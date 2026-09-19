Roma-Inter 2-2: doppietta di Koné, Lautaro risponde

Diretta Roma-Inter di Sabato 19 settembre 2026: Koné firma una doppietta nel primo tempo, Lautaro trascina la rimonta nerazzurra
ROMA – All’Olimpico va in scena una prima serata di grande calcio, con Roma e Inter che si dividono la posta in palio al termine di una sfida vibrante, ricca di episodi e giocata a ritmi altissimi. I giallorossi partono forte e chiudono il primo tempo avanti 2-0 grazie alla doppietta di Koné, bravo a sfruttare gli spazi concessi dalla difesa nerazzurra e a finalizzare le intuizioni di Dybala e Molina.
Indice:
- Cronaca con tabellino
- Le formazioni ufficiali
- L’arbitro
- La presentazione del match
- Le probabili formazioni
- Dove vedere la partita in tv e streaming
L’Inter, però, non si arrende: nella ripresa la squadra di Chivu cambia marcia, trascinata da un Lautaro Martinez in serata di grazia. L’argentino accorcia subito le distanze e poi firma il 2-2 con freddezza, completando una rimonta costruita con carattere e qualità. Nel finale entrambe le squadre cercano il colpo decisivo, ma Svilar e Martinez blindano il risultato. Un pareggio che premia lo spettacolo e conferma la forza di due squadre capaci di rispondersi colpo su colpo.
Cronaca con tabellino
RISULTATO FINALE: ROMA-INTER 2-2
2° TEMPO
48' è finita! Roma e Inter chiudono sul 2-2
48' preziosa punizione conquistata da Esposito, può salire l'Inter
47' chiusura in area di Cristante a rimediare un errore di Ghilardi su Bonny
45' assegnati 3 minuti di recupero
45' fuori Thuram e Lautaro per Bonny ed Esposito
44' spunto di Thuram su lancio di Susic, Ghilardi lo stende e prende un giallo
43' verticalizzazione di Susic dopo aver ricevuto un ottimo lancio di Barella, conclusione di Thuram da fuoriarea a cercare di sorprendere Svilar ma pallone di un soffio a lato!
40' la Roma prova a riorganizzare il suo gioco dal basso senza fretta, pressione alta della squadra di Chivu
37' giallo per Koulierakis
36' in campo Koulierakis per Hermoso
34' Lautaro!!! Pareggio dell'Inter!!! Dopo aver sfiorato il pari qualche istante prima sempre su corner sponda di Bisseck per l'argentino freddo nell'infilare Svilar dopo un controllo
34' lascia il campo Malen, al suo posto Castro
32' cross teso di Barella per il colpo di testa in area alto di Lautaro
25' dall'altra parte si gira bene Diouf, conclusione velenosa da fuoriarea, si distende e devia Svilar sulla sua sinistra!
23' girata molto bella di Malen da due passi, ci mette la "faccia" Martinez a salvare i pali!
21' gioco fermo, Balerdi sembra doversi arrendere e viena cambiato con Ghilardi
18' spazio a Luis Henrique per Bastoni
17' conclusione da fuoriarea alta di Zielinski
15' tre cambi Roma: fuori Mancini, Kone, Molina per N'dicka, Pisilli e Rensch
14' cross basso di Carlos Augusto per il tocco sul primo palo di Thuram, palla sul fondo
11' intervento falloso di Bastoni su Malen, giallo per lui
9' in campo Carlos Augusto e Susic per Dimarco e Jones
4' fermato in posizione di offside Dybala
1' Lautaro!! Accorcia le distanza l'Inter! Lo stesso argentino dà il là all'azione aprendo a sinistra Su Thuram, cross passo per l'inserimento del compagno e rasoterra preciso alle spalle di Svilar
si riparte per il secondo tempo
1° TEMPO
Si chiude il primo tempo tra Roma e Inter, decide una doppietta di Kone
48' intervento in ritardo di Akanji su Malen, giallo per lui
44' assegnati 3 minuti di recupero
41' contropiede di Soulé che quasi da centrocampo tenta di sorprendere Martinez fuori dai pali ma non lo impensierisce
37' gol annullato a Kone! Cross di Dybala, tocco di Mancini per Kone e conclusione sotto la traversa da due passi. VAR in corso. Gol buono 2-0 Roma, non c'è fuorigioco
35' ottima chiusura in area di Akanji su Dybala
33' azione corale dell'Inter, tacco di Jones per Bastoni, conclusione sul palo esterno scheggiato!
30' azione concitata in area giallorossa, Svilar in uscita allontana la minaccia di pugni
29' clamorosa palla gol Inter! Cross basso di Dimarco sul secondo palo, tocca leggermente Svilar. Deviazione che non aiuta Lautaro a concludere in porta da due passi. Forse possizione di offside
26' verticalizzazione per Bisseck che entra in area ma si fa ipnotizzare dall'uscita di Svilar!
25' imbucata di Dybala in area per Malen che fa un passo e conclude in modo impreciso con il destro
20' tentativo quasi dal limite dell'area di Dybala con il mancino da posizione leggermente defilata, palla di poco a lato!
13' cross dal fondo di Soulé, palla intercettata con il petto da Dimarco sui piedi di Dybala, conclusione alta da pochi passi!
11' conclusione di Cristante sporcata dalla difesa, c'è l'angolo. Palla che spiove in area ma Cristante non ci arriva, l'azione sfuma
10' cartellino giallo a Barella per proteste
5' KONE! Roma in vantaggio! Palla persa dall'Inter, Dybala apre sulla sinistra per Molina, scarico sul compagno freddo a colpire centralmente di prima intenzione sotto le braccia di Martinez e difesa un pò ferma
4' buona diagonale di Balerdi a evitare un'imbucata sulla trequarti d'attacco nerazzurra
1' è la squadra giallorossa che prova con una prima sortita, tocco di Balardi quasi a favorire una pericolosa ripartenza di Thuram ma l'azione non si sviluppa
Si parte! Calcio d'avvio battuto dall'Inter in maglia a sfondo bianco
Un minuti di raccoglimento per ricordare la scomparsa di Sandro Mazzola
Le squadre fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto all'inizio del match!
Un cordiale saluto e benvenuti alla diretta di Roma-Inter, dalle ore 18 seguiremo il big match dell'Olimpico.
TABELLINO
ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini (dal 15' st 5 N'dicka), 26 Balerdi (dal 21' st 87 Ghilardi), 22 Hermoso (dal 36' st 3 Koulieraki); 20 Molina (dal 15' st 2 Rensch), 4 Cristante, 17 Koné (dal 15' st 61 Pisilli), 43 Wesley; 21 Dybala, 18 Soulé; 14 Malen. A disposizione: 70 De Marzi, 95 Gollini, 2 Rensch, 3 Koulierakis, 7 Pellegrini, 9 Castro, 15 De Roon, 5 N'dicka, 61 Pisilli, 77 Lulli, 86 Mora, 87 Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini
INTER (3-5-2): 1 Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni (dal 18' st 11 Luis Henrique); 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 21 Jones (dal 9' st 8 Sucic), 32 Dimarco (dal 9' st 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (dal 45' st 14 Bonny), 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 46 Bovio, 48 Mosconi, 94 Esposito (dal 45' st 10 Lautaro Martinez). Allenatore: Cristian Chivu
Reti: al 5' pt Kone, al 37' pt Kone, al 1' pt Lautaro, al 34' st Lautaro
Ammonizioni: Barella, Akanji, Bastoni, Koulierakis, Ghilardi
Recupero: 3' pt, 3' st
Le formazioni ufficiali di Roma-Inter
ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 23 Mancini, 5 Ndicka, 22 Hermoso; 20 Molina, 4 Cristante, 17 Koné, 43 Wesley; 21 Dybala, 18 Soulé; 14 Malen. A disposizione: 70 De Marzi, 95 Gollini, 2 Rensch, 3 Koulierakis, 7 Pellegrini, 9 Castro, 15 De Roon, 26 Balerdi, 61 Pisilli, 77 Lulli, 86 Mora, 87 Ghilardi. Allenatore: Gian Piero Gasperini
INTER (3-5-2): 1 Martinez; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 21 Jones, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 22 Mkhitaryan, 28 Pavard, 30 Carlos Augusto, 46 Bovio, 48 Mosconi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu
L’arbitro
La direzione di gara è affidata a Davide Massa della sezione di Imperia, con Meli e Berti come assistenti. Il quarto uomo sarà Maresca, mentre al VAR opererà Mazzoleni, affiancato dall’AVAR Di Paolo.
Presentazione del match
Sabato 19 settembre, alle ore 18, allo Stadio Olimpico, andrà in scena Roma-Inter, big match della quinta giornata di Serie A 2026-2027. Una sfida che mette di fronte le due capolista a punteggio pieno, protagoniste di un avvio di stagione brillante: da una parte il miglior attacco del campionato, quello nerazzurro; dall’altra la miglior difesa, marchio di fabbrica della squadra giallorossa.
La squadra di Chivu. smaltita la battuta d’arresto del Bernabéu, arriva dal successo per 5-3 contro l’Udinese.La formazione di Gasperini si presenta all’appuntamento dopo il 2‑0 esterno contro il Torino.
La storia della sfida parla chiaro: nei 186 confronti complessivi in campionato, l’Inter è avanti con 79 vittorie, mentre la Roma ne conta 51, accompagnate da 56 pareggi. L’ultimo incrocio risale al 5 aprile 2026, quando i nerazzurri si imposero a San Siro con un netto 5‑2, risultato che aveva evidenziato la superiorità offensiva della squadra milanese.
COME ARRIVA LA ROMA – Gasperini dovrebbe affidarsi al modulo 3‑4‑2‑1, guidato da Svilar tra i pali e dal terzetto Mancini‑N’Dicka‑Hermoso a protezione dell’area. Sulle corsie Molina e Wesley garantiscono ampiezza e continuità, mentre Cristante e Konè formano la cerniera centrale chiamata a reggere l’urto dell’intensità nerazzurra. Davanti, Soulé e Dybala agiscono alle spalle di Malen, riferimento offensivo. La Roma arriva senza squalificati né infortunati, un vantaggio non da poco in una gara che può pesare sulla classifica.
COME ARRIVA L’INTER L’Inter dovrebbe rispondee con il consueto 3‑5‑2 impostato da Chivu, affidandosi a Martinez Jo. in porta e alla linea difensiva composta da Bisseck, Akanji e Bastoni, chiamata a contenere la qualità tecnica dei trequartisti giallorossi. A centrocampo Diouf e Dimarco presidiano le fasce, mentre Barella, Zielinski e Jones garantiscono ritmo, inserimenti e gestione del possesso. In avanti la coppia Thuram‑Lautaro Martinez. Anche i nerazzurri non hanno squalificati, ma devono fare i conti con le assenze di Stones, Calhanoglu e Spence
Probabili formazioni di Roma-Inter
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina N., Cristante, Konè M., Wesley; Soulè, Dybala; Malen. Allenatore: Gasperini.
INTER (3-5-2): Martinez Jo.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones C., Dimarco; Thuram, Martinez Lautaro. Allenatore: Chivu
Dove vedere la partita in TV e streaming
L’incontro sarà trasmesso in diretta:
- DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.
- Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.