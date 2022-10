La partita Arzignano – Lecco del 23 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata della serie C, girone A

ARZIGNANO – Domenica 23 ottobre 2022, allo Stadio Tommaso Dal Molin, l’Arzignano affronterà il Lecco per il decimo turno di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. L’Arzignano dopo la netta affermazione 0-3 sul campo dell’Albinoleffe, si ritrova con 16 punti in classifica in coabitazione con la FeralpiSalò, a due sole lunghezze dalla vetta, grazie a 4 vittorie, altrettanti pareggi ed una sola sconfitta, quella di Pordenone subita nella settima giornata, differenza reti a +6 con 13 col fatti e 7 subiti. Il Lecco invece occupa la seconda piazza in graduatoria in coabitazione con Pordenone e Padova ad un solo punto dalla capolista Renate a quota 17 punti frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, +3 la differenza reti con 13 gol fatti e 10 subiti. L’incontro sarà diretto da Luigi Catanoso di Reggio Calabria che sarà coadiuvato da Giuseppe Trischitta di Messina e Simone Piazzini di Prato, il quarto ufficiale sarà Fabio Cevenini di Siena.

Tabellino

Reti: al 25′ pt Pinzauti L. (Lecco) , al 38′ st Battistini M. (Lecco) .

Ammonizioni: al 33′ pt Davi F. (Arzignano) al 43′ st Zambataro E. (Lecco).

Formazioni ufficiali

ARZIGNANO (4-3-1-2): Volpe; Cariolato, Molnar, Bonetto, Davi; Barba, Casini, Cester; Tardivo; Grandolfo, Parigi. A disposizione: Pigozzo, Saio, Gning, Nchama, Fyda, Bordo, Gemignano, Zanella, Bontempi, Piana, Antoniazzi, Lunghi, Grosso, Tremolada. Allenatore: Bianchini

LECCO (3-5-2): Melgrati; Celjak, Battistini, Enrici; Rossi, Galli, Ilari, Lakti, Zambataro; Pinzauti, Scapuzzi. A disposizione: Stucchi, Maffi, Maldini, Sangalli, Pecorini, Giudici, Stanga, Maldonado, Pirro, Longo, Girelli, Mangini, Zuccon, Buso. Allenatore: Foschi.

La presentazione del match

QUI ARZIGNANO – Bianchini dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2 con Soia tra i pali; reparto arretrato completato da Cariolato, Piana, Molnar e Davi; in mediana Bordo, Casini e Barba; in avanti Tardivo dietro le due punte Fyda e Tremolada.

QUI LECCO – Invece Foschi dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Melgrati a difesa della porta; pacchetto difensivo completato da Celjak, Enrici e Battistini; a metà campo Giudici, Galli, Girelli, Zuccon e Zambataro; tandem d’attacco formato da Buso e Pinzauti.

Le probabili formazioni di Arzignano – Lecco

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta sulla piattaforma Eleven Sports (il sito di riferimento è elevensports.it).