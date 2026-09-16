Milan-Benfica 0-2: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Milan-Benfica del 16 settembre 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Europa League

MILANO – Mercoledì 16 settembre, alle ore 21, allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, andrà in scena Milan-Benfica, gara valida per la prima giornata del Girone Unico di Europa League 2026-2027.

Indice:

Il Milan di Rúben Amorim prosegue un avvio di stagione senza sconfitte. Dopo quattro giornate di Serie A, i rossoneri hanno raccolto 8 punti grazie a due vittorie e due pareggi, posizionandosi al quinto posto e mostrando una crescita costante sotto la nuova guida tecnica.

Il percorso stagionale racconta una squadra capace di vincere in trasferta contro il Torino, di imporsi con autorità a San Siro contro il Venezia e di strappare due pareggi pesanti sui campi di Juventus e Lazio. A Torino è arrivato un successo convincente, mentre contro il Venezia i rossoneri hanno mostrato fluidità e ritmo. A Torino e Roma, invece, la squadra ha saputo soffrire e reagire: allo Stadium il pareggio è arrivato nei minuti finali, mentre all’Olimpico il gol di Diego Moreira ha evitato la sconfitta.

Il Milan si prepara ora alla sfida europea contro il Benfica, una delle squadre più in forma della Liga Portugal. La formazione di Marco Silva è seconda in classifica con 16 punti in sei giornate, frutto di cinque vittorie e un pareggio. Nessuna sconfitta, un rendimento alto e un distacco minimo dalla capolista Porto.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI MILAN-BENFICA]

MILAN: Maignan M., Terracciano F. (dal 1' st Gila M.), De Winter K., Pavlovic S., Chukwueze S., Jashari A., Musah Y., Bartesaghi D. (dal 12' st Saelemaekers A.), Hutchinson O. (dal 1' st Pulisic C.), Cisse A. (dal 12' st Moreira D.), Ramos G.. A disposizione: Camarda F., Estupinan P., Gabbia M., Gila M., Loftus-Cheek R., Modric L., Moreira D., Pulisic C., Rabiot A., Saelemaekers A., Tomori F., Torriani L. Allenatore: Amorim R..



BENFICA: Trubin A., Banjaqui D., Circati A., Araujo T., El Karouani S., Aursnes F., Palhinha J., Lukebakio D., Sudakov G., Kaminski J., Duran J.. A disposizione: Anisio, Barreiro L., Barrenechea E., Dahl S., Echeverri C., Lenglet C., Manu Silva, Pavlidis V., Prestianni G., Rafa Silva, Schjelderup A., Soares S. Allenatore: Silva M..



Reti: al 16' pt Lukebakio D. (Benfica) , al 8' st Kaminski J. (Benfica) .



Ammonizioni: al 11' pt Pavlovic S. (Milan) al 26' pt El Karouani S. (Benfica), al 37' pt Duran J. (Benfica).

Maignan M., Terracciano F. (dal 1' st Gila M.), De Winter K., Pavlovic S., Chukwueze S., Jashari A., Musah Y., Bartesaghi D. (dal 12' st Saelemaekers A.), Hutchinson O. (dal 1' st Pulisic C.), Cisse A. (dal 12' st Moreira D.), Ramos G..Camarda F., Estupinan P., Gabbia M., Gila M., Loftus-Cheek R., Modric L., Moreira D., Pulisic C., Rabiot A., Saelemaekers A., Tomori F., Torriani L.Amorim R..Trubin A., Banjaqui D., Circati A., Araujo T., El Karouani S., Aursnes F., Palhinha J., Lukebakio D., Sudakov G., Kaminski J., Duran J..Anisio, Barreiro L., Barrenechea E., Dahl S., Echeverri C., Lenglet C., Manu Silva, Pavlidis V., Prestianni G., Rafa Silva, Schjelderup A., Soares S.Silva M..al 16' pt Lukebakio D. (Benfica) , al 8' st Kaminski J. (Benfica) .al 11' pt Pavlovic S. (Milan) al 26' pt El Karouani S. (Benfica), al 37' pt Duran J. (Benfica).

L’arbitro

La gara sarà diretta dall’arbitro australiano Jarred Gillett, designato dalla UEFA insieme agli assistenti Davies e Greenhalgh. Quarto uomo Harrington, mentre al VAR ci sarà Atwell con Kwiatkowski come AVAR.

Lista UEFA del Milan

Portieri: Maignan, P. Terracciano, Torriani

Difensori: Gila, Gabbia, De Winter, Pavlovic, Tomori, Diawara, Estupiñan, F. Terracciano, Bartesaghi

Centrocampisti: Modric, Rabiot, Jashari, Musah, Chukwueze, Diego Moreira, Loftus-Cheek, Saelemaekers, Comotto

Attaccanti: Gonçalo Ramos, Pulisic, Cissé, Hutchinson, Camarda, Pittarella, Vladimirov

Presentazione del match

COME ARRIVA IL MILAN – Il Milan di Ruben Amorim dovebbe scendere in campo con il 3-4-2-1. Davanti a Maignan, la linea difensiva è composta da Gila, De Winter e Pavlovic. Sulle fasce spazio alla spinta di Chukwueze e Moreira, mentre Musah e Rabiot garantiscono equilibrio in mezzo. Sulla trequarti agiscono Pulisic e Cissé, chiamati a supportare Gonçalo Ramos, riferimento offensivo dei rossoneri.

COME ARRIVA IL BENFICA – Il Benfica di Marco Silva risponde con il 4-2-3-1. Soares tra i pali, Bah e Dahl sulle corsie, con Tomás Araújo e Lenglet al centro della difesa. Barreiro e Palhinha formano la coppia di centrocampo, mentre Rafa Silva, Sudakov e Prestianni compongono la linea dei trequartisti alle spalle di Pavlidis, unica punta.

Probabili formazioni

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cissé; Gonçalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim.

BENFICA (4-2-3-1): Soares; Bah, Tomás Araújo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Palhinha; Rafa Silva, Sudakov, Prestianni; Pavlidis. Allenatore: Marco Silva.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, Sky Sport 4k e Sky Sport Uno (canale 252 satellite). In streaming su SkyGo e NOW.