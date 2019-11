CATANZARO – Vittoria strameritata per gli uomini di Grassadonia che dominano un Catania poco propositivo e senza gioco. Nel primo tempo due occasioni per Kanoute, ospiti salvati da Furlan (l’unico incolpevole della sconfitta ospite) poi al 45′ ingenuità di Bucolo che stende Maita; il cenrocampista del Catania era gia ammonito e lascia i suoi compagni in 10 pe un intero tempo. Nel secondo tempo dura poco la resistenza ospite, il vantaggio arriva al 56′ con una grande zampata di Celiento, subito dopo, al 60′ il 2-0 siglato da Tascone su assist di Kanoute. Il Catanzaro gestisce il match e nel finale, in pieno recupero Nicastro cala il sipario, 3-0.

Catanzaro – Catania 3-0, il tabellino del match

CATANZARO (3-4-3): Di Gennaro; Celiento, Martinelli, Pinna; Statella (dal 73′ Urso), Tascone (dal 87′ Risolo), Maita, Favalli (dal 81′ Nicoletti); Casoli, Kanoute (dal 81′ Fischnaller), Nicastro. A disposizione: Mittica, Adamonis, Nicoletti, Urso, Calì, Giannone, Riggio, Di Livio, Fischnaller, Figliomeni, Risolo, Quaranta. Allenatore: Grassadonia.

CATANIA (3-4-3): Furlan; Esposito, Biagianti (dal 61′ Barisic), Silvestri; Rizzo, Biondi, Bucolo, Pinto (dal 51′ Marchese); Mazzarani, Di Molfetta (dal 46′ Llama), Di Piazza. A disposizione: Martinez, Noce, Lodi, Curiale, Marchese, Llama, Barisic, Catania, Distefano, Fornito. Allenatore: Lucarelli.

Reti: 56′ Celiento, 60′ Tascone, 90+3′ Nicastro (Catanzaro).

Ammoniti: Kanoute, Celiento, Maita, Urso (Catanzaro); .

Espulsi: 45′ Bucolo (doppio giallo)(Catania).

Recupero: 2 min (1°T); 3 min (2°T).