Mpabbe, di supporto all’unica punta Giroud.

Albania (3-5-2): Strakosha; Veseli, Djimsiti, Ismajli; Roshi, Ndoj, Ramadani, Memushaj, Hysaj; Manaj, Balaj. CT Reja.

Francia (4-2-3-1): Mandanda; Pavard, Varane, Lenglet, Digne; Tolisso, Kante; Coman, Griezmann, Mpabbe; Giroud. CT Deschamps.

Dove seguire Albania – Francia

Il match Francia – Albania sarà trasmesso in diretta da Canale 20 e in streaming su www.sportmediaset.it