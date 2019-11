Catanzaro – Catania: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Catanzaro – Catania del 17 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la quindicesima giornata delle campionato di serie C girone C, calcio d’inizio alle 20,45

CATANZARO – Domenica 17 Novembre 2019 alle ore 20,45 si gioca Catanzaro – Catania, incontro valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone C 2019/2020. I padroni di casa che, nella scorsa giornata, hanno pareggiato in trasferta sul campo della Cavese, mentre dall’altra parte ci sono i siciliani che sono reduci dalla vittoria casalinga nel derby contro la Sicula Leonzio. La squadra di Grassadonia occupa la settimana posizione in classifica con 21 punti conquistati mentre la squadra di Lucarelli occupa la decima posizione in classifica a 20 punti. A dirigere il match del Nicola Ceravolo sarà il signor Gualtieri della sezione di Asti.

Domenica 17 Novembre 2019

La presentazione del match

QUI CATANZARO – I padroni di casa cercheranno di recuperare Bianchimano e De Risio per avere tutta la rosa a disposizione ma comunque dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Di Gennaro in porta, pacchetto difensivo composto da Signorini, Martinelli e Pinna. A centrocampo Risolo in cabina di regia con Tascone e Casoli mezze ali mentre sugli esterni agiranno Statella e Favalli. Il tandem d’attacco sarà composto da Kanoute e Nicastro.

QUI CATANIA – Per gli ospiti mancherà Dall’Oglio per squalifica più gli indisponibili Saporetti, Sarno, Welbeck, Rossetti e Mbende. Gli etnei dovrebbero scendere in campo col 3-5-2 con Furlan in porta, pacchetto difensivo composto da Esposito, Biagianti e Silvestri. A centrocampo Lodi in cabina di regia con Rizzo e Bucolo mezze ali con Calapai e Pinto esterni. Il tandem d’attacco sarà Curiale e Di Piazza.

Dove vederla in TV e in streaming

La sfida Catanzaro – Catania, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie C girone C, sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma ELEVEN SPORTS.

Le probabili formazioni di Catanzaro – Catania

CATANZARO (3-5-2): Di Gennaro; Signorini, Martinelli, Pinna; Statella, Tascone, Risolo, Casoli, Favalli; Kanoute, Nicastro. Allenatore: Grassadonia

CATANIA (3-5-2): Furlan; Esposito, Biagianti, Silvestri; Calapai, Rizzo, Lodi, Bucolo, Pinto; Curiale, Di Piazza. Allenatore: Lucarelli

STADIO: Nicola Ceravolo