Udinese – Lecce: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

UDINE – Venerdì 4 novembre 2022, alla Dacia Arena di Udine, l’Udinese di Andrea Sottil ospiterà il Lecce di Marco Baroni nell’anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 20.45.

Vera rivelazione di questa prima parte della stagione, con un rendimento decisamente al di sopra delle aspettative, in queste ultime giornate la squadra friulana ha fatto registrare una lieve flessione. E così, dopo nove risultati utili consecutivi, prima ha perso in casa contro il Torino e poi non é andata oltre lo 0-0 sul campo della Cremonese. Attualmente i bianconeri sono ottavi a quota 22, a -2 dalla zona europea, con un percorso di sei partite vinte, quattro pareggiate e due perse, venti reti realizzate e dodici incassate; non vincono da quattro partite. Per i salentini dopo la sconfitta esterna per 2-0 contro il Bologna é arrivata quella casalinga contro la Juventus; sono diciassettesimi, a +2 dalla zona retrocessione, con 8 punti, frutto di una vittoria, cinque pareggi e sei partite perse, nove gol fatti e quindici subiti. Diversamente a quanto farebbe pensare la posizione in classifica, però, in questa stagione hanno già fermato sull’1-1 la capolista Napoli e messo in difficoltà Inter e Roma. Sono tredici i precedenti, a Udine, tra le due compagini: bilancio decisamente favorevole all’Udinese che vanta dodici vittorie. L’ultima volte, però, il20 luglio 2020, a spuntarla fu il Lecce si impose col risultato di 1-2.

L’arbitro

La gara sarà diretta da Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Alessio Berti di Prato e Pasquale Capaldo di Napoli, mentre il quarto uomo sarà Manuel Volpi di Arezzo. Al Var Davide Massa di Imperia, assistito da Rosario Abisso di Palermo.

Presentazione del match

QUI UDINESE – Sottil, che dovrà rinunciare agli infortunati Becao, Lovric e Masina, dovrebbe confermare il modulo 3-5-2 che finora ha fatto tanto bene. In porta ci sarà Silvestri in porta; davanti a lui una difesa a tre formata da Perez, Bijol e Ebosse. Regista Walace, affiancato da Arslan e Samardzic mentre sulle corsie esterne si muoveranno Pereyra e Udogie. Davanti Deulofeu e Success, con Beto che partirà dalla panchina.

QUI LECCE – Nessun problema di infermeria per Baroni, che dovrebbe rispondere col modulo 4-3-3. Quindi, con Falcone tra i pali e con Baschirotto, Pongracic, Gallo e Umtiti pronti a formare il blocco difensivo. A centrocampo Blin, Hjulmand e Gonzalez. Nel tridente offensivo Banda, Ceesay e Strefezza.

Le probabili formazioni di Udinese – Lecce

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Ebosse, Bijol, Perez; Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore: Sottil.

LECCE (4-3-3): Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Oudin. Allenatore: Baroni.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purché siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.