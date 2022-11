Spezia – Udinese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Spezia – Udinese di Martedì 8 novembre 2022 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

LA SPEZIA – Martedì 8 novembre, allo Stadio “Alberto Picco”, lo Spezia di Ivan Gotti affronterà l’Udinese di Andrea Sottil nell’anticipo ella quattordicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023, che si gioca in turno infrasettimanale; calcio di inizio alle ore 18.30.

Gli Aquilotti vengono da tre k.o. di fila, ultimo dei quali quello rimediato a San Siro contro il Milan nei minuti finali nonostante una prestazione di alto livello. “Sono dispiaciuto per il gol nel finale – ha commentato a fine partita il tecnico Ivan Gotti-, ma sono molto contento dello spirito che la mia squadra ha avuto questa sera. Con questo atteggiamento i punti arriveranno, ne sono sicuro. Mancano due partite alla sosta, due gare ravvicinate che dovranno essere interpretate al meglio”. Attualmente i liguri sono diciassettesimi, a tre lunghezze dalla zona retrocessione, con 9 punti, avendo vinto due volte, pareggiato tre e perso sette, con undici reti all’attivo a fronte delle ventiquattro incassate. Di fronte troveranno l’Udinese, vera sorpresa della prima parte di stagione ma che ora sembra non saper più vincere; dopo aver inanellato successi di fila, i friulani non portano a casa tre punti da cinque giornate, da quando ebbero la meglio per 1-2 sul Verona. “Nel calcio può capitare, -ha detto l’allenatore Sottil- non è un problema. Io vedo una squadra presente, che crea e che gioca. Diamo continuità di risultato e muoviamo sempre la classifica. In questo momento ci stanno mancando solo le vittorie”. Nel turno precedente i friulani hanno pareggiato in casa contro il Lecce e ora sono ottavi con 23 punti, frutto di sei vittorie, cinque pareggi, due sconfitte, ventun gol fatti e tredici subiti. Sono diciannove i precedenti tra le due compagini con il bilancio di dodici successi dello Spezia, due pareggi e sei affermazioni dell’Udinese. L’ultimo confronto risale allo scorso 14 maggio quando al “Picco” finì 3-2 per le Aquile e tale risultato valse loro la matematica salvezza.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Mario Piccinini di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Scarpa e Ceccon; quarto uomo Gualtieri. Al Var ci sarà Marini, assistito da Muto. Il fichietto romagnolo ha arbitrato sei volte l’Udinese per un bilancio di una vittoria, tre pareggi e due sconfitte dei bianconeri. Sette i precedenti con lo Spezia per un bilancio di tre vittorie, due pareggi e due sconfitte per i liguri.

Presentazione del match

QUI SPEZIA – Gotti dovrà ancora fare a meno degli infortunati Bastoni, Kovalenko e Gyasi. Dovrebbe affidarsi a un modulo 3.5.2 con Dragowski in porta e una difesa a tre composta da Ampadu, Kiwior e Hristov. In cabina di regia ci sarà Ekdal affiancato da Bourabia e Agudelo mentre sulle corsie esterne agiranno Holm e Reca. Davanti Verde e Nzola.

QUI UDINESE – Sottil dovrà rinunciare a Becao, Lovric, Masina ai quali si é aggiunto Udogie infortunatosi prima della gara contro il Lecce. Dovrebbe rispondere con un modulo speculare. In porta ci sarà Silvestri in porta; davanti a lui una difesa a tre formata da Perez, Bijol e Ebosse. Regista Walace, affiancato da Arlan e Samardzic mentre sulle corsie esterne si muoveranno Ehzibue e Pereyra. Davanti Deulofeu e Success.

Le probabili formazioni di Spezia – Udinese

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Hristov, Holm; Bourabia; Ekdal, Agudelo, Reca, Verde, Nzola . Allenatore: Gotti.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ebosse, Bijol, Perez; Ehzibue, Samardzic, Walace, Arslan, Pereyra; Deulofeu, Success. Allenatore: Sottil.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.