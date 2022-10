Due big match in Serie A, in Liga spazio a Barcellona-Bilbao. Successo del Torino a Udine, in Brasile vincono Flamengo, Corinthians e Palmeiras

Domenica 23 ottobre si è aperta con il calcio sudamericano in particolare con i campionati in Argentina e Brasile. Nella Liga Profesional successo casalingo per 2-0 dell’Argentinos Juniors contro il Velez Sarsfield: un gol per tempo con Mac Allister al 4′ minuto di recupero del primo e raddoppio di Veron al 35′ della ripresa. Nella Serie A brasiliana invece colpo esterno del Flamengo in casa dell’America MG: nel primo tempo botta e risposta tra Matheus Franca all’11’ ed Everaldo al 13′ quindi in gol Everton al 24′. Colpo esterno anche per il Corinthians che passa sul Santos a un minuto dal 90esimo con Roger Guedes con le due squadre rimaste in 10 per il doppio giallo prima a Yuri Alberto quindi a Lucas Barbosa. Continua a vincere la capolista Palmeiras che si impone 3-0 in casa contro l’Avai: dopo 4 minuti apre le marcature Gustavo Scarpa su rigore quindi al 10′ della ripresa raddoppio di Dudu e tris allo scadere di Vanderlan.

In Cile finisce 1-1 tra U. De Chile ed Evenrton mentre in Colombia il Tolima supera di misura il Millonarios e senza reti tra Ind. Medellin e Jaguares de Cordoba. In Ecuador 1-1 tra Cumbaya e Barcellona SC mentre in Costa Rica il Saprissa passa 1-0 in casa dell’Herediano. Nei playoff di Liga MX 1-1 tra Club America e Toluca mentre in Uruguay 2-0 del Penarol in casa del Cerro Largo. Colpi esterni anche in Venezuela con Monagas e Carabobo vincenti mentre in A-League 2-2 tra Sydney e Adelaide United e 2-1 del Perth Glory in trasferta contro il Central Coast Mariners.

Passiamo all’Italia dove sono attesi i big match delle 18 tra Atalanta e Lazio e delle 20:45 tra Roma e Napoli. Nel lunch match colpo esterno del Torino in casa dell’Udinese: al 14′ la rete di Aina viene pareggiata dal 26′ da Deulofeu ma al 24′ della ripresa Pellegri fissa il punteggio. Nella Serie A femminile già disputata la partita casalinga della Roma vinta per 1-0 contro il Como mentre nel Campionato Primavera 1 il Bologna ha vinto 1-0 a Lecce. Ricordiamo che alle 16:15 sono in programma Palermo – Cittadella e Pisa – Modena per la Serie B e già in campo nel girone A e B di Lega Pro. Nel resto d’Europa si gioca in tutti i principali campionato con la gara interna del Barcellona e Athletic Bilbao che spicca in Liga. Andiamo a vedere di seguito i risultati in tempo reale delle partite selezionate per oggi.

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Argentinos Jrs - Velez Sarsfield 2-0 (Finale)

Banfield - Sarmiento Junin 17:00

Talleres Cordoba - Gimnasia L.P. 19:30

Boca Juniors - Independiente 22:00

Patronato - Huracan 22:00

Racing Club - River Plate 22:00



AUSTRALIA A-LEAGUE

Sydney FC - Adelaide United 2-2 (Finale)

Central Coast Mariners - Perth Glory 1-2 (Finale)



AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Lustenau - Ried 0-0 (*)

Wolfsberger - Altach 2-2 (*)

LASK - Austria Vienna 17:00



BELGIO JUPILER LEAGUE

Antwerp - Genk 1-3 (Finale)

Gent - Seraing 16:00

St. Liege - Anderlecht 18:30

Oostende - Waregem 21:00



BRASILE SERIE A

America MG - Flamengo 1-2 (Finale)

Santos - Corinthians 0-1 (Finale)

Palmeiras - Avai 3-0 (Finale)

Fluminense - Botafogo RJ 21:00

Juventude - Sao Paulo 21:00

Atletico GO - Ceara 23:00

Coritiba - Internacional 23:00

Cuiaba - Goias 23:00



CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE - PLAY OFF

Atl. Ottawa - Pacific FC 20:00

Forge - Cavalry 23:00



CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. De Chile - Everton 1-1 (Finale)

Antofagasta - U. Espanola 20:00

Coquimbo - Colo Colo 20:00

Palestino - La Serena 20:00



COLOMBIA PRIMERA A - CLAUSURA

Tolima - Millonarios 1-0 (Finale)

Ind. Medellin - Jaguares de Cordoba 0-0 (Finale)

Patriotas - Bucaramanga 21:00

Pereira - Atl. Nacional 23:05



COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN - APERTURA - PLAY OFFS

Herediano - Saprissa 0-1 (Finale)



CROAZIA HNL

Istra 1961 - Sibenik 0-0 (Intervallo)

Slaven Belupo - Rijeka 17:10



DANIMARCA SUPERLIGA

Randers - Nordsjaelland 0-2 (90 1 )

Horsens - Silkeborg 16:00

Aarhus - Brondby 18:00



ECUADOR LIGA PRO - SECONDA FASE

Cumbaya - Barcellona SC 1-1 (Finale)

Ind. del Valle - Nueve de Octubre 22:30



EGITTO PREMIER LEAGUE

Pyramids - Al Masry 0-0 (Intervallo)

Ceramica Cleopatra - Zamalek 17:00

Al Ahly - Aswan SC 19:00



ESTONIA MEISTRILIIGA

Narva - Kalju 0-0 (Finale)

Levadia - Paide 16:15



EUROPA EUROPEI U17 - QUALIFICAZIONE - PRIMA FASE

Svezia U17 - Galles U17 3-3 (Finale)

Croazia U17 - Albania U17 1-0 (Finale)

Irlanda U17 - Bielorussia U17 2-2 (Finale)

Austria U17 - Montenegro U17 0-1 (Intervallo)

Polonia U17 - Andorra U17 3-0 (Intervallo)

Norvegia U17 - Armenia U17 18:00



FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA - SPAREGGIO

Lahti - TPS Turku 16:00



FRANCIA LIGUE 1

Angers - Rennes 1-2 (Finale)

Clermont - Brest 0-1 (Intervallo)

Reims - Auxerre 1-1 (Intervallo)

Tolosa - Strasburgo 1-0 (Intervallo)

Troyes - Lorient 1-0 (Intervallo)

Nizza - Nantes 17:05

Lilla - Monaco 20:45



GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo - Magdeburg 2-3 (Finale)

Heidenheim - Furth 3-1 (Finale)

Karlsruher - Dusseldorf 0-2 (Finale)



GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum - Union Berlino 0-0 (*)

Hertha - Schalke 17:30



GERMANIA BUNDESLIGA - DONNE

SGS Essen D - Hoffenheim D 2-3 (Finale)

Wolfsburg D - Bayern D 2-1 (*)

Colonia D - Brema D 16:00

Eintracht Frankfurt D - Duisburg D 16:00



GRECIA SUPER LEAGUE

Ionikos - Giannina 2-0 (Intervallo)

Panathinaikos - Aris 18:30

PAOK - Asteras T. 18:30



INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Swansea - Cardiff 2-0 (Finale)

Watford - Luton 4-0 (Finale)



INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Aston Villa - Brentford 3-0 (Intervallo)

Leeds - Fulham 1-1 (Intervallo)

Southampton - Arsenal 0-1 (Intervallo)

Wolves - Leicester 0-2 (Intervallo)

Tottenham - Newcastle 17:30



ISRAELE LIGAT HA'AL

Maccabi Bnei Raina - Sakhnin 18:00

Hapoel Hadera - H. Tel Aviv 20:00



ITALIA PRIMAVERA 1

Lecce U19 - Bologna U19 0-1 (Finale)

Frosinone U19 - Empoli U19 1-1 (Finale)

Napoli U19 - Atalanta U19 0-0 (Intervallo)

Sampdoria U19 - Udinese U19 0-1 (Intervallo)



ITALIA SERIE A

Udinese - Torino 1-2 (Finale)

Bologna - Lecce 2-0 (Intervallo)

Atalanta - Lazio 18:00

Roma - Napoli 20:45



ITALIA SERIE A FEMMINILE

Roma D - Como D 1-0 (Finale)

Fiorentina D - Sampdoria D 0-1 (*)

Sassuolo D - Inter D 1-0 (*)



ITALIA SERIE B

Palermo - Cittadella 16:15

Pisa - Modena 16:15



ITALIA SERIE C - GIRONE A

Arzignano - Lecco 0-1 (*)

Juventus U23 - Triestina 0-0 (*)

Mantova - Pergolettese 1-1 (*)

Padova - Novara 1-1 (*)

Pordenone - FeralpiSalò 0-0 (*)

Pro Patria - Virtus Verona 1-0 (*)

Pro Vercelli - Pro Sesto 0-1 (*)

Renate - AlbinoLeffe 0-0 (*)

Sangiuliano City - L.R. Vicenza 0-0 (*)

Trento - Piacenza 2-2 (*)



ITALIA SERIE C - GIRONE B

Entella - Ancona 0-2 (*)

Gubbio - Imolese 0-0 (*)

Recanatese - Siena 1-1 (*)

Vis Pesaro - Alessandria 0-0 (*)

Torres - Olbia 0-0 (*)

Cesena - Fiorenzuola 17:30

Lucchese - Montevarchi 17:30

Rimini - Fermana 17:30

San Donato - Pontedera 17:30



ITALIA SERIE C - GIRONE C

Turris - Crotone 17:30



ITALIA SERIE D - GIRONE A

Asti - Castanese 0-1 (Intervallo)

Borgosesia - Pinerolo 1-0 (45 )

Casale - Stresa Vergante 1-1 (45 )

Castellanzese - Bra 1-1 (Intervallo)

Chieri - Gozzano 0-0 (45 )

Chisola - Sanremese 0-0 (45 )

Derthona FbC - Legnano 2-0 (45 )

Fossano - Fezzanese 0-0 (45 )

PDHA - Sestri Levante 0-0 (45 )

Vado - Ligorna 0-0 (45 )



ITALIA SERIE D - GIRONE B

Alcione Milano - Franciacorta 1-0 (45 )

Breno - Brusaporto 0-0 (Intervallo)

Desenzano - Citta di Varese 0-1 (Intervallo)

Real Calepina - Caronnese 0-0 (Intervallo)

Sona - Ciserano-Bergamo 0-2 (45 )

USD Casatese - Lumezzane 0-0 (45 )

Varesina - Ponte San Pietro 1-0 (Intervallo)

Villa Valle - Arconatese 1-0 (Intervallo)



ITALIA SERIE D - GIRONE C

Adriese - Montebelluna 3-1 (45 )

Bolzano - Cjarlins Muzane 0-2 (Intervallo)

Campodarsego - Legnago Salus 2-1 (45 )

Cartigliano - Levico Terme 0-0 (45 )

Dolomiti Bellunesi - Este 0-0 (45 )

Mestre - Caldiero Terme 0-0 (45 )

Portogruaro - Montecchio Maggiore 0-2 (45 )

Torviscosa - Luparense 0-0 (45 )

Villafranca - Union Clodiense 0-0 (Intervallo)



ITALIA SERIE D - GIRONE D

Correggese - Aglianese Calcio 1-1 (45 )

Fanfulla - Corticella 0-2 (Intervallo)

Giana Erminio - G.S. Bagnolese 1-0 (Intervallo)

Lentigione - Salsomaggiore 1-0 (Intervallo)

Mezzolara - Prato 0-0 (45 )

Pistoiese - Forlì 0-0 (45 )

Real Forte Querceta - AC Carpi 0-2 (45 )

Sammaurese - Crema 0-0 (45 )

Scandicci - Sant'Angelo 2-0 (Intervallo)

United Riccione - Ravenna 0-0 (Intervallo)



ITALIA SERIE D - GIRONE E

Livorno - Grosseto 1-0 (*)

Arezzo - Ponsacco 0-1 (45 )

Follonica Gavorrano - Flaminia 2-1 (Intervallo)

Orvietana - Sangiovannese 0-0 (45 )

Ostia Mare - Montespaccato 1-1 (45 )

Pianese - Seravezza Pozzi 0-1 (45 )

Poggibonsi - Ghivizzano Borgo 0-0 (45 )

Tau - Citta di Castello 0-0 (45 )

Trestina - Terranuova Traiana 1-0 (45 )



ITALIA SERIE D - GIRONE F

AJ Fano - Termoli 1-1 (45 )

Chieti - Nuova Florida 0-0 (45 )

Cynthialbalonga - ASD Pineto Calcio 0-0 (45 )

Matese - Vastese 1-0 (45 )

Montegiorgio - US Tolentino 0-0 (45 )

S. N. Notaresco - Avezzano 1-1 (45 )

Sambenedettese - Trastevere Calcio 0-1 (45 )

Vastogirardi - Roma City 0-1 (Intervallo)

Vigor Senigallia - Porto D'Ascoli 0-0 (45 )



ITALIA SERIE D - GIRONE G

Paganese - Ilvamaddalena 1-1 (90 )

Sarrabus Ogliastra - Aprilia 6-1 (*)

Arzachena - Vis Artena 2-1 (*)

Cassino - Palmese 1914 0-0 (45 )

Pomezia - Casertana 1-2 (45 )

Real Monterotondo - Angri 0-1 (Intervallo)

SS Nola 1925 - Sorrento 1-1 (45 )

Tivoli Calcio - Atletico Uri 1-0 (45 )

Lupa Frascati - Portici 1906 1-0 (*)



ITALIA SERIE D - GIRONE H

A.C Nardò - Francavilla 0-1 (45 )

Afragolese - Lavello 0-1 (Intervallo)

Barletta - Nocerina 0-1 (45 )

Gladiator - Cavese 1-1 (45 )

Matera - Casarano 0-1 (45 )

Molfetta Calcio - Bitonto 1-1 (Intervallo)

Puteolana - Martina Calcio 1-1 (Intervallo)

Altamura - Brindisi 0-0 (*)

Citta di Fasano - Gravina 16:00



ITALIA SERIE D - GIRONE I

AS Acireale - Trapani 0-0 (45 )

Canicatti - San Luca 0-0 (45 )

Castrovillari - Real Aversa 0-0 (Intervallo)

Cittanovese - Licata 0-1 (45 )

Lamezia Terme - USD Ragusa 1-0 (Intervallo)

Locri 1909 - Mariglianese 1-0 (45 )

Paternò - Catania 0-2 (45 )

S. Agata - Vibonese 1-1 (45 )

Sancataldese - Santa Maria Cilento 0-0 (45 )



LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Auda - FK Liepaja 1-2 (Finale)

Super Nova - RFS 0-4 (Finale)

Tukums 2000 - Valmiera 1-1 (Finale)



LITUANIA A LYGA

Dziugas Telsiai - FK Panevezys 0-0 (Finale)

Kauno Zalgiris - Siauliai FA 1-0 (90 1 )

Suduva - Jonava 1-0 (90 4 )

Zalgiris - Hegelmann 16:55



MAROCCO BOTOLA PRO

Wydad - Raja Casablanca 17:00



MESSICO LIGA MX - APERTURA - PLAY OFFS

Club America - Toluca 1-1 (Finale)



MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Qatar - Guatemala 18:30



NICARAGUA LIGA PRIMERA - APERTURA

Jalapa - Managua FC 1-1 (Finale)

Ocotal - UNAN-Managua 2-3 (Finale)

Sport Sebaco - Matagalpa 23:00



NORVEGIA ELITESERIEN

Aalesund - Sandefjord 17:00

Bodo/Glimt - Kristiansund 17:00

Haugesund - Lilleström 17:00

Jerv - Viking 17:00

Sarpsborg 08 - Tromsø 17:00

Molde - Rosenborg 19:00



OLANDA EREDIVISIE

Excelsior - Alkmaar 2-1 (Finale)

Cambuur - Twente 0-0 (*)

Groningen - PSV 3-1 (*)

Nijmegen - G.A. Eagles 1-3 (*)

Utrecht - Sparta Rotterdam 16:45

FC Volendam - Heerenveen 20:00



PARAGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Olimpia Asuncion - General Caballero JLM 2-1 (Finale)

Guarani - Cerro Porteno 22:00



PERU LIGA 1 - CLAUSURA

Carlos Mannucci - Cajamarca 18:00

Alianza Atl. - Sporting Cristal 20:15

ADT Tarma - AD Cantolao 22:00

U. de Deportes - Huancayo 22:30



POLONIA EKSTRAKLASA

Warta - Gornik Z. 0-0 (Finale)

Slask - Jagiellonia 1-1 (Intervallo)

Cracovia - Lech 17:30



PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Maritimo - Arouca 16:30

Vizela - Santa Clara 16:30

Chaves - Gil Vicente 19:00

Guimaraes - Boavista 21:30



REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ceske Budejovice - Hradec Kralove 0-0 (Intervallo)

Mlada Boleslav - Bohemians 16:00

Slovacko - Teplice 16:00

Slavia Praga - Sparta Praga 19:00



ROMANIA LIGA 1

Mioveni - Botosani 0-0 (Finale)

UTA Arad - Univ. Craiova 17:15

U. Cluj - CFR Cluj 20:00



RUSSIA PREMIER LEAGUE

Orenburg - CSKA Mosca 2-2 (Finale)

Sp. Mosca - Khimki 1-0 (*)

Akhmat Grozny - Torpedo Moscow 18:00



SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 - Kolubara 3-0 (*)

Radnicki Nis - Stella Rossa 17:00

Novi Pazar - FK Vozdovac 19:00

Partizan - Javor 19:00



SLOVENIA PRVA LIGA

Tabor Sezana - Mura 0-4 (Intervallo)

Gorica - O. Ljubljana 17:30

Bravo - Celje 1-0 (Da finire)



SPAGNA LALIGA

Espanyol - Elche 2-2 (*)

Betis - Atl. Madrid 16:15

Girona - Osasuna 18:30

Villarreal - Almeria 18:30

Barcellona - Ath. Bilbao 21:00



SPAGNA LALIGA2

Racing Santander - Ponferradina 1-1 (90 3 )

Lugo - Burgos CF 16:15

Eibar - Albacete 18:30

Leganes - Tenerife 18:30

Las Palmas - Cartagena 21:00



SUD AMERICA COPA LIBERTADORES - WOMEN - PLAY OFF

Dep. Cali D - Ferroviaria D 2-1 (Finale)

America de Cali D - U. De Chile D 21:30



SUD COREA K LEAGUE 1 - PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Jeonbuk - Incheon 2-1 (Finale)

Pohang - Gangwon 1-0 (Finale)

Ulsan Hyundai - Jeju 1-2 (Finale)



SVEZIA ALLSVENSKAN

Elfsborg - Hammarby 1-0 (Intervallo)

Helsingborg - Degerfors 0-1 (Intervallo)

Hacken - Malmo FF 17:30



SVIZZERA SUPER LEAGUE

Basilea - Winterthur 3-0 (*)

St. Gallen - Servette 16:30

Zurigo - Grasshoppers 16:30



TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Club Africain - Slimane Posticipata

Metlaoui - Monastir 0-0 (*)

Olympique Beja - Sidi Bouzid 1-1 (*)

Rejiche - Ben Guerdane 0-0 (*)



TURCHIA SUPER LIG

Kasimpasa - Kayserispor 0-1 (Finale)

Adana Demirspor - Konyaspor 16:00

Galatasaray - Alanyaspor 19:00



UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dyn. Kyiv - Vorskla 1-1 (Finale)

Metalist Kharkiv - Dnipro-1 0-1 (Finale)

Veres-Rivne - Zorya 0-1 (Finale)

Rukh Lviv - Metalist 1925 1-1 (90 3 )



URUGUAY PRIMERA DIVISION - CLAUSURA

Cerro Largo - Penarol 0-2 (Finale)

Plaza Colonia - Cerrito 17:15

Fenix - Liverpool M. 21:00



USA MLS - PLAY OFF

CF Montreal - New York City 19:00



VENEZUELA PRIMERA DIVISION - COPA LIBERTADORES - PLAY OFF

Metropolitanos - Monagas 0-2 (Finale)

Zamora - Carabobo 1-4 (Finale)



VIETNAM V.LEAGUE 1

Binh Duong - Hong Linh Ha Tinh 2-2 (Finale)

Hai Phong - Hanoi FC 3-2 (Finale)

Ho Chi Minh - Song Lam Nghe An 2-1 (*)