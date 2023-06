Allenatori Serie A, le panchine della stagione 2023 – 2024

Tra (tante conferme) e (poche) new entries é quasi delineato il quadro delle panchine per la stagione calcistica della Serie A 2023/2024

Si delinea giorno dopo giorno il quadro delle panchine per l’anno 2022/2023. Sono quindici le società che hanno confermato il tecnico con il quale hanno chiuso il campionato 2023/2023. Alla guida del Napoli Campione d’Italia non ci sarà più Luciano Spalletti, che ha preferito star fermo un anno per ritemprarsi dalle fatiche dell’ultimo periodo; al suo posto ci sarà un ritorno nel campionato italiano dell’ex Roma Rudi Garcia. Non ci saranno grossi capovolgimenti di fronte sulle altre panchine visto che ben sedici tecnici su venti sono stati confermati. Sulla panchina del neopromosso Frosinone siederà Eusebio Di Francesco mentre su quella delle altre due squadre che si ri-affacciano alla Serie A dopo un solo anno di permanenza nel torneo cadetto, Cagliari e Genoa, vigerà la regola secondo cui “Squadra vincente non si cambia” e resteranno, rispettivamente, Ranieri e Gilardino. Lecce e Verona devono, invece, ancora comunicare il nome del nuovo allenatore.

Ecco l’elenco:

ATALANTA – Gian Piero Gasperini (confermato)

BOLOGNA – Thiago Motta (confermato)

CAGLIARI – Claudio Ranieri (confermato)

EMPOLI – Paolo Zanetti (confermato)

FIORENTINA – Vincenzo Italiano (confermato)

FROSINONE – Eusebio Di Francesco (nuovo)

GENOA – Alberto Gilardino (confermato)

INTER – Simone Inzaghi (confermato)

JUVENTUS – Massimiliano Allegri (confermato)

LAZIO – Maurizio Sarri (confermato)

LECCE – in attesa di comunicazione

MILAN – Stefano Pioli (confermato)

MONZA – Raffaele Palladino (confermato)

NAPOLI – Rudi Garcia (nuovo)

ROMA – José Mourinho (confermato)

SALERNITANA – Paulo Sousa (confermato)

SASSUOLO – Alessio Dionisi (confermato)

TORINO – Ivan Juric (confermato)

UDINESE – Andrea Sottil (confermato)

VERONA – in attesa di comunicazione