Arbitri della 14° giornata del campionato di Serie A 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 in programma dall’8 al 10 novembre e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 14ª giornata del Campionato di Serie A 2022/2023 in programma da martedì 8 novembre a giovedì 10 novembre 2022. Il turno si è aperto con Napoli – Empoli e Spezia – Udinese nel pomeriggio di martedì mentre in corso di svolgimento Cremonese – Milan sotto la direzione di Antonio Rapuano. Nei cinque precedenti per i grigiorossi, tutti in Serie B ci sono stati 2 successi, altrettanti pareggi e una sconfitta mentre si tratta della prima direzione per i rossoneri. Nella giornata di domani l’Atalanta sarà impegnata a Lecce. Per questa partita designato Gianluca Aureliano di Bologna. La squadra salentina ha ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte mentre la Dea nei tre precedenti ha conquistato 2 vittorie e maturato una sconfitta nella stagione 2013/14 a Catania per 2-1. La Roma in trasferta con il Sassuolo sotto la direzione di Gianluca Ayroldi. Nei due precedenti ricordiamo il 2-0 casalingo con l’Empoli e il 5-2 sempre in casa con il Benevento. I nerazzurri hanno vinto una volta a Genova contro la Sampdoria e due pareggi, il più recente in questa stagione, lo 0-0 casalingo con il Milan. Sarà Andrea Colombo della sezione di Como ad arbitrare Inter – Salernitana, un inedito per entrambe mentre la Juventus a Verona nel posticipo sotto la direzione di Marco Di Bello. Il fischietto di Brindisi ha diretto ben 14 volte i bianconeri che hanno ottenuto 10 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta mentre gli scaligeri nei 15 precedenti hanno ottenuto 8 successi, 5 pareggi e 2 sconfitte. L’altro posticipo vede la Lazio affrontare in casa il Monza. Alberto Santoro sarà l’arbitro del match. Il fischietto di Messina non ha ancora diretto i biancocelesti mentre i lombardi lo hanno incrociato in 5 occasioni con 3 vittorie e due sconfitte.

SERIE A TIM – DESIGNAZIONI 14ª GIORNATA

MARTEDÍ 8 NOVEMBRE

NAPOLI – EMPOLI h. 18.30

PAIRETTO

GALETTO – DI GIACINTO

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: FABBRI

AVAR: PAGANESSI

SPEZIA – UDINESE h. 18.30

PICCININI

SCARPA – CECCON

IV: GUALTIERI M.

VAR: MARINI

AVAR: MUTO

CREMONESE – MILAN h. 20.45

RAPUANO

VALERIANI – CIPRESSA

IV: MASSIMI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DI MARTINO

MERCOLEDÍ 9 NOVEMBRE

LECCE – ATALANTA h. 18.30

AURELIANO

PAGLIARDINI – SCATRAGLI

IV: PATERNA

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

SASSUOLO – ROMA h. 18.30

AYROLDI

BOTTEGONI – LIBERTI

IV: DOVERI

VAR: ABISSO

AVAR: BANTI

FIORENTINA – SALERNITANA h. 20.45

LA PENNA

LO CICERO – TRASCIATTI

IV: GHERSINI

VAR: FOURNEAU

AVAR: MARINI

INTER – BOLOGNA h. 20.45

COLOMBO

VIVENZI – ZINGARELLI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI MARTINO

TORINO – SAMPDORIA h. 20.45

MASSA

ALASSIO – SEVERINO

IV: PEZZUTO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DI PAOLO

GIOVEDÍ 10 NOVEMBRE

H. VERONA – JUVENTUS h. 18.30

DI BELLO

COSTANZO – PASSERI

IV: CAMPLONE

VAR: GUIDA

AVAR: NASCA

LAZIO – MONZA h. 20.45

SANTORO

MASTRODONATO – MOKHTAR

IV: MARESCA

VAR: BANTI

AVAR: CHIFFI