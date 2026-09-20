Milan-Lecce 3-0: Pulisic apre, Rabiot illumina, Moreira chiude

Diretta Milan-Lecce di Domenica 20 settembre 2026: Pulisic segna il primo gol del 2026, Rabiot raddoppia con un’azione splendida, Moreira chiude nel finale. Esordio stagionale per Camarda

MILANO – Il Milan celebra nel modo migliore il centenario di San Siro, superando il Lecce con un 3-0 netto, convincente e ricco di segnali positivi. La squadra di Amorim domina il primo tempo con un possesso palla schiacciante e una fluidità di gioco che mette costantemente in difficoltà la formazione di Di Francesco, schierata con un prudente 5-4-1. Il vantaggio arriva al 14’ grazie a Pulisic, che firma il suo primo gol del 2026 con un controllo perfetto e un sinistro chirurgico.

Indice:

Nella ripresa il Milan continua a spingere e trova il raddoppio con una splendida azione corale finalizzata da Rabiot, mentre il 3-0 porta la firma di Diego Moreira, entrato da pochi minuti. Nel finale arriva anche l’esordio stagionale di Camarda, accolto da un boato della Sud. Una serata liberatoria per i rossoneri, che salgono a quota 10 punti e ritrovano entusiasmo e identità.

Cronaca della partita

Il Milan parte aggressivo, con la difesa altissima e un possesso palla che supera il 75%. Le prime occasioni arrivano da Pulisic e Chukwueze, mentre il Lecce prova a ripartire con Ilic e Danilo Veiga. Al 14’ Pavlovic trova un lancio perfetto per Pulisic, che controlla di destro e batte Falcone col sinistro: 1-0. I rossoneri continuano a spingere, sfiorano il raddoppio con De Winter e Pavlovic, mentre Maignan è attento su Gaspar.

La ripresa si apre con il Milan ancora padrone del campo. All’11’ viene annullato un gol a Pavlovic per fuorigioco, poi Estupinan spreca una grande occasione. Al 16’ arriva il capolavoro: azione tutta di prima tra Pulisic e Rabiot, che davanti a Falcone sceglie il primo palo e firma il 2-0.

Amorim inserisce Loftus-Cheek e Diego Moreira, che al 29’ ruba palla a Danilo Veiga, vince un contrasto e batte Falcone per il 3-0. San Siro esplode.

Nel finale entra Camarda, accolto da un’ovazione. Il Lecce prova un paio di conclusioni con Ngom, ma Maignan controlla. Dopo tre minuti di recupero, il Milan chiude una serata perfetta: 3-0, identità ritrovata e pubblico in festa.

Tabellino

MILAN: Maignan M., Gila M., De Winter K., Pavlovic S., Chukwueze S. (dal 44′ st Camarda F.), Modric L. (dal 31′ st Musah Y.), Rabiot A., Estupinan P. (dal 31′ st Bartesaghi D.), Pulisic C. (dal 25′ st Loftus-Cheek R.), Saelemaekers A. (dal 25′ st Moreira D.), Ramos G.. A disposizione: Bartesaghi D., Camarda F., Cisse A., Comotto C., Diawara S., Gabbia M., Hutchinson O., Jashari A., Loftus-Cheek R., Moreira D., Musah Y., Terracciano F., Terracciano P., Tomori F., Torriani L. Allenatore: Amorim R..

LECCE: Falcone W., Veiga D., Gaspar K., Siebert J., Gallo A., Pierotti S. (dal 37′ st Ndri K.), Ilic I. (dal 25′ st Kaba M.), Maleh Y. (dal 25′ st Ngom O.), Coulibaly L., Stulic N. (dal 1′ st Esteban P.), Monteiro J. (dal 25′ st Fatah A.). A disposizione: Bleve M., Borbei A., Dembele A., Esteban P., Fatah A., Fofana S., Gorter O., Jean G., Kaba M., Ndaba C., Ndri K., Ngom O., Scott E. Allenatore: Di Francesco E..

Reti: al 14′ pt Pulisic C. (Milan) , al 16′ st Rabiot A. (Milan) , al 28′ st Moreira D. (Milan) .

Ammonizioni: al 13′ st Veiga D. (Lecce).

L’arbitro

A dirigere la sfida sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Lo Cicero di Brescia e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. Quarto Ufficiale sarà Paride Tremolada della sezione di Monza. Al VAR ci sarà Lorenzo Maggioni di Lecco mentre l’AVAR sarà Alberto Santoro di Messina.

Presentazione del match

Domenica 20 settembre, alle ore 20.45, allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, andrà in scena Milan-Lecce, gara valida per la quinta giornata di Serie A 2026-2027.

Il Milan torna a concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di archiviare rapidamente la delusione europea. La squadra di Rúben Amorim arriva alla sfida contro il Lecce reduce dalla sconfitta per 2-0 incassata a San Siro contro il Benfica nell’esordio stagionale di Europa League, un risultato che ha interrotto l’imbattibilità dei rossoneri e segnato il primo stop della gestione del tecnico portoghese. In Serie A, però, il percorso del Milan resta positivo. Con 8 punti raccolti nelle prime quattro giornate, frutto di due vittorie e due pareggi, i rossoneri occupano le zone alte della classifica e sono ancora imbattuti.

Il rendimento evidenzia una squadra capace di produrre gioco e risultati, anche se non sono mancati alcuni aspetti da migliorare, soprattutto in fase difensiva. Il fattore San Siro può rappresentare una risorsa importante per cercare di tornare immediatamente alla vittoria. Nell’unica gara casalinga disputata finora in campionato, infatti, il Milan ha superato con autorità il Venezia per 2-0, mostrando solidità e qualità nelle due fasi di gioco. Diverso il rendimento lontano da Milano, dove sono arrivati due pareggi consecutivi, contro Juventus e Lazio, risultati che hanno confermato la competitività della squadra ma anche alcune difficoltà nel gestire determinati momenti delle partite.

Di fronte ci sarà un Lecce che ha iniziato il campionato con equilibrio e personalità. I salentini si presentano a San Siro con 6 punti in classifica, ottenuti grazie a due vittorie e due sconfitte, un rendimento che consente alla formazione giallorossa di navigare nella parte centrale della graduatoria. La squadra pugliese ha già dimostrato di saper ottenere risultati anche lontano dal proprio stadio. Emblematico il successo per 2-0 sul campo del Venezia, che ha confermato l’organizzazione e la capacità di colpire negli spazi. Nell’ultimo turno il Lecce ha inoltre superato il Monza per 3-2.

COME ARRIVA IL MILAN – Il Milan dovrebbe affidarsi al consueto 3-4-2-1 disegnato da Rúben Amorim, con Maignan tra i pali e la difesa composta da Gila, De Winter e Pavlovic. Sulle corsie sono pronti Moreira e Chukwueze, anche se il nigeriano resta leggermente avanti nel ballottaggio con Estupinan. In mezzo al campo spazio all’esperienza di Modric insieme a Musah, favorito su Loftus-Cheek. Sulla trequarti dovrebbero agire Pulisic e Rabiot alle spalle dell’unica punta Gonçalo Ramos. Anche in questo caso resta aperta una corsa per una maglia da titolare, con Pulisic in vantaggio ma insidiato da Cissè. Per Amorim arrivano buone notizie dall’infermeria: non ci sono squalificati né indisponibili.

COME ARRIVA IL LECCE – Il Lecce di Eusebio Di Francesco dovrebbe invece schierarsi con il 4-3-3. Davanti a Falcone, la linea difensiva sarà formata da Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo, con Siebert che parte leggermente favorito rispetto a Gaspar per il ruolo di centrale. A centrocampo Coulibaly, Ilic e Maleh sono i principali candidati per una maglia dal primo minuto, anche se Ngom prova a contendere il posto proprio a Maleh. In attacco il tridente dovrebbe essere composto da N’Dri, Stulic e Monteiro, con Pierotti che resta un’alternativa concreta sulla corsia offensiva. Di Francesco dovrà invece fare a meno degli infortunati Berisha, Gandelman e Geubbels.

Probabili formazioni di Lazio-Milan

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Moreira, Modric, Musah, Chukwueze; Pulisic, Rabiot; Ramos G. Allenatore: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ilic, Maleh; N’Dri, Stulic, Monteiro J. Allenatore: Di Francesco.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: