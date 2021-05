AlbinoLeffe – Modena: dove vedere la diretta live e risultato

L’AlbinoLeffe dovrebbe optare per un modulo 3-5-2 a quello degli avversari con Savini tra i pali, difesa con Riva, Canestrelli e Borghini. In mediana Genevier affiancato da Piccoli e Nichetti ed esterni Giorgione e Tomaselli. In attacco Gelli e Cori. Il Modena dovrebbe scendere in campo con un 4-3-1-2 con Gagno in porta, in difesa Zaro e Pergreffi centrali e Zaro e Mignanelli terzini. In mediana Gerli affiancato da Muroni e Castiglia. In attacco Tulissi trequartista alle spalle di Luppi e Spagnoli.

ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini; Riva, Canestrelli, Borghini; Giorgione, Piccoli, Genevier, Nichetti, Tomaselli; Gelli, Cori. Allenatore: Zaffaroni.

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Mattioli, Zaro, Pergreffi, Mignanelli; Muroni, Gerli, Castiglia; Tulissi; Luppi, Spagnoli. Allenatore: Mignani.