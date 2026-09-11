Lazio-Milan: cronaca diretta e risultato in tempo reale

Diretta Lazio-Milan di Sabato 12 settembre 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A

ROMA – Sabato 12 settembre, alle ore 18, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Lazio-Milan, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2026-2027.

Indice:

I biancocelesti, guidati dal grande ex Gennaro Gattuso, hanno centrato tre vittorie consecutive: 0-1 a Bologna, 1-0 all’Olimpico contro il Genoa e 1-2 sul campo dell’Udinese. Nove punti, quattro gol segnati e uno soltanto subito.

Il Milan di Rúben Amorim insegue a quota sette. I rossoneri hanno aperto il campionato con il successo per 1-2 a Torino, hanno battuto il Venezia 2-0 a San Siro e hanno poi strappato un prezioso 1-1 allo Stadium contro la Juventus.

Il big match dell’Olimpico arriva dunque nel momento ideale: la Lazio vuole difendere il primo posto, che occupa a pari merito con Inter e Roma. Il Milan cerca il sorpasso e la possibilità di agganciare la vetta.

I precedenti tra le due compagini in Serie A confermano una tradizione complessivamente favorevole ai rossoneri, ma con sfide spesso equilibrate quando si gioca all’Olimpico. Nei 88 confronti disputati a Roma, il bilancio parla di 30 vittorie del Milan, 21 successi della Lazio e 37 pareggi.

Cronaca della partita

[AGGIORNA LA DIRETTA DI LAZIO-MILAN]

RISULTATO IN DIRETTA: LAZIO-MILAN Sabato 12 settembre dalle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle ore 18 la cronaca con commento in diretta della partita.

Tabellino in tempo reale

L’arbitro

A dirigere la sfida sarà Matteo Marcenaro della sezione AIA di Genova. Al suo fianco i guardalinee Christian Rossi e Vittorio Di Gioia, il quarto uomo Marco Guida, il VAR Francesco Meraviglia e l’AVAR Gianluca Aureliano. Una designazione di alto profilo per una partita che vale già un pezzo di classifica.

Presentazione del match

COME ARRIVA LA LAZIO – La Lazio di Gennaro Gattuso dovrebbe presentarsi con il 4-3-3: Mandas in porta, Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard e Nuno Tavares in difesa. A centrocampo spazio a Frattesi, Belahyane e Taylor, mentre il tridente sarà formato da Isaksen, Pinamonti e Zaccagni. Nessuno squalificato per i biancocelesti, che devono però rinunciare agli indisponibili Cataldi, Marusic, Dele-Bashiru e Rovella.

COME ARRIVA IL MILAN – Il Milan di Rúben Amorim risponde con il 3-4-2-1: Maignan tra i pali, Gila, De Winter e Pavlovic a comporre la linea difensiva. Sulle fasce Chukwueze ed Estupiñan, con Musah e Modric in mezzo. Sulla trequarti agiranno Rabiot e Cissè a supporto dell’unica punta Gonçalo Ramos. Anche per i rossoneri nessuno squalificato.

Probabili formazioni di Lazio-Milan

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. Allenatore: Gattuso

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Estupinan; Rabiot, Cissè; Goncalo Ramos. Allenatore: Amorim

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: