Elenco delle partite previste per oggi domenica 23 ottobre 2022: in Serie A c’è anche Atalanta-Lazio come big match, in Liga si gioca Barcellona-Athletic Bilbao

Serie A protagonista di questa domenica 23 ottobre con due big match. Il primo è in programma alle ore 18 e vede affrontarsi Atalanta e Lazio. Le due squadra sognano in grande anche se qualche punto perso per strada li ha fatto perdere il passo del Napoli in particolare. Gara chiave per testare il livello di maturità di entrambe. Si tratta del 109esimo incontro con bilancio a favore dei nerazzurri con 36 vittorie contro 42 pareggi e 30 sconfitte. Gasperini ritrova Djimsiti in difesa mentre Hateboer torna dalla squalifica. Non dovrebbe apportare sostanziali modifiche nell’undici e sarà pronto a giocarsi anche la carta Zapata anche se al momento non si sa ben quanti minuti potrebbe avere nelle gambe al rientro dopo l’infortunio. Sarri senza il suo leader e punto di riferimento in avanti, Ciro Immobile, si affiderà all’estro di Pedro e a Felipe Anderson a fare il falso nove. Anche qui formazione quasi fatta con Casale in vantaggio su Patric e a centrocampo si valuta in particolare l’inserimento o meno dal primo minuto di Luis Alberto. Sarri si aspetta un incontro che potrà condizionare lo sviluppo della stagione e l’assenza di Immobile obbligherà a giocare senza la consueta profondità. Quindi parlando della Dea ha dichiarato: “L’Atalanta è una squadra forte, ha delle grandi qualità tecniche e in alcune zone di campo è aggressiva. Gioca un calcio raffinato, è pericolosa per questo motivo. Quest’anno fa qualcosa di diverso rispetto al passato, ma è una formazione molto pericolosa. Lo immaginavo, le squadre di Gasperini se hanno la possibilità di allenarsi tutta la settimana diventano un rullo compressore. Il parco attaccanti dell’Atalanta ce lo hanno in pochi“.

Alle 20:45 sarà la volta di Roma – Napoli che potranno dunque giocare alla luce dell’altro risultato. Fattore che in qualche modo potrebbe aumentare la pressione in particolare agli azzurri che intanto si sono visti temporaneamente raggiungere in vetta dal Milan. Rullo compressione la squadra di Spalletti in Champions League come in campionato dove ha lasciato appena 4 punti ed è l’unica squadra ancora imbattuta al pari dell’Atalanta. Grandi assenti saranno soprattutto Dybala da una parte e Rrahmani dall’altra con Anguissa in forte dubbio e difficilmente sarà del match come dalle parole di mister Spalletti. Nonostante si affronterà un avversario molto forte e competitivo non cambierà filosofia di gioco anche se sarà fondamentale mantenere sempre un certo equilibrio per non prendere rischi alla spalle della linea difensiva. Tra i possibili protagonisti da una parte Zaniolo che sembra in crescendo dopo il rientro ma non è ancora ai suoi livelli e naturalmente il talento di Kvaratskhelia. Altri due gli incontri nella massima serie ovvero alle 12:30 Udinese – Torino e alle 15 Bologna – Lecce. Nel primo c’è la sorpresa di questo campionato che ha tenuto botta ad Atalanta e Lazio e che adesso deve tornare a macinare punti per non vanificare quanto fatto vedere. Il Torino non è certo nel miglior momento con appena 1 punto raccolto nelle ultime 5 partite ma parlare di gara a senso unico potrebbe essere errato. Il secondo incontro è un classico scontro salvezza con i rossoblù a quota 7 e i giallorossi un punto sopra con in attivo entrambi appena un successo.

Nel resto d’Europa troviamo la Liga con cinque incontri a partire dalle ore 14:00 con Espanyol – Elche mentre alle ore 21 gara non facile per il Barcellona con l’Athletic Bilbao. C’è da rispondere al Real Madrid già vincente in questo turno. In Bundesliga appena due partite ma si attende la trasferta della capolista Union Berlino con il Bochum con Bayern Monaco che si è portato a -1 e Friburgo a -2 avendo già disputato questo turno. Molto ricco il programma in Ligue 1 con sette incontri quasi tutti alle 15. Trasferta sia per il Lorient in casa del Troyes che del Rennes in quella del’Angers, quest’ultimo incontro è quello di apertura alle ore 13. In Premier League aspettiamo cinque incontri con l’Arsenal impegnato in trasferta con il Southampton e il Tottenham che ospita il Newcastle.

Torniamo in Italia parlando di Serie B con Palermo – Cittadella e Pisa – Modena. Classifica deficitaria e forse sotto le aspettative di inizio stagione in particolare per la squadra toscana relegata all’ultimo posto assieme al Perugia con 7 punti. In Lega Pro è il turno del Girone A e B dove troviamo sfide suggestive come Padova – Novara e Pordenone – FeralpiSalò. Si gioca anche Turris – Crotone, posticipo del girone C mentre sarà molto ricco il cartellone sia per il campionato Primavera 1 dove c’è curiosità per l’incontr della capolista Frosinone con l’Empoli e per il Calcio Femminile di Serie A con tre incontri a partire da quello delle 12:30 tra Roma e Como per proseguire alle 14:30 con Fiorentina – Sampdoria e Sassuolo – Inter.

PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL 23 OTTOBRE

ARGENTINA LIGA PROFESIONAL

Argentinos Jrs – Velez Sarsfield 00:30

Banfield – Sarmiento Junin 17:00

Talleres Cordoba – Gimnasia L.P. 19:30

Boca Juniors – Independiente 22:00

Patronato – Huracan 22:00

Racing Club – River Plate 22:00

AUSTRALIA A-LEAGUE

Sydney FC – Adelaide United 06:00

Central Coast Mariners – Perth Glory 08:00

AUSTRIA BUNDESLIGA

A. Lustenau – Ried 14:30

Wolfsberger – Altach 14:30

LASK – Austria Vienna 17:00

BELGIO JUPILER LEAGUE

Antwerp – Genk 13:30

Gent – Seraing 16:00

St. Liege – Anderlecht 18:30

Oostende – Waregem 21:00

BRASILE SERIE A

America MG – Flamengo 00:00

Santos – Corinthians 00:00

Palmeiras – Avai 02:00

Fluminense – Botafogo RJ 21:00

Juventude – Sao Paulo 21:00

Atletico GO – Ceara 23:00

Coritiba – Internacional 23:00

Cuiaba – Goias 23:00

CANADA CANADIAN PREMIER LEAGUE – PLAY OFF

Atl. Ottawa – Pacific FC 20:00

Forge – Cavalry 23:00

CILE PRIMERA DIVISIÓN

U. De Chile – Everton 01:00

Antofagasta – U. Espanola 20:00

Coquimbo – Colo Colo 20:00

Palestino – La Serena 20:00

COLOMBIA PRIMERA A – CLAUSURA

Tolima – Millonarios 01:10

Ind. Medellin – Jaguares de Cordoba 03:15

Patriotas – Bucaramanga 21:00

Pereira – Atl. Nacional 23:05

COSTARICA PRIMERA DIVISIÓN – APERTURA – PLAY OFFS

Herediano – Saprissa 04:30

CROAZIA HNL

Istra 1961 – Sibenik 15:00

Slaven Belupo – Rijeka 17:10

DANIMARCA SUPERLIGA

Randers – Nordsjaelland 14:00

Horsens – Silkeborg 16:00

Aarhus – Brondby 18:00

ECUADOR LIGA PRO – SECONDA FASE

Cumbaya – Barcellona SC 01:00

Ind. del Valle – Nueve de Octubre 22:30

EGITTO PREMIER LEAGUE

Pyramids – Al Masry 15:00

Ceramica Cleopatra – Zamalek 17:00

Al Ahly – Aswan SC 19:00

ESTONIA MEISTRILIIGA

Narva – Kalju 13:30

Levadia – Paide 16:15

EUROPA EUROPEI U17 – QUALIFICAZIONE – PRIMA FASE

Svezia U17 – Galles U17 11:00

Croazia U17 – Albania U17 13:00

Irlanda U17 – Bielorussia U17 13:00

Austria U17 – Montenegro U17 15:00

Polonia U17 – Andorra U17 15:00

Norvegia U17 – Armenia U17 18:00

FINLANDIA VEIKKAUSLIIGA – SPAREGGIO

Lahti – TPS Turku 16:00

FRANCIA LIGUE 1

Angers – Rennes 13:00

Clermont – Brest 15:00

Reims – Auxerre 15:00

Tolosa – Strasburgo 15:00

Troyes – Lorient 15:00

Nizza – Nantes 17:05

Lilla – Monaco 20:45

GERMANIA 2. BUNDESLIGA

Amburgo – Magdeburg 13:30

Heidenheim – Furth 13:30

Karlsruher – Dusseldorf 13:30

GERMANIA BUNDESLIGA

Bochum – Union Berlino 15:30

Hertha – Schalke 17:30

GERMANIA BUNDESLIGA – DONNE

SGS Essen D – Hoffenheim D 13:00

Wolfsburg D – Bayern D 14:00

Colonia D – Brema D 16:00

Eintracht Frankfurt D – Duisburg D 16:00

GRECIA SUPER LEAGUE

Ionikos – Giannina 15:00

Panathinaikos – Aris 18:30

PAOK – Asteras T. 18:30

INGHILTERRA CHAMPIONSHIP

Swansea – Cardiff 13:00

Watford – Luton 13:00

INGHILTERRA PREMIER LEAGUE

Aston Villa – Brentford 15:00

Leeds – Fulham 15:00

Southampton – Arsenal 15:00

Wolves – Leicester 15:00

Tottenham – Newcastle 17:30

ISRAELE LIGAT HA’AL

Maccabi Bnei Raina – Sakhnin 18:00

Hapoel Hadera – H. Tel Aviv 20:00

ITALIA PRIMAVERA 1

Lecce U19 – Bologna U19 11:00

Frosinone U19 – Empoli U19 13:00

Napoli U19 – Atalanta U19 15:00

Sampdoria U19 – Udinese U19 15:00

ITALIA SERIE A

Udinese – Torino 12:30

Bologna – Lecce 15:00

Atalanta – Lazio 18:00

Roma – Napoli 20:45

ITALIA SERIE A FEMMINILE

Roma D – Como D 12:30

Fiorentina D – Sampdoria D 14:30

Sassuolo D – Inter D 14:30

ITALIA SERIE B

Palermo – Cittadella 16:15

Pisa – Modena 16:15

ITALIA SERIE C – GIRONE A

Arzignano – Lecco 14:30

Juventus U23 – Triestina 14:30

Mantova – Pergolettese 14:30

Padova – Novara 14:30

Pordenone – FeralpiSalò 14:30

Pro Patria – Virtus Verona 14:30

Pro Vercelli – Pro Sesto 14:30

Renate – AlbinoLeffe 14:30

Sangiuliano City – L.R. Vicenza 14:30

Trento – Piacenza 14:30

ITALIA SERIE C – GIRONE B

Entella – Ancona 14:30

Gubbio – Imolese 14:30

Recanatese – Siena 14:30

Vis Pesaro – Alessandria 14:30

Torres – Olbia 15:30

Cesena – Fiorenzuola 17:30

Lucchese – Montevarchi 17:30

Rimini – Fermana 17:30

San Donato – Pontedera 17:30

ITALIA SERIE C – GIRONE C

Turris – Crotone 17:30

ITALIA SERIE D – GIRONE A

Asti – Castanese 15:00

Borgosesia – Pinerolo 15:00

Casale – Stresa Vergante 15:00

Castellanzese – Bra 15:00

Chieri – Gozzano 15:00

Chisola – Sanremese 15:00

Derthona FbC – Legnano 15:00

Fossano – Fezzanese 15:00

PDHA – Sestri Levante 15:00

Vado – Ligorna 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE B

Alcione Milano – Franciacorta 15:00

Breno – Brusaporto 15:00

Desenzano – Citta di Varese 15:00

Real Calepina – Caronnese 15:00

Sona – Ciserano-Bergamo 15:00

USD Casatese – Lumezzane 15:00

Varesina – Ponte San Pietro 15:00

Villa Valle – Arconatese 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE C

Adriese – Montebelluna 15:00

Bolzano – Cjarlins Muzane 15:00

Campodarsego – Legnago Salus 15:00

Cartigliano – Levico Terme 15:00

Dolomiti Bellunesi – Este 15:00

Mestre – Caldiero Terme 15:00

Portogruaro – Montecchio Maggiore 15:00

Torviscosa – Luparense 15:00

Villafranca – Union Clodiense 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE D

Correggese – Aglianese Calcio 15:00

Fanfulla – Corticella 15:00

Giana Erminio – G.S. Bagnolese 15:00

Lentigione – Salsomaggiore 15:00

Mezzolara – Prato 15:00

Pistoiese – Forlì 15:00

Real Forte Querceta – AC Carpi 15:00

Sammaurese – Crema 15:00

Scandicci – Sant’Angelo 15:00

United Riccione – Ravenna 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE E

Livorno – Grosseto 14:30

Arezzo – Ponsacco 15:00

Follonica Gavorrano – Flaminia 15:00

Orvietana – Sangiovannese 15:00

Ostia Mare – Montespaccato 15:00

Pianese – Seravezza Pozzi 15:00

Poggibonsi – Ghivizzano Borgo 15:00

Tau – Citta di Castello 15:00

Trestina – Terranuova Traiana 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE F

AJ Fano – Termoli 15:00

Chieti – Nuova Florida 15:00

Cynthialbalonga – ASD Pineto Calcio 15:00

Matese – Vastese 15:00

Montegiorgio – US Tolentino 15:00

S. N. Notaresco – Avezzano 15:00

Sambenedettese – Trastevere Calcio 15:00

Vastogirardi – Roma City 15:00

Vigor Senigallia – Porto D’Ascoli 15:00

ITALIA SERIE D – GIRONE G

Paganese – Ilvamaddalena 14:00

Sarrabus Ogliastra – Aprilia 14:00

Arzachena – Vis Artena 14:30

Cassino – Palmese 1914 15:00

Pomezia – Casertana 15:00

Real Monterotondo – Angri 15:00

SS Nola 1925 – Sorrento 15:00

Tivoli Calcio – Atletico Uri 15:00

Lupa Frascati – Portici 1906 15:30

ITALIA SERIE D – GIRONE H

A.C Nardò – Francavilla 15:00

Afragolese – Lavello 15:00

Barletta – Nocerina 15:00

Gladiator – Cavese 15:00

Matera – Casarano 15:00

Molfetta Calcio – Bitonto 15:00

Puteolana – Martina Calcio 15:00

Altamura – Brindisi 15:30

Citta di Fasano – Gravina 16:00

ITALIA SERIE D – GIRONE I

AS Acireale – Trapani 15:00

Canicatti – San Luca 15:00

Castrovillari – Real Aversa 15:00

Cittanovese – Licata 15:00

Lamezia Terme – USD Ragusa 15:00

Locri 1909 – Mariglianese 15:00

Paternò – Catania 15:00

S. Agata – Vibonese 15:00

Sancataldese – Santa Maria Cilento 15:00

LETTONIA OPTIBET VIRSLIGA

Auda – FK Liepaja 12:00

Super Nova – RFS 13:00

Tukums 2000 – Valmiera 14:00

LITUANIA A LYGA

Dziugas Telsiai – FK Panevezys 12:00

Kauno Zalgiris – Siauliai FA 14:00

Suduva – Jonava 14:00

Zalgiris – Hegelmann 16:55

MAROCCO BOTOLA PRO

Wydad – Raja Casablanca 17:00

MESSICO LIGA MX – APERTURA – PLAY OFFS

Club America – Toluca 03:06

MONDO AMICHEVOLI NAZIONALI

Qatar – Guatemala 18:30

NICARAGUA LIGA PRIMERA – APERTURA

Jalapa – Managua FC 02:00

Ocotal – UNAN-Managua 03:00

Sport Sebaco – Matagalpa 23:00

NORVEGIA ELITESERIEN

Aalesund – Sandefjord 17:00

Bodo/Glimt – Kristiansund 17:00

Haugesund – Lilleström 17:00

Jerv – Viking 17:00

Sarpsborg 08 – Tromsø 17:00

Molde – Rosenborg 19:00

OLANDA EREDIVISIE

Excelsior – Alkmaar 12:15

Cambuur – Twente 14:30

Groningen – PSV 14:30

Nijmegen – G.A. Eagles 14:30

Utrecht – Sparta Rotterdam 16:45

FC Volendam – Heerenveen 20:00

PARAGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Olimpia Asuncion – General Caballero JLM 00:30

Guarani – Cerro Porteno 22:00

PERU LIGA 1 – CLAUSURA

Carlos Mannucci – Cajamarca 18:00

Alianza Atl. – Sporting Cristal 20:15

ADT Tarma – AD Cantolao 22:00

U. de Deportes – Huancayo 22:30

POLONIA EKSTRAKLASA

Warta – Gornik Z. 12:30

Slask – Jagiellonia 15:00

Cracovia – Lech 17:30

PORTOGALLO LIGA PORTUGAL

Maritimo – Arouca 16:30

Vizela – Santa Clara 16:30

Chaves – Gil Vicente 19:00

Guimaraes – Boavista 21:30

REPUBBLICA CECA 1. LIGA

Ceske Budejovice – Hradec Kralove 15:00

Mlada Boleslav – Bohemians 16:00

Slovacko – Teplice 16:00

Slavia Praga – Sparta Praga 19:00

ROMANIA LIGA 1

Mioveni – Botosani 12:30

UTA Arad – Univ. Craiova 17:15

U. Cluj – CFR Cluj 20:00

RUSSIA PREMIER LEAGUE

Orenburg – CSKA Mosca 13:00

Sp. Mosca – Khimki 15:30

Akhmat Grozny – Torpedo Moscow 18:00

SERBIA SUPER LIGA

Radnicki 1923 – Kolubara 14:00

Radnicki Nis – Stella Rossa 17:00

Novi Pazar – FK Vozdovac 19:00

Partizan – Javor 19:00

SLOVENIA PRVA LIGA

Tabor Sezana – Mura 15:00

Gorica – O. Ljubljana 17:30

Bravo – Celje 1-0 (Da finire)

SPAGNA LALIGA

Espanyol – Elche 14:00

Betis – Atl. Madrid 16:15

Girona – Osasuna 18:30

Villarreal – Almeria 18:30

Barcellona – Ath. Bilbao 21:00

SPAGNA LALIGA2

Racing Santander – Ponferradina 14:00

Lugo – Burgos CF 16:15

Eibar – Albacete 18:30

Leganes – Tenerife 18:30

Las Palmas – Cartagena 21:00

SUD AMERICA COPA LIBERTADORES – WOMEN – PLAY OFF

Dep. Cali D – Ferroviaria D 00:15

America de Cali D – U. De Chile D 21:30

SUD COREA K LEAGUE 1 – PLAY-OFFS CHAMPIONSHIP

Jeonbuk – Incheon 08:00

Pohang – Gangwon 08:00

Ulsan Hyundai – Jeju 08:00

SVEZIA ALLSVENSKAN

Elfsborg – Hammarby 15:00

Helsingborg – Degerfors 15:00

Hacken – Malmo FF 17:30

SVIZZERA SUPER LEAGUE

Basilea – Winterthur 14:15

St. Gallen – Servette 16:30

Zurigo – Grasshoppers 16:30

TUNISIA LIGUE PROFESSIONNELLE 1

Club Africain – Slimane 15:30

Metlaoui – Monastir 15:30

Olympique Beja – Sidi Bouzid 15:30

Rejiche – Ben Guerdane 15:30

TURCHIA SUPER LIG

Kasimpasa – Kayserispor 13:30

Adana Demirspor – Konyaspor 16:00

Galatasaray – Alanyaspor 19:00

UCRAINA PREMIER LEAGUE

Dyn. Kyiv – Vorskla 12:00

Metalist Kharkiv – Dnipro-1 12:00

Veres-Rivne – Zorya 12:00

Rukh Lviv – Metalist 1925 14:00

URUGUAY PRIMERA DIVISION – CLAUSURA

Cerro Largo – Penarol 00:00

Plaza Colonia – Cerrito 17:15

Fenix – Liverpool M. 21:00

USA MLS – PLAY OFF

CF Montreal – New York City 19:00

VENEZUELA PRIMERA DIVISION – COPA LIBERTADORES – PLAY OFF

Metropolitanos – Monagas 00:00

Zamora – Carabobo 00:00

VIETNAM V.LEAGUE 1

Binh Duong – Hong Linh Ha Tinh 12:00

Hai Phong – Hanoi FC 12:00

Ho Chi Minh – Song Lam Nghe An 14:15