Aquila Montevarchi – Pescara: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Aquila Montevarchi – Pescara del 19 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la quarta giornata del Girone B di Serie C

PONTEDERA – Domenica 19 settembre alle ore 17:30, sul campo neutro di Pontedera, si giocherà Aquila Montevarchi–Pescara, incontro valido per la quarta giornata del Girone B di Serie C. Di fronte due compagini con diverse ambizioni ma stessa voglia di fare risultato. Il Montevarchi rappresenta il club più antico di Toscana, tornato in C dopo 15 anni. E’ anche fra le squadre più giovani del campionato, il più “anziano” è il ventottenne Carpani. Attualmente è a quota 6 punti in tre giornate, sulla scia delle prime della classe grazie alle vittorie contro Virtus Entella e Fermana. Il Delfino, invece, retrocesso dalla Serie B, punta a vincere questo campionato e dovrà ripartire dai due punti persi contro la Vis Pesaro. In settimana è arrivato anche il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Grosseto, la squadra è ancora imbattuta ed occupa la prima piazza insieme al Siena a quota 7 punti. Ci sono tutti i presupposti per un grande spettacolo, fra due squadre vive e ben in forma. Chi la spunterà?

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI AQUILA MONTEVARCHI – Malotti confermerà il 3-4-1-2. Fra i pali Rinaldi, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Achy, Tozzuolo e Bassano. A centrocampo Amatucci, Mercati, Carpani e Lischi. Sulla trequarti Barranca alle spalle di Jallow e Gambale.

QUI PESCARA – Auteri dovrà sciogliere diversi dubbi di formazione, ma il 3-4-3 non è in minima discussione. In porta Di Gennaro, davanti a lui Ingrosso, Drudi ed Illanes. A centrocampo Zappella, Memushaj, Pompetti e Nzita. In avanti Galano, De Marchi e D’Ursi.

Le probabili formazioni di Aquila Montevarchi – Pescara

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-1-2): Rinaldi; Achy, Tozzuolo, Bassano; Amatucci, Mercati, Carpani, Lischi; Barranca; Jallow, Gambale. Allenatore: Malotti

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Ingrosso, Drudi, Illanes; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Galano, De Marchi, D’Ursi. Allenatore: Auteri

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita, in programma per domenica 19 settembre alle ore 17:30, sarà visibile in diretta televisiva ed in streaming su Eleven Sports. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.