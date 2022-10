Napoli – Bologna: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Napoli – Bologna di Domenica 16 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale: Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

NAPOLI – Domenica 16 ottobre, allo Stadio “Diego Armando Maradona”, il Napoli affronterà il Bologna nella gara valida per la decima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023; calcio di inizio alle ore 18. I partenopei, che grazie al successo contro l’Ajax dopo il pesantissimo 1-6 dell’andata in settimana hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Champions League con due giornate in anticipo, devono difendere il primato in classifica, che detengono con 23 punti, frutto di sette vittorie e due pareggi, ventidue gol fatti e sette subiti. I felsinei arrivano dada due sconfitte e un pareggio interno contro la Sampdoria; sono diciassettesimi con 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte, nove reti realizzate e quattordici incassate. Sono complessivamente cinquantasei i precedenti tra le due compagini, con il bilancio di quarantasette vittorie del Bologna, quaranta pareggi e cinquantotto affermazioni del Napoli. Nella passata stagione, in terra campana, la squadra di Spalletti vinse 3-0 grazie al gol di Fabian Ruiz e alla doppietta di Insigne.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: NAPOLI - BOLOGNA Domenica 16 ottobre dalle 17:00 le formazioni ufficiali, dalle 18:00 la cronaca con commento in diretta della partita.

Le dichiarazioni di Thiago Motta a due giorni dal match

Thiago Motta, intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla sfida, ha dichiarato che la squadra ha lavorato su tutto ciò che può essere migliorato per affrontare al massimo la partita. Ha ammesso che si aspettava che il Napoli andasse così bene perché ha un grande allenatore, ottimi giocatori ed è una squadra costruita bene. Tornando al Bologna, Arnautovic sta facendo terapie e si allena a parte per un dolore alla schiena ed é probabile che non possa scendere in campo; in caso contrario Zirkzee scenderebbe in campo dal primo minuto. Posch potrebbe essere una scelta sulla destra

L’arbitro

A dirigere il match sarà Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Raspollino e Affatato e dal quarto uomo Ayroldi. Al Var ci sarà Valeri, assistito da Abbatista.

Presentazione del match

QUI NAPOLI – Out il solo Rrhamani. Spalletti dovrebbe affidarsi al tradizionale modulo 4-3-3, con Meret tra i pali e difesa a quattro composta dalla coppia centrale Ostigard-Kim e da Di Lorenzo e Mario Rui ai lati. A centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. Attacco affidato a Simeone, affiancato da Politano e Kvaratskhelia.

QUI BOLOGNA Thiago Motta, che recupera Barrow ma potrebbe dover rinunciare ad Arnautovic, dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali e con Posch, Sounaoro, Lucumi e Lykogyannis pronti a formare il blocco difensivo. In mezzo al campo Medel e Schouten Unica punta Zirkzee, supportata dai trequartisti Aebischer, Dominguez e Orsolini.

Le probabili formazioni di Napoli – Bologna

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Schouten; Aebischer, Dominguez, Orsolini; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La gara sarà visibile anche su Zona DAZN (canale 214 satellite), che può essere attivata dagli utenti che siano già abbonati o da coloro che si abbonino al servizio DAZN, sia “DAZN Standard” che “DAZN Plus” purchè siano clienti Sky tramite un abbonamento TV attivo, al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.