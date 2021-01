Serie C, Alessandria – Como: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Alessandria – Como di Domenica 10 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Serie C

ALESSANDRIA – Domani pomeriggio, 10 gennaio 2021, alle ore 15:00 riflettori puntati su Alessandria – Como, incontro valevole per la giornata 18 del Gruppo A di Serie C. Ricordiamo che nell’ultima gara giocata il 13 ottobre 2019 la stessa era finita con il risultato di 1-1. L’Alessandria gode dei favori del pronostico con i bookmakers che quotano la vittoria a 2.20. Nelle ultime 5 sfide l’Alessandria ha ottenuto 4 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 2. Il Como invece ha ottenuto 4 vittorie, 1 pareggi e 0 sconfitte realizzando 10 reti e subendone 6. Calciomagazine.net vi offrirà la diretta scritta di Alessandria – Como e gli aggiornamenti in tempo reale. Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Sguardo alla classifica di Serie C dove attualmente é in testa il Renate con 38 , seguito dal Como con 34 e dall’Alessandria con 30 .

Le probabili formazioni di Alessandria – Como

L’Alessandria dovrebbe scendere in campo con un 3-5-2 con Gemello tra i pali, pacchetto difensivo formato da Macchioni, Blondett e Cosenza. In cabina di regia Chiarello affiancato da Castellano e Di Quinzio, con esterni Mora e Celia. In attacco Corazza e Eusepi. Il Como dovrebbe invece optare per un 3-4-3 con Facchin in porta, in difesa Dkidak, Bertoncini e Crescenzi. In mediana Arrigoni e Bellemo, sulle corsie laterali Iovinee e Cicconi. In attacco Terrani e Gatto come ali e Gabrielloni punta centrale.

ALESSANDRIA (3-5-2): Pisseri; Macchioni, Blondett, Cosenza; Mora, Castellano, Chiarello, Di Quinzio, Celia; Corazza, Eusepi. Allenatore: Gregucci.

COMO (3-4-3): Facchin; Dkidak, Bertoncini, Crescenzi; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Cicconi; Terrani, Gabrielloni, Gatto. Allenatore: Gattuso.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Alessandria – Como , valida per la giornata 18 del campionato Serie C , sarà visibile in diretta esclusiva su ELEVEN SPORT.