Vis Pesaro-Reggiana: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Vis Pesaro-Reggiana di Mercoledì 16 settembre 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C

PESARO – Mercoledì 16 settembre 2026, alle 21, allo Stadio Tonino Benelli di Pesaro, andrà in scena Vis Pesaro-Reggiana, gara valida per la quinta giornata del girone B di Serie C 2026-2027.

La Vis Pesaro arriva alla sfida con un bilancio che racconta un avvio di stagione complicato. L’unico punto in classifica è quello conquistato nella gara d’esordio contro il Perugia, seguito da tre sconfitte consecutive contro Ostiamare, Gubbio e Forlì. Un trend che pesa, soprattutto perché maturato in parte a causa delle due espulsioni nelle ultime giornate, episodi che hanno condizionato il lavoro di Andrea Gennari nel suo primo ciclo sulla panchina biancorossa.

Dall’altra parte, la Reggiana di Attilio Tesser si presenta con un percorso molto più lineare: vittorie contro Gubbio e Vado, pareggi contro Ravenna e Guidonia, e una classifica che la vede stabilmente al terzo posto con 8 punti e ancora imbattuta. Un ruolino di marcia che conferma solidità, organizzazione e continuità, elementi che Tesser vuole mantenere anche nel turno infrasettimanale, predicando massima concentrazione per evitare cali fisici e mentali.

A diigere la gara sarà Lorenzo Maccarini (Arezzo), oadiuvato dagli assistenti Thomas Storgato (Castelfranco Veneto) e Marco Roncari (Vicenza). Quarto ufficiale Enrico Eremitaggio (Ancona).L’Operatore FVS sarà Tommaso Mambelli (Cesena).

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI VIS PESARO-REGGIANA]

Presentazione del match

COME ARRIVA LA VIS PESARO – La Vis Pesaro dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 essenziale: Guarnone in porta, linea difensiva con Conti, Giorgini, Rigione e Barranco. A centrocampo Berengo, Di Paola ed E. Mariani garantiscono equilibrio, mentre davanti il tridente Gambino–Nicastro–Konaté è chiamato a dare profondità e concretezza. Per Gennari è una gara da affrontare con ordine e massima attenzione.

COME ARRIVA LA REGGIANA – La Reggiana risponde con il suo collaudato 4-3-1-2. Furlan guida la retroguardia composta da Libutti, Battistini, Bonetti e Tripaldelli. In mezzo Jónsson, Crisetig e Vallarelli formano un reparto solido, mentre Portanova agisce tra le linee per innescare la coppia Šipoš–Girma, riferimento avanzato del sistema di Tesser.

Probabili formazioni di Vis Pesaro-Reggiana

VIS PESARO (4-3-3): Guarnone; Conti, Giorgini, Rigione, Barranco; Berengo, Di Paola, E. Mariani; Gambino, Nicastro, Konaté. Allenatore; Andrea Gennari

REGGIANA (4-3-1-2): Furlan; Libutti, Battistini, Bonetti, Tripaldelli; Jónsson, Crisetig, Vallarelli; Portanova; Šipoš, Girma. Allenatore: Attilio Tesser

Dove vedere la partita in TV e streaming

La partita sarà trasmessa in diretta TV esclusiva su Sky Sport (canale 258 satellite). In streaming su SkyGo e NOW.