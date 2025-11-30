Vivi Altotevere-Grosseto 0-2: Benedetti e Marzierli decidono la sfida

Diretta Vivi Altotevere-Grosseto di Domenica 30 novembre 2025: una rete per tempo di Benedetti e Marzierli e tre punti preziosi per i maremmani

SANSEPOLCRO – Al “Buitoni” di Sansepolcro il Grosseto conferma la propria solidità e porta a casa una vittoria importante. La squadra di Paolo Indiani si impone 2-0 contro il Vivi Altotevere grazie alle reti di Benedetti e Marzierli, una per tempo. I biancorossi hanno gestito con maturità la partita, mentre i padroni di casa hanno faticato a rendersi pericolosi.

Tabellino

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: B. Bambara; D. Cerbella (dal 41’ st Corsini), G. Di Paola (dal 30’ st Barculli), E. Omohonria, A. Borgo, R. Adreani, N. Bocci (dal 44’ st Petricci), A. Salvadori (dal 30’ st Gennaioli), M. Alagia, A. Massai (dal 38’ st Brizzi), D. Vitiello. A disposizione: J. Ermini, G. Fumanti, R. Brizzi, N. Petricci, D. Stumpo, G. Fabozzi. Allenatore: Ciampelli Davide

GROSSETO 1912: A. Marcu; S. Della Latta (dal 26’ st Bacciardi), P. Sabelli, E. Marzierli, G. Riccobono (dal 1’ st Bellini), L. Benedetti (dal 18’ st Ciabuschi), L. Gonnelli, F. Ampollini, M. Fiorani (dal 40’ st Italiano), A. Ciraudo (dal 26’ st Montini), E. D’Ancona. A disposizione: D. Romagnoli, F. Gerardini, V. Regoli, D. Brenna. Allenatore: Indiani Paolo

Reti: al 7’ pt L. Benedetti (Grosseto), al 10’ st E. Marzierli (Grosseto)

Ammonizioni: al 3’ pt Massai (Sansepolcro), al 40’ st Omohonria (Sansepolcro), al 27’ st Montini (Grosseto), al 40’ st Bacciardi (Grosseto)

Recupero: 1′ pt, 5′ st

L’arbitro

L’arbitro della partita sarà il fischietto Marco Zini della sezione di Udine, coadiuvato dai connazionali Flavius Costel Condrut proveniente da castelfranco Veneto e Alex Scaldaferro appartenente alla sezione di Vicenza in qualità di guardalinee. La squadra di arbitri dovrà garantire equilibrio e coerenza, gestendo la partita oculatamente e sapendo interpretare nel migliore dei modi i momenti salienti della gara.

La presentazione del match

Domenica 30 novembre 2025, alle ore 14.30, allo Stadio Comunale Buitoni andrà in scena Vivi Altotevere-Grosseto, march valido per la quattordicesima giornata del Girone E di Serie D.

Nel match tra Vivi Altotevere e Grosseto, la squadra ospite parte con i favori del pronostico. A confermarlo, è la posizione in classifica delle due formazioni, ma il fattore campo: i padroni di casa sono quindicesimi a causa di rendimento non ottimale che li vede aver ottenuto con 2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte. Il Grosseto, invece, è primo grazie a 10 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitte, segno di un cammino quasi perfetto. Tale differenza nelle prestazioni permane anche in presenza del fattore campo, il quale non contribuisce a ridurre la distanza in classifica in maniera significativa.

Sulla base dei dati statistici, possiamo notare che il Vivi Altotevere ha un record di 8 gol segnati e 14 subiti, con una differenza reti di -6. Allo stesso tempo, il Grosseto, con 28 gol segnati e 15 subiti, ha una differenza in gol di 17. Da questi numeri, si può che non esiste un ampio divario tra le due squadre in termini di qualità. Dal quadro statistico, infatti, emerge un differenza tecnica tra le due formazioni: questi dati non solo dimostrano che esista grande differerenza di rendimento, ma evidenziano anche che il confronto tra le due formazioni sia sostanzialmente squilibrato dal punto di vista del gioco.

Questo scenario non è riflesso dalle quote, che non danno i padroni di casa favoriti. Ciò è dimostrato dal 4.75 per la vittoria del Vivi Altotevere, il che significa che i bookmaker ritengono che il successo dei padroni di casa non sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.60, il che significa che è possibile che la partita finisca in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che, invece, ipotizza una vittoria del Grosseto è di 1.57, il che suggerisce che le ricevitorie credono gli ospiti hanno buone possibilità di vincere in trasferta.

COME ARRIVA IL VIVI ALTOTEVERE – Il tecnico Ciampelli dovrebbe schierare Ermini, Omonohria, Di Paola, Gennaioli, Borgo, Adreani, Bocci, Corsini, Fabozzi, Massai, Vitiello.

COME ARRIVA IL GROSSETO – Il Grosseto di Indiani si dispone con il 4-3-1-2: tra i pali c’è Marcu; la linea difensiva è formata da Della Latta, Gerardini, Marzierli e Disanto, chiamati a garantire solidità e copertura. In mezzo al campo agiscono Bacciardi, Benedetti e Ampollini, incaricati di dare equilibrio, intensità e qualità alla manovra biancorossa. Sulla trequarti spazio a Brenna, punto di raccordo e rifinitura tra centrocampo e attacco. In avanti il tandem composto da Fiorani e Ciraudo ha il compito di guidare l’offensiva, cercando profondità e concretezza sotto porta.

Le probabili formazioni

VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Ermini, Omonohria, Di Paola, Gennaioli, Borgo, Adreani, Bocci, Corsini, Fabozzi, Massai, Vitiello. Allenatore: Ciampelli.

GROSSETO (4-3-1-2): Marcu, Della Latta, Gerardini, Marzierli, Disanto, Bacciardi, Benedetti, Ampollini, Brenna, Fiorani, Ciraudo Allenatore: Indiani.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Non sarà possibile seguire l’incontro tra Vivi Altotevere e Grosseto in televisione, ma potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.