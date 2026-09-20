Ancona-L’Aquila 2-2: diretta live e risultato finale | Serie D

Diretta Ancona-L’Aquila di Domenica 20 settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

ANCONA – Domenica 20 settembre 2026, lo Stadio del Conero ospiterà la partita Ancona-L’Aquila, sfida valida per la quarta giornata del Girone F di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00.

L’Ancona ha raccolto sei punti nelle prime tre giornate, grazie a due vittorie intervallate da una sconfitta. La formazione marchigiana ha iniziato il campionato superando per 2-1 il Notaresco, prima di fermarsi davanti al Montecchio Gallo, vittorioso per 1-0. La squadra di Pesaresi ha poi reagito prontamente, imponendosi per 1-0 sul campo della Maceratese. L’Ancona arriva dunque alla sfida con l’obiettivo di dare continuità al successo ottenuto nell’ultimo turno.

Ancora imbattuta dopo tre partite, invece, L’Aquila che ha raccolto sette punti grazie a due vittorie e un pareggio. Gli abruzzesi hanno esordito superando per 1-0 il Termoli, per poi imporsi con un netto 4-0 sul campo del Fossombrone. Nell’ultimo turno è arrivato lo 0-0 casalingo contro l’Atletico Ascoli. La formazione rossoblù si presenta quindi all’appuntamento con una striscia positiva ancora aperta.

La maggior parte dei bookmakers considerano la squadra di casa come favorita per la vittoria finale. Ciò è dimostrato dalla quota di 2.00 per la vittoria dell’Ancona, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà probabile. Il pareggio è quotato a 3.10, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che invece ipotizza la vittoria de L’Aquila è di 3.30, il che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra ospite abbia poche possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI ANCONA-L’AQUILA]

L’arbitro

La partita sarà diretta dall’arbitro Francesco Polizzotto della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Roberto Cusimano e Marco Garofalo, entrambi della sezione di Palermo. La squadra arbitrale sarà chiamata a garantire una direzione attenta e uniforme, mantenendo alta la concentrazione e assicurando coerenza nelle decisioni, soprattutto nei momenti più delicati dell’incontro.

La presentazione del match

COME ARRIVA L’ANCONA – L’Ancona dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, affidando a Mastrangelo la difesa della porta. In retroguardia spazio a Balestra, Morri, Sbardella e Virdis, mentre Pandolfi e Messori comporranno la coppia in mediana. Sulla trequarti agiranno Pecci, Lombardi e Cocola, con Manuzzi riferimento offensivo. La formazione di Pesaresi punterà sulla qualità degli uomini avanzati e sull’equilibrio garantito dal centrocampo.

COME ARRIVA L’AQUILA – Anche L’Aquila dovrebbe adottare il 4-2-3-1, con Inturri tra i pali. La linea difensiva sarà formata da Pomposo, Magnani, Brunetti e Saia, mentre Gori e Lisi avranno il compito di presidiare la zona centrale. Zini, Campagna e Curatolo agiranno alle spalle di Sparacello, unica punta. La squadra di Andreucci cercherà di costruire la propria manovra attraverso il lavoro della trequarti e il sostegno degli esterni.

Le probabili formazioni

ANCONA (4-2-3-1): Mastrangelo; Balestra, Morri, Sbardella, Virdis; Pandolfi, Messori; Pecci, Lombardi, Cocola; Manuzzi. Allenatore: Pesaresi

L’AQUILA (4-2-3-1): Inturri; Pomposo, Magnani, Brunetti, Saia; Gori, Lisi; Zini, Campagna, Curatolo; Sparacello. Allenatore: Andreucci.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Ancona e L’Aquila in diretta su Rete8 (canale 10 del digitale terrestre, visibile principalmente nelle regioni Abruzzo e Molise), oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.