Frosinone-Juve Stabia: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Frosinone-Juve Stabia di Domenica 16 agosto 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Coppa Italia

FROSINONE – Domenica 16 agosto 2026, alle 18, allo Stadio Benito Stirpe, andrà in scena Frosinone-Juve Stabia, gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027. In caso di parità al 90’, come da regolamento, non sono previsti supplementari ma si procederà direttamente con i calci di rigore. La vincente affronterà ai sedicesimi di finale chi passerà il turno tra Sassuolo e Cesena.

Il Frosinone ha strutturato la preparazione in due fasi: una settimana di test a Ferentino e poi il ritiro in altura al Terminillo, con cinque amichevoli che hanno offerto segnali incoraggianti. Dopo il primo test interno del 22 luglio (Frosinone A vs Frosinone B 1-0), i giallazzurri hanno superato l’Ascoli 1-0 e pareggiato con la Sambenedettese (1-1). Buona anche la prova contro il Benevento, chiusa sul 2-2, mentre l’ultimo test di prestigio contro la Lazio ha visto il Frosinone cadere di misura 1-2 il 9 agosto.

Percorso altrettanto intenso per la Juve Stabia, reduce dalla promozione e affidata a Pietro De Giorgio. Dopo le visite mediche ad Agerola, la squadra ha svolto l’intero ritiro a Polla, mettendo in mostra una spiccata vena offensiva nelle prime uscite. Dopo il test del 22 luglio con la Rappresentativa Locale, la Juve Stabia ha travolto il Potenza 4-0 e l’Ischia 5-1, confermando brillantezza e ritmo. Il successo esterno contro la Cavese (0-1) del 6 agosto ha dato ulteriore fiducia, mentre l’unico passo falso è arrivato il 9 agosto contro il Campobasso, sconfitto 0-2 allo Stadio Menti nell’ultimo test prima della sfida dello Stirpe.

A dirigere il match sarà Marco Di Loreto della sezione di Terni, coadiuvato dagli assistenti Domenico Palermo della sezione di Bari e Marco Colaianni della sezione di Bari. Il Quarto uomo sarà Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Al Var Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco, Avar Daniele Rutella della sezione di Enna.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI FROSINONE-JUVE STABIA]

Presentazione del match

COME ARRIVA IL FROSINONE – Il Frosinone si schiera con un 4-3-3 lineare: Palmisani in porta, difesa giovane con Amey, Calvani, Monterisi e Bracaglia. In mezzo Calò guida il gioco con Koutsoupias e Cichella a supporto. Davanti, Kvernadze, Raimondo e Fini compongono un tridente rapido e verticale pensato per attaccare gli spazi.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA – La Juve Stabia risponde con un 4-3-3 speculare. Confente tra i pali, linea difensiva formata da Ricciardi, Baldi, Bellich e Douglas. A centrocampo Mosti, Buglio e Pierobon garantiscono corsa e ordine. In attacco Patanè e Piscopo affiancano Candellone, riferimento centrale del sistema di De Giorgio.

Probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Amey, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Koutsoupias, Calò, Cichella; Kvernadze, Raimondo, Fini. Allenatore: Alvini.

JUVE STABIA (4-3-3): Confente; Ricciardi, Baldi, Bellich, Douglas; Mosti, Buglio, Pierobon; Patanè, Candellone, Piscopo. Allenatore: De Giorgio

Dove vedere la partita in tv e in streaming

L’incontro sarà trasmesso in chiaro da Canale 20 in qando mediaset detiene l’eslusiva per tutto il torneo. In streaming su Mediaset Infinity.