Amichevole, Nuove Florida – Trastevere 0-2: cronaca e risultato finale

ARDEA – Seconda uscita stagionale e seconda vittoria per il Trastevere che ad Ardea, contro il Nuova Florida, si impone per 2-0 grazie alle reti di Bertoldi e dell’ex De Costanzo. Ottima la prova dei ragazzi di Cioci che impongono ritmo e gioco fin dalle battute iniziali, contro un’avversaria di pari categoria. Tortolano sfiora il vantaggio dalla distanza e Giordani deve fare gli straordinari su Bertoldi ma alla fine è costretto a capitolare al 26′, quando è proprio Bertoldi a trovare l’angolino con una conclusione appena fuori area, servito da Massimo. La reazione dei padroni di casa è affidata a De Marchis, che impegna Semprini ma è sempre il Trastevere a costruire e concludere, con Massimo e Crescenzo dal limite dell’area. Nella ripresa cambiano quasi tutti gli interpreti ma non il copione, il Trastevere trova il raddoppio al 71′ con De Costanzo, che parte da destra, si accentra e col sinistro batte Giordani sul primo palo. I ritmi restano apprezzabili nonostante il gran caldo e gli amaranto provano con insistenza la via del gol, soprattutto con la vivacità di Rei e Valentini, che provano senza successo a sfondare la difesa del Nuova Florida. Il risultato non cambia più, il Trastevere vince 2-0 e domenica scenderà di nuovo in campo, ancora in trasferta, contro L’Aquila.

TABELLINO

NUOVA FLORIDA-TRASTEVERE 0-2

NUOVA FLORIDA: Giordani, Contini, Ferrari, Scognamiglio, Bruno, Moretti, Oliva, Perchaurd, El Bakhtaoui, De Marchis, Miola. A disp. D’Angeli, D’Angelo, Rocco, Jukic, Cannizzaro, Barchiesi, Di Micco, Vanni, Rosauri, Modugno, Santilli, Boggia, Samba, Barone. All. Bussone

TRASTEVERE: Semprini (20’st Imbastaro), Sadek (1’st Cesari), Carta, Berardi (20’st Scacco), Massimo (1’st Di Rauso), Giordani (1’st Briatico), Bertoldi (1’st Rei), Crescenzo (1’st De Costanzo), Scuderi (1’st Ponzi), Tortolano (1’st Valentini), Papaj (1’st Calderoni). All. Cioci

Reti: 26’pt Bertoldi, 26’st De Costanzo.

Angoli 3-6.

Recupero: 1’st