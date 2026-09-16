Siracusa-Gela: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Siracusa-Gela di Mercoledì 16 settembre 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D

SIRACUSA – Mercoledì 16 settembre 2026, lo Stadio Nicola De Simone ospiterà la partita Siracusa-Gela, sfida valida per la terza giornata del Girone I di Serie D. Il fischio di inizio è previsto per le ore 20.30.

Il Siracusa ha iniziato il campionato con quattro punti nelle prime due giornate, mostrando una buona capacità di reagire nei momenti difficili. Dopo il successo per 4-2 contro l’Athletic Club Palermo, la formazione siciliana ha pareggiato per 1-1 sul campo della Vibonese. Un avvio positivo per la squadra di Cacciola, che punta a mantenere continuità e a sfruttare il buon rendimento offensivo evidenziato nelle prime uscite.

Il Gela arriva invece alla sfida con tre punti conquistati nelle prime due gare. La formazione di Comandatore ha esordito con una sconfitta per 2-1 sul campo del Sambiase, prima di ottenere il primo successo stagionale grazie alla vittoria interna per 2-1 contro il Castrumfavara. Il prossimo appuntamento rappresenta quindi un’occasione per cercare la seconda vittoria consecutiva e dare continuità al risultato ottenuto nell’ultimo turno.

La maggior parte dei bookmakers considerano la squadra di casa come favorita per la vittoria finale. Ciò è dimostrato dalla quota di 1.54 per la vittoria del Siracusa, il che significa che le ricevitorie ritengono che il successo dei padroni di casa sarà molto probabile. Il pareggio è quotato a 3.45, il che significa che è possibile che la partita possa finire in pareggio, ma non è realistico aspettarselo. La quota che invece ipotizza la vittoria del Gela è di 5.05, il che suggerisce che le ricevitorie credono che la squadra ospite abbia poche possibilità di vincere in trasferta.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI SIRACUSA-GELA]

L’arbitro

La partita sarà diretta dall’arbitro Emanuele Boccuzzo della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Raffaele Salituro della sezione di Cosenza e Domenico Zappino della sezione di Vibo Valentia. La squadra arbitrale sarà chiamata a garantire una direzione attenta e uniforme, mantenendo alta la concentrazione e assicurando coerenza nelle decisioni, soprattutto nei momenti più delicati dell’incontro.

La presentazione del match

COME ARRIVA IL SIRACUSA – Il Siracusa si presenta con il 4-3-3, con Ferilli a presidiare la porta. Davanti all’estremo difensore agiranno Pistone, De Caro, Negro e Birardi, mentre Aurino, Lulli e Dalloro formeranno il terzetto di centrocampo. In avanti spazio a Zaka, Guida e Costanzo. La formazione di Cacciola punta sulla compattezza tra i reparti e sulla capacità del tridente di accompagnare la manovra e aumentare la pericolosità offensiva.

COME ARRIVA IL GELA – Il Gela adotta invece il 4-2-3-1, affidando a Colace il compito di difendere i pali. La linea arretrata sarà composta da Nardo, Camilleri, Giuliano e Ferrigno A., con Ceesay e Vogiatzis a presidiare la zona centrale del campo. Sulla trequarti agiranno Dansokho-Cissokho, Tuccio e Aperi, alle spalle dell’unica punta Nanapere. La squadra di Comandatore cercherà quindi di sfruttare il lavoro della trequarti e la presenza offensiva di Nanapere per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria.

Le probabili formazioni

SIRACUSA (4-3-3): Ferilli; Pistone, De Caro, Negro, Birardi; Aurino, Lulli, Dalloro; Zaka, Guida, Costanzo. Allenatore: Cacciola.

GELA (4-2-3-1): Colace; Nardo, Camilleri, Giuliano, Ferrigno A.; Ceesay, Vogiatzis; Dansokho-Cissokho, Tuccio, Aperi; Nanapere. Allenatore: Comandatore.

Dove vedere la partita in TV e streaming

Sarà possibile seguire l’incontro sarà tra Siracusa e Gela in diretta streaming dalla pagina Facebook ufficiale e dai canali della squadra di casa (Siracusa Calcio), oppure potrete rimanere aggiornati sul risultato e sui fatti salienti seguendo la nostra diretta.