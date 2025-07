Ruoti incorona i campioni CSI: festa della cronoscalata

A Ruoti l’ottavo traguardo nazionale CSI: 14 maglie tricolori assegnate nella cronoscalata. Puglia, Basilicata e Campania protagoniste in salita

RUOTI – Una festa del ciclismo, carica di energia, passione e tenacia è stata a Ruoti (PZ) la quinta Cronoscalata Ruotese, domenica 13 Luglio, valida come campionato nazionale CSI di Cronoscalata. L’ottavo (su 12) traguardo nazionale che il Ciclismo del CSI ha messo in calendario in terra lucana per le due ruote arancioblu è stato un successo di colori, di inclusione e di partecipazione. Al via c’erano infatti un centinaio di corridori, venuti anche dalle Marche, dall’Umbria oltre che dalla regione ospitante, la Lucania, e dalle vicine Puglia, Calabria e Campania. Sui tornanti della Via Appia, il percorso misurava 9,9 km da pedalare a tutta, con una pendenza media del 4,7%, hanno cavalcato sui pedali i concorrenti di ogni età, dai 17 agli 81 anni in sella.

Un atleta di casa, il lucano Michele Aristide, Presidente della Velocity Potenza, splendida società organizzatrice dell’evento, è stato il più veloce di tutti nella mattinata ciclistica ciessina, tagliando il traguardo, un secondo dopo i 25 minuti, primo nella categoria M5. Poi via via gli altri nelle varie categorie. Premiati al traguardo con la maglia scudettata tricolore sette corridori pugliesi, tra cui cinque del CSI Foggia. Campania e Basilicata possono applaudire a testa tre loro cronoscalatori d’oro.

Tra le donne la più veloce di tutte è stata la solita marchigiana Cinzia Zacconi, maglia azzurra fermana della New Mario Pupilli, che ha fermato il crono sui 31″.23. Ricca la premiazione presso la Villa Comunale di Ruoti, dove sono intervenuti, oltre al Presidente regionale del CSI Basilicata, Mimmo Lavanga, i Vicepresidenti regionali lucani – il vicario Giovanni Mietitore ed Eustachio Di Cuia – la Vicesindaca di Ruoti, nonché Assessore allo sport, Maria Troiano, assieme agli Assessori comunali, Leonardo Sabia e Felice Faraone. Impeccabile la Direzione di Gara, affidata a Franco Piarulli, che ha coordinato l’impegno dei tanti volontari sul percorso, oltre alle motostaffette della Polizia Locale.

I 14 Campioni Nazionali Cronoscalata CSI 2025:

Master Woman 3: Maria Teresa Agostino (Velocity) PZ

Master Woman 2: Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli) FM

Master Woman 1: Annalisa Albanese (Eco Evolution Bike) AV

Master 10: Pasquale Marrone (Poliportiva Avis S. Ferdinando) BAT

Master 9: Cosimo Orlando (Team Padre Pio) FG

Master 8: Michele Piacquadio (Cicogna Cerignola) FG

Master 7: Fabrizio Catapano (New Dauna Cycling) FG

Master 6: Matteo Troiano (Nella Ciclisti Sipontini) FG

Master 5: Michele Aristide (Velocity) PZ

Master 4: Angelo Clemente (Apice Tre Colli) BN

Master 3: Adriano Caputo (Nella Ciclisti Sipontini) FG

Master 2: Cesare Corrado Romano (Vultour Bike) MELFI

Elite Sport: Domenico Prencipe (Nella Ciclisti Sipontini) FG

Junior Sport: Francesco Macchione (Brasciwood) AV