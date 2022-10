La partita Udinese – Torino di Domenica 23 ottobre 2022 in diretta: dopo il botta e risposta tra Aina e Deulofeu nel primo tempo, decisivo Pellegri nella ripresa

UDINE – Domenica 23 ottobre 2022, alla Dacia Arena di Udine, l’Udinese di Andrea Sottil sfiderà il Torino di Ivan Juric nel lunch match della decima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 12.30. Vera sorpresa di questa prima parte di stagione i friulani in settimana hanno perso contro il Monza in Coppa Italia, interrompendo, così, una striscia di otto risultati utili, di cui sei vittorie di fila; in campionato vengono dal pari a reti bianche dell’Olimpico contro la Lazio e sono sesti a quota 21, con un percorso di sei partite vinte, tre pareggiata e una persa, diciannove reti realizzate e dieci incassate. I granata, invece, martedì scorso hanno battuto 4-0 il Cittadella in Coppa Italia ma in campionato stanno attraversando un periodo difficile, con un solo punto all’attivo nelle ultime cinque sfide disputate. Sono reuci dalla sconfitta di misura nel Derby della Mole e sono undicesimi con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e cinque partite perse, otto reti realizzate e dodici incassate. Sono trentasette i precedenti tra le due compagini, a Udine, con un bilancio di sedici successi per l’Udinese, dodici pareggi e sette affermazioni del Torino. L’ultima volta risale allo scorso 6 febbraio quando i friulani si imposeroper 2-0.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO FINALE: UDINESE 1-2 TORINO SECONDO TEMPO 50': fischio finale! Il Torino conquista tre punti pesantissimi contro l'Udinese alla Dacia Arena: è il gol di Pellegri che porta i granata alla vittoria finale. Termina 1-2 a Udine 49': occasione Udinese! Milinkovic Savic si supera con una parata su Beto che salva il risultato finale 48': occasione Torino! Karamoh si divora la rete che avrebbe affossato l'Udinese del tutto, nonostante una posizione sospetta di fuorigioco 45': cinque minuti di recupero nel secondo tempo! 44': cambio per il Toro: entra Karamoh, esce uno sfinito Pellegri 41': ammonito anche Linetty per una ripartenza pericolosa di Pereyra 40': ammonito anche Bijol per fallo su Pellegri 38': occasione Torino! Radonjic incanta con un tiro a giro molto potente che sfiora l'incrocio dei pali, ma termina fuori 35': doppio cambio per l'Udinese: escono Walace e Perez, entrano Nestorovski e Ehizibue 30': ammonito anche Deulofeu quando Lukic era a terra 25': ammonito per proteste Milinkovic Savic perché Lukic è rimasto a terra dopo un colpo al volto 23': GOL DEL TORINO! Si sblocca in questo campionato Pellegri, che porta in vantaggio la formazione granata in un momento difficile del match: è 1-2 per il Toro alla Dacia Arena 22': ammonito Aina per fallo tattico 20': altro cambio anche per il Toro: fuori Ricci e dentro Linetty 20': triplo cambio per l'Udinese: escono Makengo, Samardzic e Success; entrano Arslan, Lovric e Beto 15': doppio cambio per il Torino: fuori Lazaro e Miranchuk, dentro Vojvoda e Radonjic 14': occasione Udinese! Ottimo inserimento di Deulofeu che scappa a Lazaro e si presenta davanti a Milinkovic Savic, ma il portiere del Toro gli sbarra la strada 11': calcio di punizione per il Torino da posizione interessante 5': fasi del match aggressive, con l'Udinese che commette falli tattici per disturbare il gioco del Toro 1': nessun cambio all'intervallo per le due formazioni Fischio d'inizio! L'arbitro dà il via al secondo tempo di Udinese-Torino PRIMO TEMPO 45': niente recupero nel primo tempo! Finisce 1-1 alla Dacia Arena: alla rete di Aina risponde il solito Deulofeu. Equilibrio perfetto tra le due squadre, con inizio migliore dei granata e la risposta dei bianconeri alla fine dei primi quarantacinque minuti 43': ancora calcio d'angolo per il Toro di Juric 36': ancora Bijol che di testa spaventa il Toro, ma Milinkovic Savic è fortunato a ritrovarsela lì 34': primo ammonito del match, giallo per Lazaro 33': il pressing dei granata è efficace al punto da guadagnare una rimessa in fase d'attacco 28': si riprende il Toro dal gol subito e ci prova con Lazaro prima e con Lukic dopo, ma guadagna calcio d'angolo 25': GOL DELL'UDINESE! Palla persa al limite dell'area di rigore da Zima, arrivano i bianconeri, che chiudono con la rete di Deulofeu. E' 1-1 alla Dacia Arena 20': si prova a svegliare l'Udinese, con il tiro di Deulofeu dal limite dell'area di rigore, ma è sbagliata la misura 13': GOL DEL TORINO! I granata passano in vantaggio con Aina, che trova l'inserimento perfetto dopo un'ottima azione di Vlasic. e' 0-1 alla Dacia Arena 10': risponde l'Udinese, dopo minuti di pressione, con il primo calcio d'angolo bianconero 4': il Torino insiste e guadagna il primo calcio d'angolo del match 1': il Toro per recuperare punti persi, l'Udinese per avvicinarsi alla vetta: questi i due obiettivi del match Fischio d'inizio! L'arbitro dà il via al match tra Udinese e Torino Un caro saluto ai lettori di Calciomagazine, benvenuti nel live di Udinese-Torino TABELLINO UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez (20' st Ehizibue), Bijol, Ebosse; Pereyra, Samardzic (20' st Lovric), Walace (35' st Nestorovski), Makengo (20' st Beto), Udogie; Success (20' st Arslan), Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Lovric, Arslan, Jajalo, Beto, Abankwah, Buta, Nuytinck, Ehizibue, Nestorovski. Allenatore: Sottil



TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Aina, Lukic, Ricci (20' st Linetty), Lazaro (15' st Vojvoda); Miranchuk (15' st Radonjic), Vlasic; Pellegri. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Karamoh, Sanabria, Rodriguez, Ilkhan, Singo, Adopo, Seck, Djidji, Vojvoda, Garbett, Radonjic, Linetty. Allenatore: Juric Reti: 13' pt Aina (T); 25' pt Deulofeu (U); 23' st Pellegri (T)

Ammonizioni: 32' pt Success (T); 34' pt Lazaro (T); 22' st Aina (T); 25' st Milinkovic Savic (T); 30' st Deulofeu (U); 40' st Bijol (U); 41' st Linetty (T)

Recupero: niente nel primo tempo; cinqu minuti nel secondo tempo

Le dichiarazioni di Sottil alla vigilia

“Il Torino é una squadra molto motivata, così come noi. In questi giorni intensi ci siamo migliorati e abbiamo pensato a come portare avanti la nostra idea di gioco. Sono molto soddisfatto di questi allenamenti. Il Torino lo conosco bene, e anche il loro allenatore. Hanno una precisa identità e un modo di giocare ben delineato, marchio di fabbrica di IvanJuric – dice Sottil – Ma noi giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, e dobbiamo pensare a noi come abbiamo sempre fatto, a vivere il presente spingendo per 100 minuti, a vincere a duelli con fame, con corsa, cuore e spirito di sacrificio. È un test molto stimolante”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia, coadiuvato dagli assistenti Margani e Vecchi; quarto uomo Cosso. Al Var ci sarà La Penna, assistito da Di Martino.

Presentazione del match

QUI UDINESE – Sottil, che dovrà rinunciare allo squalificato Becao e gli infortunati Buta e Masina, dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Silvestri in porta e con Perez, Bijol e Ebosse pronti a formare il blocco difensivo. Regista Walace, affiancato da Makengo e Samardzic mentre sulle corsie esterne si muoveranno Pereyra e Udogie. Davanti Deulofeu e Success.

QUI TORINO – Juric, che dovrà fare a meno del solo Sanabria, dovrebbe rispondere col modulo tradizionale 3-4-2-1 con Milinkovic in porta e con Dijdij, Schuurs e Rodriguez pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo ci saranno Lukic e Linetty mentre sulle corsie esterne dovrebbero esserci Aina e Vojvoda. Unica punta Pellegri, supportato dai trequartisti Vlasic e Radonjic.

Le probabili formazioni di Udinese – Torino

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Success, Deulofeu. Allenatore: Sottil.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. Allenatore: Juric.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251); in streaming, per i soli abbonati Sky, su SkyGo, app scaricabile gratuitamente.