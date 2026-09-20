Lecco-Pergolettese 0-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Lecco-Pergolettese di domenica 20 settembre 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

LECCO – Domenica 20 settembre, nella cornice dello Stadio Mario Rigamonti-Mario Ceppi di Lecco andrà in scena Lecco-Pergolettese, match valido per la sesta giornata del Girone A del campionato di Serie C 2026-2027; calcio di inizio alle ore 20:30. Da una parte del campo ci saranno i padroni di casa che, dopo aver raccolto un pareggio e due sconfitte nelle prime tre giornate, hanno vinto le ultime due gare. I blucelesti hanno prima superato 1-0 la Giana Erminio e successivamente si sono imposti 3-1 sul campo del Desenzano. Il Lecco si trova a quota sette punti in classifica con quattro gol realizzati e tre subiti.

Dall’altra parte ci sarà invece la Pergolettese, che dopo due sconfitte iniziali e un pareggio ha trovato la prima vittoria stagionale sul campo del Novara. Nell’ultima giornata è arrivato lo 0-0 casalingo contro la Folgore Caratese. La formazione lombarda occupa il sedicesimo posto in classifica con cinque punti conquistati nelle prime cinque giornate.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LECCO-PERGOLETTESE]

L’arbitro

Sarà David Kovacevic della sezione di Arco Riva a dirigere Lecco-Pergolettese, match valido per la sesta giornata del Girone A del campionato di Serie C 2026-2027; calcio di inizio alle ore 20:30. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Ahmed Maher Said I. Eltantawy di Chiari e Matteo Di Berardino di Teramo, mentre il quarto uomo sarà Davide Cerea di Bergamo. Veronica Martinelli di Seregno sarà l’operatore FVS.

Presentazione del match

QUI LECCO – Il Lecco scende in campo con il 4-4-2. In porta ci sarà Vettorel, i quattro in difesa saranno Arena, Rizzo, Comi e Sidler. Mallamo e Urso agiranno sulle corsie esterne con Bonaiti e Metlika al centro del campo. In avanti spazio al tandem formato da Pellegrino e Moutassime.

QUI PERGOLETTESE – La Pergolettese risponde con il 4-4-2. Tra i pali ci sarà Doldi, la linea difensiva sarà composta da Bassi, Roversi, Zaia e Silvestri. A centrocampo spazio a Tremolada, Jaouhari, Ferrandino e Arini, mentre la coppia offensiva sarà formata da Pala e Corti.

Le probabili formazioni di Lecco-Pergolettese

LECCO (4-4-2): Vettorel; Arena, Rizzo, Comi, Sidler; Mallamo, Bonaiti, Metlika, Urso; Pellegrino, Moutassime. Allenatore: Federico Valente.

PERGOLETTESE (4-4-2): Doldi; Bassi, Roversi, Zaia, Silvestri; Tremolada, Jaouhari, Ferrandino, Arini; Pala, Corti. Allenatore: Antonio Giosa.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro Lecco-Pergolettese valido per la sesta giornata del Girone A del campionato di Serie C 2026-2027 sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport al canale 256. Sarà possibile seguirlo previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale, in base al pacchetto scelto, che consente di vedere tutte le partite del campionato di Serie C e della Coppa Italia di Serie C. Gli abbonati Sky potranno vedere Lecco-Pergolettese in diretta streaming anche su Sky Go attraverso i dispositivi mobili. Il match sarà inoltre disponibile su NOW, la piattaforma streaming di Sky accessibile tramite smartphone, tablet, PC e Smart TV.