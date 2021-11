AlbinoLeffe – Catanzaro: dove vedere la diretta live e risultato

La partita AlbinoLeffe – Catanzaro del Mercoledì 24 novembre 2021 in diretta: formazioni e risultato in tempo reale con tabellino. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Coppa Italia Serie C – Quarti di finale

GORGONZOLA – Mercoledì 24 novembre 2021 , alle ore 14:30 riflettori puntati su AlbinoLeffe – Catanzaro , match valido per la giornata del campionato Coppa Italia Serie C – Quarti di finale. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si ritrovano nuovamente dopo che nell’ultima occasione la AlbinoLeffe ha avuto la meglio con il risultato di 0-1 . Sarà il fischietto di Luca Cherchi di Carbonia incaricato a dirigere questa partita che si disputerà presso lo stadio Stadio Citta di Gorgonzola. Sarà coadiuvato dagli assistenti Emanuele De Angelis di Roma 2 e Davide Santarossa di Pordenone mentre il quarto ufficiale sarà Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

Negli ultimi cinque incontri la AlbinoLeffe ha conseguito 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitte realizzando 7 e subendone 7 . La Catanzaro invece ha ottenuto 2 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte realizzando 5 reti e subendone 4 . Un’ora prime dell’inizio della partita saranno disponibili le formazioni ufficiali delle due squadre mentre dalle ore 14:30 vi dare informazioni in diretta sull’incontro attraverso la nostra diretta testuale.

Tabellino minuto per minuto

ALBINOLEFFE:. A disposizione:



CATANZARO:. A disposizione:



Reti:



Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro AlbinoLeffe – Catanzaro , valevole per la giornata del campionato Coppa Italia Serie C – Quarti di finale , sarà visibile in diretta e in esclusiva su Eleven Sports. Potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile in chiaro anche su Rai Sport.