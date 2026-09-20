Trapani-Igea Virtus 1-3: rimonta d’autorità, Ferrara e Harper firmano il sorpasso giallorosso

Diretta Trapani-Igea Virtus di Domenica 20 settembre 2026: Sasanelli illude, Aiello pareggia, Ferrara e Harper completano la rimonta

TRAPANI – L’Igea Virtus continua a correre e conquista una vittoria pesante contro il Trapani, superato 3-1 sul neutro di Castellammare del Golfo. La squadra di Ferraro sale così a quota dieci punti, confermando un avvio di stagione brillante e costruito sulla capacità di reagire nei momenti chiave. Come contro la Vibonese, i giallorossi devono inseguire: il Trapani passa infatti in vantaggio con Sasanelli, alla prima rete stagionale. L’espulsione dello stesso attaccante al 20’ della ripresa cambia però l’inerzia della gara e l’Igea ne approfitta immediatamente, trovando il pari con Aiello su punizione di Calafiore. Con l’uomo in più, i giallorossi aumentano la pressione e ribaltano tutto con Ferrara, prima di chiudere nel recupero con Harper. Un successo di carattere, che consolida la posizione nelle zone alte della classifica e prepara la squadra alla difficile trasferta contro la Reggina.

Tabellino

TRAPANI: Simoni, Valenti, Frasson, Gorzelewski (dal 46’ st Leveque), Rottensteiner, Aronica, Ferlicca (dal 1’ st Velazquez), Maltese, Scorza (dal 36’ st Dampha), Sasanelli, Randazzo. A disposizione: Pizzuto, Campolo, Callari, Cardinale, Corallini, Basso, Tejió, Napolitano, Lucito. Allenatore: Spataro (Aronica squalificato).

IGEA VIRTUS: Creuso, Tumminelli, Martinoli, Aiello, Piovano, Calafiore (dal 28’ st Harper), Joao Pedro, Khamlich (dal 15’ st Tolomello), Faccetti (dal 28’ st Vacca), Cicirello (dal 34’ st Ferrara), Samake (dal 32’ st Longo). A disposizione: De Giosa, Martinelli, Acampa, Iannello. Allenatore: Ferraro.

Reti: al 7’ st Sasanelli (T), al 22’ st Aiello (I), al 39’ st Ferrara (I), al 46’ st Harper (I)

Ammonizioni: Cantoro (VL), Maimone (VL), Ranieri (VL)

Recupero: 0’ pt, 5’ st

L’arbitro

La partita sarà diretta dall’arbitro Francesco Palmisano della sezione di Saronno, coadiuvato dagli assistenti Domenico Paolo Moschella della sezione di Reggio Calabria e Matteo Ventre della sezione di Rossano. La squadra arbitrale sarà chiamata a garantire una direzione attenta e uniforme, mantenendo alta la concentrazione e assicurando coerenza nelle decisioni, soprattutto nei momenti più delicati dell’incontro.

La presentazione del match

Domenica 20 settembre 2026, lo Stadio Polisportivo Provinciale ospiterà la partita Trapani-Igea Virtus, sfida valida per la quarta giornata del Girone I di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 15.00.

Ill Trapani è alla ricerca dei primi punti stagionali. La formazione granata ha infatti perso tutte e tre le gare disputate finora. Il campionato si è aperto con il pesante 0-4 interno contro la Vibonese, seguito dallo 0-1 rimediato sul campo del Calcio Avola. Nell’ultima giornata è arrivata un’altra battuta d’arresto, questa volta per 0-2 contro la Nissa. Il derby rappresenta dunque un’occasione per interrompere la serie negativa e trovare una prima risposta sul piano dei risultati.

L’Igea Virtus ha invece raccolto quattro punti nelle prime tre giornate, mostrando grande carattere. Dopo il successo per 4-2 contro il Calcio Avola, la formazione giallorossa ha pareggiato 2-2 sul campo della Vigor Lamezia. Nell’ultimo turno è arrivata una sfida ricca di gol, chiusa con il successo per 4-3 sulla Vibonese. Un percorso positivo sul piano offensivo, mentre il reparto arretrato ha già concesso nove reti e sarà chiamato a trovare maggiore solidità.

Il derby siciliano mette di fronte due squadre con obiettivi e situazioni di classifica differenti, ma accomunate dalla voglia di vivere una sfida speciale. Il Trapani cercherà di sfruttare il fattore campo e l’importanza della stracittadina per sbloccarsi, mentre l’Igea Virtus punta a confermare quanto mostrato nelle prime giornate. Sarà una gara in cui intensità e motivazioni potranno avere un peso significativo.

COME ARRIVA IL TRAPANI – Il Trapani dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3, con Simoni tra i pali. Il reparto arretrato sarà composto da Gorzelewski, Rottensteiner, Ferlicca, Maltese e Napolitano, mentre Valenti, Aronica e Teijo formeranno la linea di centrocampo. In avanti spazio a Frassón Calvino e Sasanelli. La squadra di Aronica cercherà di sviluppare la propria manovra sfruttando le soluzioni offerte dal reparto offensivo e il lavoro della mediana.

COME ARRIVA L’IGEA VIRTUS – Anche la formazione di Ferraro dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Creuso a difesa della porta. In fase difensiva agiranno Tumminelli, Ursino, Martinoli e Acampa, mentre Vacca, Calafiore e Khamlich occuperanno la zona centrale. Il tridente offensivo sarà formato da Longo, Ferrara e Harper. L’Igea Virtus punterà sull’ampiezza e sulla spinta degli uomini avanzati per creare spazi nella metà campo avversaria.

Le probabili formazioni

TRAPANI (4-3-3): Simoni; Gorzelewski, Rottensteiner, Ferlicca, Maltese, Napolitano; Valenti, Aronica, Teijo; Frassón Calvino, Sasanelli. Allenatore: Aronica.

IGEA VIRTUS (4-3-3): Creuso; Tumminelli, Ursino, Martinoli, Acampa; Vacca, Calafiore, Khamlich; Longo, Ferrara, Harper. Allenatore: Ferraro.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Trapani e Igea Virtus in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale dell’F.C. Trapani 1905, oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.