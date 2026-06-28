Algeria-Austria 3-3: diretta live e risultato finale

Diretta Algeria-Austria di Domenica 28 giugno 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita dei Mondiali

KANSAS CITY – La sfida tra Algeria e Austria, valida per la terza giornata del Gruppo J della Coppa del Mondo 2026, si giocherà domenica 28 giugno alle 4 ore italiane al Kansas City Stadium.

È un vero spareggio per accedere ai sedicesimi di finale: con l’Argentina già qualificata e saldamente in testa, le due squadre si presentano appaiate a tre punti e con un destino ancora tutto da scrivere.

L’Austria parte da una posizione leggermente più favorevole grazie alla differenza reti, attualmente in parità, mentre l’Algeria paga il passivo accumulato contro l’Argentina. Un pareggio potrebbe teoricamente qualificare entrambe, con gli austriaci secondi e gli algerini tra le migliori terze. Ma il tabellone degli incroci rende la situazione più complessa: arrivare secondi significherebbe quasi certamente affrontare la Spagna, un ostacolo che nessuna delle due nazionali considera ideale.

L’Austria di Ralf Rangnick ha mostrato un calcio propositivo e intenso. Dopo il 3-1 alla Giordania, la sconfitta contro l’Argentina ha evidenziato una fase difensiva ancora da registrare, pur mantenendo ordine e personalità. L’Algeria, guidata da Riyad Mahrez, ha vissuto un percorso speculare: ko all’esordio contro l’Argentina, poi una rimonta di carattere contro la Giordania grazie ai gol di Benbouali e Gouiri, che ha riaperto completamente il discorso qualificazione.

L’unico precedente ufficiale tra le due nazionali risale al Mondiale del 1982, quando l’Austria vinse 2-0 a Oviedo con le reti di Schachner e Krankl.

La direzione di gara è affidata all’uzbeko Tantashev, assistito da Tsapenko e Geynullin. Al video ci saranno Gonzalez dall’Uruguay e Evans dagli Stati Uniti.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ALGERIA-AUSTRIA]

ALGERIA: Benbot O., Belghali R. (dal 26' st Chergui S.), Mandi A., Bensebaini R., Hadjam J. (dal 26' st Ait-Nouri R.), Chaibi F., Bentaleb N., Mahrez R.2, Maza I., Aouar H. (dal 45'+4 st Ghedjemis F.), Gouiri A. (dal 26' st Belaid Z.). A disposizione: Abada A., Ait-Nouri R., Belaid Z., Benbouali N., Boudaoui H., Boulbina A., Chergui S., Ghedjemis F., Hadj Moussa A., Mastil M., Titraoui Y., Tougai M., Zerrouki R., Zidane L. Allenatore: Petkovic V..



AUSTRIA: Schlager A., Posch S., Lienhart P., Alaba D. (dal 17' st Danso K.), Mwene P. (dal 45'+5 st Kalajdzic S.), Seiwald N., Schlager X. (dal 1' st Grillitsch F.), Laimer K., Schmid R. (dal 1' st Wanner P.), Sabitzer M., Arnautovic M. (dal 1' st Gregoritsch M.). A disposizione: Affengruber D., Chukwuemeka C., Danso K., Friedl M., Gregoritsch M., Grillitsch F., Kalajdzic S., Ljubicic D., Pentz P., Prass A., Schopf A., Svoboda M., Wanner P., Wiegele F., Wimmer P. Allenatore: Rangnick R..



Reti: al 45' pt Belghali R. (Algeria) , al 15' st Mahrez R. (Algeria) , al 45'+3 st Mahrez R. (Algeria) al 28' pt Arnautovic M. (Austria) , al 10' st Sabitzer M. (Austria) , al 45'+6 st Kalajdzic S. (Austria) .



Ammonizioni: al 11' pt Arnautovic M. (Austria).

Benbot O., Belghali R. (dal 26' st Chergui S.), Mandi A., Bensebaini R., Hadjam J. (dal 26' st Ait-Nouri R.), Chaibi F., Bentaleb N., Mahrez R.2, Maza I., Aouar H. (dal 45'+4 st Ghedjemis F.), Gouiri A. (dal 26' st Belaid Z.).Abada A., Ait-Nouri R., Belaid Z., Benbouali N., Boudaoui H., Boulbina A., Chergui S., Ghedjemis F., Hadj Moussa A., Mastil M., Titraoui Y., Tougai M., Zerrouki R., Zidane L.Petkovic V..Schlager A., Posch S., Lienhart P., Alaba D. (dal 17' st Danso K.), Mwene P. (dal 45'+5 st Kalajdzic S.), Seiwald N., Schlager X. (dal 1' st Grillitsch F.), Laimer K., Schmid R. (dal 1' st Wanner P.), Sabitzer M., Arnautovic M. (dal 1' st Gregoritsch M.).Affengruber D., Chukwuemeka C., Danso K., Friedl M., Gregoritsch M., Grillitsch F., Kalajdzic S., Ljubicic D., Pentz P., Prass A., Schopf A., Svoboda M., Wanner P., Wiegele F., Wimmer P.Rangnick R..al 45' pt Belghali R. (Algeria) , al 15' st Mahrez R. (Algeria) , al 45'+3 st Mahrez R. (Algeria) al 28' pt Arnautovic M. (Austria) , al 10' st Sabitzer M. (Austria) , al 45'+6 st Kalajdzic S. (Austria) .al 11' pt Arnautovic M. (Austria).

Presentazione del match

COME ARRIVA L’ALGERIA – L’Algeria si presenta con un modulo 4-2-3-1. Mandrea guida il reparto arretrato, protetto da una linea difensiva esperta formata da Mandi, Bensebaini, Atal e Aït-Nouri. Davanti alla difesa agiscono Bentaleb e Boudaoui Sulla trequarti Mahrez, Maza e Chaïbi costruiscono il gioco e cercano superiorità tra le linee, mentre Gouiri è il riferimento avanzato scelto da Petkovic per attaccare la profondità e muoversi sul fronte offensivo.

COME ARRIVA L’AUSTRIA – L’Austria risponde con lo stesso sistema, un 4-2-3-1 . A. Schlager è il punto fermo tra i pali, con una difesa che unisce fisicità ed esperienza: Lainer, Alaba, Danso e Posch formano un blocco solido e aggressivo. In mediana Seiwald e Laimer garantiscono intensità, pressing e continuità di gioco. Sulla trequarti Schmid, Wimmer e Sabitzer rappresentano il cuore creativo della manovra, con Gregoritsch incaricato di finalizzare e dare peso all’attacco.

Probabili formazioni

ALGERIA (4-2-3-1): Mandrea; Mandi, Bensebaini, Atal, Aït-Nouri; Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Maza, Chaïbi; Gouiri. Ct: Petkovic.

AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Lainer, Alaba, Danso, Posch; Seiwald, Laimer; Schmid, Wimmer, Sabitzer; Gregoritsch. Ct: Rangnick.

Dove vedere la partita in tv e in streaming

La gara sarà trasmessa in diretta:

-in chiaro su Rai Uno e in streaming gratuito su Rai Play

-in esclusiva su DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.