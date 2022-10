BOLOGNA – Domenica 23 ottobre, allo Stadio “Renato Dall’Ara”, il Bologna affronterà il Lecce nella gara valida per l’undicesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18. Una sfida che pone di fronte due squadra in cerca di tre punti preziosi per cambiare passo dopo un inizio di stagione abbastanza difficile. I felsinei, che in settimana hanno battuto il Cagliari in Coppa Italia, cercano continuità in campionato, dove vengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Napoli e dove sono soltanto diciassettesimi con 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e cinque partite perse, undici reti realizzate e sedici incassate. I salentini sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Fiorentina e sono sedicesimi a quota 8, con un percorso di una partita vinta, cinque pareggiate e quattro perse, nove gol fatti e dodici subiti. Sono ventuno i precedenti disputati a Bologna, con il bilancio di undici vittore dei padroni di casa, sette pareggi e tre affermazioni degli ospiti. L’ultimo volta risale al 26 luglio 2020 quando il Bologna si impose per 3-2.

RISULTATO FINALE: BOLOGNA - LECCE 2-0

SECONDO TEMPO

51' triplice fischio! Il Bologna batte 2-0 il Lecce grazie alle reti di Arnautovic e Ferguson. Vi ringraziamo per l'attenzione e appuntamento ai prossimi live

51' giallo ad Arnautovic e Baschirotto che hanno avuto un piccolo battibecco

49' dal limite di prova Oudin da posizione centrale ma non riesce ad angolarla, blocca a terra Skorupski

47' crampi per Arnautovic che viene portato a bordo campo, angolo per gli ospiti. Batte troppo lungo Oudin ma giallorossi attaccano ancora con lo stesso giocatore chiuso in area

45' 5 minuti di recupero

45' conclusione dalla distanza di Dominguez con il destro, palla alta

43' duro intervento di Medel su Gonzalez, giallo inevitabile per lui

41' spazio a Soriano per Ferguson salutato da calorosi applausi

40' spunto di Orsolini nell'uno contro uno dal fondo, ingresso in area e conclusione sul primo palo deviata in angolo dal portiere!

38' in campo Colombo per Ceesay

36' bella invenzione di Arnautovic che dal limite vede l'inserimento in area di Porsh ma ottimo intervento in opposizione di Falcone, palla deviata in angolo!

35' cross basso dal fondo in area di Arnautovic che la restituisce sul primo palo a Orsolini ma conclusione sul primo palo di poco a lato!

33' tentativo di Oudin con il collo esterno di mancino dal limite in corsa, attento nell'intervento Skorupski

30' punizione dalla trequarti per il Lecce, a centroarea prova a colpire Gonzalez ma sotto misura alza la mira!

28' in campo Sosa per Bonifazi. Dentro anche Blin per Hjulmand e Rodriguez per Strefezza

27' si riprende a giocare, rientra Bonifazi ma attenzione! Problema al ginocchio destro per lui non ce la fa e zoppicando viene scortato dallo staff medico a bordo campo

23' cross di Arnautovic per Orsolini, intercetta la difesa ma palla sul fondo per il corner. Nulla di fatto e qualche istante dopo contrasto duro sulla trequarti del Lecce con Bonifazi che ha preso una botta la ginocchio. Gioco fermo e staff medico in campo

20' è il momento di Orsolini che prende il posto di Barrow, c'è anche Soumaro per Lucumì

20' giallo per Hjulmand che ha provato un anticipo ma prende Dominguez

14' cross di Strefezza per Di Francesco che a centro area viene anticipato dal marcatore

13' punizione sulla trequarti di Barrow verso il primo palo dove arriva Bonifazi ma il suo tocco è sul fondo

12' cross dal fondo di Ferguson, intercetta la difesa in area

9' molto diverso il Lecce di questo secondo tempo, più intraprendente e concentrato

5' terzo corner per i pugliesi che sfiorano il gol con Baschirotto bravo a raccogliere a centro area il cross di Strefezza ma colpo di testa di poco sopra la traversa!

3' angolo per il Lecce, prova a concludere sul primo palo in acrobazia Di Francesco, palla a lato

2' fallo di Ferguson su Di Francesco, preso il giallo

si riparte! Calcio d'avvio battuto dal Bologna

Banda e Askildesn le novità di questa ripresa lasciano in campo per Oudin e Di Francesco, ben ritrovati con la cronaca del matchanche

PRIMO TEMPO

47' si chiude il primo tempo di Bologna - Lecce, 2-0 il parziale per i rossoblù in virtù delle reti di Arnautovic su rigore e Ferguson. Al momento sta giocando meglio la squadra di Motta e ospiti che faticano a finalizzare il gioco, inoperoso Skorupski. Ci attendono altri 45 minuti, a più tardi per il secondo tempo

47' cartellino giallo per Barrow, punita una scivolata in fase di pressione

46' apertura di Strefezza verso Banda che sul secondo palo fa sponda di testa in area ma fermato in offside. Qualche istante prima su conclusione dal limite Dominguez respinge con la schiena in area, tutto regolare non c'è nessun tocco con il braccio

44' 2 minuti di recupero

43' buona giocata di Dominguez che conquista un corner dalla sinistra, batte Barrow verso il primo palo gioca bene d'anticipo la difesa

41' meglio messo in campo il Bologna che nonostante diversi errori in impostazione ha saputo giocare meglio in verticale

39' lancio di Strefezza su Ceesay ma non riesce a tenere la palla in campo

38' prova ancora la squadra di casa a fare gioco, i giallorossi si sono visti molto poco e hanno pagato a caro prezzo due errori difensivi

35' FERGUSON!!! RADDOPPIO DEL BOLOGNA!!! Sul corner basso di Barrow dalla destra palla che passa sul primo palo dove ben appostato il compagno colpisce di testa in anticipo su Falcone

34' da Posch a Medel bravo a scendere sulla destra e a crossare, palla deviata dalla difesa in angolo

30' intervento scomposto di Lucumì su Hjulmand, giallo per lui

26' si riprende a giocare con Falcone che prova a rilanciare lungo ma palla preda della difesa. Qualche istante più tardi lo stesso estremo difensore in uscita fuori area di piedi

25' intervento di Pongracic sul ginocchio di Arnautovic, Sozza ferma il gioco per consentire i controlli dello staff medico. Il bomber si porta a bordo campo ma è subito pronto a rientrare

23' tentato uno due tra Posch e Arnautovic bravo in area a restituirgli la sfera ma il difensore non riesce a raggiungerla

20' preme sull'acceleratore la squadra di Motta che non sfrutta un nuovo tiro dalla bandierina ma conquista una bella punizione con Barrow. Punizione di Cambiaso verso il secondo palo dove Falcone va a vuoto ma non arriva nessuno a colpire sotto misura

19' corner dalla destra, colpo di testa ravvicinato di Posch, ci mette i pugni Falcone!

17' sponda di Arnautovic per Dominguez in area ma conclusione bassa da due passi un pò debole per impensierire il portiere

13' ARNAUTOVIC!! VANTAGGIO DEL BOLOGNA! Torna al gol direttamente dal dischetto, settimo centro stagionale. Conclusione rasoterra alla destra del portiere bravo a incrociare e Falcone spiazzato

12' episodio da moviola, VAR in corso. Intervento dubbio in area del Lecce in ritardo Gendrey su Aebischer che finisce a terra. C'è il RIGORE!

10' cross basso verso il primo palo dalla destra intercettato da Baschirotto per il corner, il secondo per i rossoblù. Lo stesso difensore raccoglie di testa sul primo palo allontanando

7' fasi di studio con la squadra di Motta che fa un pò fatica a costruire gioco

3' possesso palla per il Bologna, pressing alto efficace di Strefezza che recupera sulla trequarti

1' appena 30 secondi e prima angolo per gli ospiti ma nulla di fatto

Si parte! Calcio d'avvio battuto dal Lecce in maglia a sfondo bianco, Bologna nella tradizionale maglia rossoblù

Squadre in campo, tutto pronto all'inizio della sfida

Un saluto ai lettori di Calciomagazine, siamo pronti a commentare in diretta la partita tra Bologna e Lecce per l'undicesima giornata di Serie A.

TABELLINO

BOLOGNA: Skorupski, Posch, Dominguez, Arnautovic, Bonifazi (dal 28' st Sosa), Medel, Ferguson (dal 41' st Soriano), Aebischer, Lucumì (dal 20' st Soumaoro), Cambiaso, Barrow (dal 20' st Orsolini). A disposizione: Bardi, Raffaelli, Sosa, Soumaoro, Moro, Orsolini, Sansone, Zirkzee, Soriano, Lykogiannis, De Silvestri, Vignato. Allenatore: T. Motta

LECCE: Falcone, Pongracic, Baschirotto, Askildsen (dal 1' st Oudin), Gonzalez (dal 28' st Rodriguez), Gendrey, Banda (dal 1' st Di Francesco), Strefezza, Hjulmand (dal 28' st Blin), Ceesay (dal 38' st Colombo), Pezzella. A disposizione: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Bistrovic, Colombo, Di Francesco, Tuia, Helgason, Listkowski, Oudin, Blin, Umtiti, Rodriguez. Allenatore: M. Baroni.

Reti: al 13' pt Arnautovic (rigore), al 35' pt Ferguson

Ammonizioni: Lucumì, Barrow, Ferguson, Hjulmand, Medel, Arnautovic, Baschirotto

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

NOTA: Gendrey causa un rigore