Roma-Inter 2-2: doppietta di Koné, Lautaro risponde

Diretta Roma-Inter di Sabato 19 settembre 2026: Koné firma una doppietta nel primo tempo, Lautaro trascina la rimonta nerazzurra

ROMA – All’Olimpico va in scena una prima serata di grande calcio, con Roma e Inter che si dividono la posta in palio al termine di una sfida vibrante, ricca di episodi e giocata a ritmi altissimi. I giallorossi partono forte e chiudono il primo tempo avanti 2-0 grazie alla doppietta di Koné, bravo a sfruttare gli spazi concessi dalla difesa nerazzurra e a finalizzare le intuizioni di Dybala e Molina.

Indice:

L’Inter, però, non si arrende: nella ripresa la squadra di Chivu cambia marcia, trascinata da un Lautaro Martinez in serata di grazia. L’argentino accorcia subito le distanze e poi firma il 2-2 con freddezza, completando una rimonta costruita con carattere e qualità. Nel finale entrambe le squadre cercano il colpo decisivo, ma Svilar e Martinez blindano il risultato. Un pareggio che premia lo spettacolo e conferma la forza di due squadre capaci di rispondersi colpo su colpo.

Cronaca con tabellino

RISULTATO FINALE: ROMA-INTER 2-2 2° TEMPO 48' è finita! Roma e Inter chiudono sul 2-2 48' preziosa punizione conquistata da Esposito, può salire l'Inter 47' chiusura in area di Cristante a rimediare un errore di Ghilardi su Bonny 45' assegnati 3 minuti di recupero 45' fuori Thuram e Lautaro per Bonny ed Esposito 44' spunto di Thuram su lancio di Susic, Ghilardi lo stende e prende un giallo 43' verticalizzazione di Susic dopo aver ricevuto un ottimo lancio di Barella, conclusione di Thuram da fuoriarea a cercare di sorprendere Svilar ma pallone di un soffio a lato! 40' la Roma prova a riorganizzare il suo gioco dal basso senza fretta, pressione alta della squadra di Chivu 37' giallo per Koulierakis 36' in campo Koulierakis per Hermoso 34' Lautaro!!! Pareggio dell'Inter!!! Dopo aver sfiorato il pari qualche istante prima sempre su corner sponda di Bisseck per l'argentino freddo nell'infilare Svilar dopo un controllo 34' lascia il campo Malen, al suo posto Castro 32' cross teso di Barella per il colpo di testa in area alto di Lautaro 25' dall'altra parte si gira bene Diouf, conclusione velenosa da fuoriarea, si distende e devia Svilar sulla sua sinistra! 23' girata molto bella di Malen da due passi, ci mette la "faccia" Martinez a salvare i pali! 21' gioco fermo, Balerdi sembra doversi arrendere e viena cambiato con Ghilardi 18' spazio a Luis Henrique per Bastoni 17' conclusione da fuoriarea alta di Zielinski 15' tre cambi Roma: fuori Mancini, Kone, Molina per N'dicka, Pisilli e Rensch 14' cross basso di Carlos Augusto per il tocco sul primo palo di Thuram, palla sul fondo 11' intervento falloso di Bastoni su Malen, giallo per lui 9' in campo Carlos Augusto e Susic per Dimarco e Jones 4' fermato in posizione di offside Dybala 1' Lautaro!! Accorcia le distanza l'Inter! Lo stesso argentino dà il là all'azione aprendo a sinistra Su Thuram, cross passo per l'inserimento del compagno e rasoterra preciso alle spalle di Svilar si riparte per il secondo tempo 1° TEMPO Si chiude il primo tempo tra Roma e Inter, decide una doppietta di Kone 48' intervento in ritardo di Akanji su Malen, giallo per lui 44' assegnati 3 minuti di recupero 41' contropiede di Soulé che quasi da centrocampo tenta di sorprendere Martinez fuori dai pali ma non lo impensierisce 37' gol annullato a Kone! Cross di Dybala, tocco di Mancini per Kone e conclusione sotto la traversa da due passi. VAR in corso. Gol buono 2-0 Roma, non c'è fuorigioco 35' ottima chiusura in area di Akanji su Dybala 33' azione corale dell'Inter, tacco di Jones per Bastoni, conclusione sul palo esterno scheggiato! 30' azione concitata in area giallorossa, Svilar in uscita allontana la minaccia di pugni 29' clamorosa palla gol Inter! Cross basso di Dimarco sul secondo palo, tocca leggermente Svilar. Deviazione che non aiuta Lautaro a concludere in porta da due passi. Forse possizione di offside 26' verticalizzazione per Bisseck che entra in area ma si fa ipnotizzare dall'uscita di Svilar! 25' imbucata di Dybala in area per Malen che fa un passo e conclude in modo impreciso con il destro 20' tentativo quasi dal limite dell'area di Dybala con il mancino da posizione leggermente defilata, palla di poco a lato! 13' cross dal fondo di Soulé, palla intercettata con il petto da Dimarco sui piedi di Dybala, conclusione alta da pochi passi! 11' conclusione di Cristante sporcata dalla difesa, c'è l'angolo. Palla che spiove in area ma Cristante non ci arriva, l'azione sfuma 10' cartellino giallo a Barella per proteste 5' KONE! Roma in vantaggio! Palla persa dall'Inter, Dybala apre sulla sinistra per Molina, scarico sul compagno freddo a colpire centralmente di prima intenzione sotto le braccia di Martinez e difesa un pò ferma 4' buona diagonale di Balerdi a evitare un'imbucata sulla trequarti d'attacco nerazzurra 1' è la squadra giallorossa che prova con una prima sortita, tocco di Balardi quasi a favorire una pericolosa ripartenza di Thuram ma l'azione non si sviluppa Si parte! Calcio d'avvio battuto dall'Inter in maglia a sfondo bianco Un minuti di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Sandro Mazzola Le squadre fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match! Un cordiale saluto e benvenuti alla diretta di Roma-Inter, dalle ore 18 seguiremo il big match dell'Olimpico. TABELLINO ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini (dal 15' st 5 N'dicka), 26 Balerdi (dal 21' st 87 Ghilardi), 22 Hermoso (dal 36' st 3 Koulieraki); 20 Molina (dal 15' st 2 Rensch), 4 Cristante, 17 Koné (dal 15' st 61 Pisilli), 43 Wesley; 21 Dybala, 18 Soulé; 14 Malen. A disposizione: 70 De Marzi, 95 Gollini, 2 Rensch, 3 Koulierakis, 7 Pellegrini, 9 Castro, 15 De Roon, 5 N'dicka, 61 Pisilli, 77 Lulli, 86 Mora, 87 Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini INTER (3-5-2): 1 Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni (dal 18' st 11 Luis Henrique); 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 21 Jones (dal 9' st 8 Sucic), 32 Dimarco (dal 9' st 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (dal 45' st 14 Bonny), 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 46 Bovio, 48 Mosconi, 94 Esposito (dal 45' st 10 Lautaro Martinez). Allenatore: Cristian Chivu Reti: al 5' pt Kone, al 37' pt Kone, al 1' pt Lautaro, al 34' st Lautaro Ammonizioni: Barella, Akanji, Bastoni, Koulierakis, Ghilardi Recupero: 3' pt, 3' st

Le formazioni ufficiali di Roma-Inter

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 5 Ndicka, 22 Hermoso; 20 Molina, 4 Cristante, 17 Koné, 43 Wesley; 21 Dybala, 18 Soulé; 14 Malen. A disposizione: 70 De Marzi, 95 Gollini, 2 Rensch, 3 Koulierakis, 7 Pellegrini, 9 Castro, 15 De Roon, 26 Balerdi, 61 Pisilli, 77 Lulli, 86 Mora, 87 Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2): 1 Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 21 Jones, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 46 Bovio, 48 Mosconi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

L’arbitro

La direzione di gara è affidata a Davide Massa della sezione di Imperia, con Meli e Berti come assistenti. Il quarto uomo sarà Maresca, mentre al VAR opererà Mazzoleni, affiancato dall’AVAR Di Paolo.

Presentazione del match

Sabato 19 settembre, alle ore 18, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma-Inter, big match della quinta giornata di Serie A 2026-2027. Una sfida che mette di fronte le due capolista a punteggio pieno, protagoniste di un avvio di stagione brillante: da una parte il miglior attacco del campionato, quello nerazzurro; dall’altra la miglior difesa, marchio di fabbrica della squadra giallorossa.

La squadra di Chivu. smaltita la battuta d’arresto del Bernabéu, arriva dal successo per 5-3 contro l’Udinese.La formazione di Gasperini si presenta all’appuntamento dopo il 2‑0 esterno contro il Torino.

La storia della sfida parla chiaro: nei 186 confronti complessivi in campionato, l’Inter è avanti con 79 vittorie, mentre la Roma ne conta 51, accompagnate da 56 pareggi. L’ultimo incrocio risale al 5 aprile 2026, quando i nerazzurri si imposero a San Siro con un netto 5‑2, risultato che aveva evidenziato la superiorità offensiva della squadra milanese.

COME ARRIVA LA ROMA – Gasperini dovrebbe affidarsi al modulo 3‑4‑2‑1, guidato da Svilar tra i pali e dal terzetto Mancini‑N’Dicka‑Hermoso a protezione dell’area. Sulle corsie Molina e Wesley garantiscono ampiezza e continuità, mentre Cristante e Konè formano la cerniera centrale chiamata a reggere l’urto dell’intensità nerazzurra. Davanti, Soulé e Dybala agiscono alle spalle di Malen, riferimento offensivo. La Roma arriva senza squalificati né infortunati, un vantaggio non da poco in una gara che può pesare sulla classifica.

COME ARRIVA L’INTER L’Inter dovrebbe rispondee con il consueto 3‑5‑2 impostato da Chivu, affidandosi a Martinez Jo. in porta e alla linea difensiva composta da Bisseck, Akanji e Bastoni, chiamata a contenere la qualità tecnica dei trequartisti giallorossi. A centrocampo Diouf e Dimarco presidiano le fasce, mentre Barella, Zielinski e Jones garantiscono ritmo, inserimenti e gestione del possesso. In avanti la coppia Thuram‑Lautaro Martinez. Anche i nerazzurri non hanno squalificati, ma devono fare i conti con le assenze di Stones, Calhanoglu e Spence

Probabili formazioni di Roma-Inter

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina N., Cristante, Konè M., Wesley; Soulè, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.

INTER (3-5-2): Martinez Jo.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones C., Dimarco; Thuram, Martinez Lautaro. Allenatore: Chivu

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: