Alessandria – AlbinoLeffe: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Alessandria – AlbinoLeffe di Mercoledì 9 giugno 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per i playoff di Serie C

ALESSANDRIA – Mercoledì 9 giugno, allo Stadio Mocagatta, si gioca Alessandria – Albinoleffe, gara di ritorno delle semifinali dei playoff di Serie C; calcio di inizio previsto per le ore 20.30. Si riparte dal 2-1 in favore dell’Alessandria dell’andata. Vediamo come le due squadre si presentano all’appuntamento. L’Alessandria è risultata seconda nel Girone A con 68 punti, con un percorso di 20 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte; 48 reti fatte e 29 subite. Il bilancio nelle ultime cinque sfide è di 2 successi e 3 sconfitte con 4 gol fatti e 5 incassati. Nella regular season l’Albinoleffe si é classificato al settimo posto con 47 punti, frutto di 14 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte; nei turni precedenti ha eliminato, nell’ordine, Pontedera, Grosseto, Modena e Catanzaro. Ha inanellato 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 5 gol e subendone 4. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Alessandria – Albinolleffe e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara.

La cronaca del match e tabellino

Le probabili formazioni di Alessandria – AlbinoLeffe

L’Alessandria dovrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2, con Pisseri in porta, pacchetto difensivo con Bellodi, Cosenza e Macchioni. In mezzo al campo Bruccini e Di Gennaro, sulle corsie laterali Mora e Celia. Sulla trequarti Di Quinzio, di supporto alla coppia di attacco formata da Mustacchio e Stanco. L’AlbinoLeffe recupera Borghini e Manconi ma perde lo squalificato Giorgione; dovrebbe optare per un modulo 3-5-2 con Savini tra i pali, difesa con Riva, Canestrelli e Borghini. In mediana Genevier affiancato da Cerini e Maritato ed esterni Gelli e Tomaselli. In attacco Manconi e Cori.

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Bellodi, Cosenza, Macchioni; Mora, Gennaro, Bruccini, Celia; Di Quinzio, Mustacchio, Stanco. Allenatore: M. Longo

ALBINOLEFFE (3-5-2): Savini; Borghini, Mondonico, Riva, Gelli, Cerini, Genevier, Maritato, Tomaselli; Manconi, Cori. Allenatore: Zaffaroni.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro Alessandria – AlbinoLeffe, valido per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La partita sarà trasmessa anche in chiaro su Rai Sport.