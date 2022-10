Le formazioni ufficiali di Hellas Verona – Milan del 16 ottobre 2022, gara valida per la decima giornata del campionato di calcio di Serie A2022/2023

VERONA – Stasera, alle ore 20.45, allo Stadio “Marc’Antonio Bentegodi” di Verona, va in scena Hellas Verona – Milan, posticipo della decimagiornata del campionato di Serie A 2022/2023. Bocchetti, che dovrà rinunciare a Ceccherini per squalifica e Coppola e Ilic per infortunio, dovebbe confermare il consueto modulo 3-4-2-1 con Montipà in porta e con un alinea difensiva a tre formata da Hien, Gunter e Cabal. In mezzo al campo Tameze e Miguel Veloso mentre sulle corsie esterne agiranno Faraoni e Doig. Unica punta Henry, supportato dai trequartisti Verdi e Hrustic. Ancora problemi di infermeria per Pioli, che dovrà rinunciare a Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Kjaer e De Keteleare. Il tecnico emiliano, che nell’occasione taglierà il traguardo delle 150 presenze sulla panchina rossonera, d15ovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Gabbia e sulle fasce da Kalulu e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e a Bennacer. Sulla trequarti Messias, Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

DIRETTA DELLA PARTITA

Le formazioni ufficiali di Hellas Verona – Milan

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Gunter, Hien, Cabal; Depaoli, Tameze, Veloso, Doig; Verdi, Hrustic; Henry.

Indisponibili: Coppola, Faraoni, Ilic, Dawidowicz.

Squalificati: Ceccherini

Diffidati: Henry, Hien

Ballottaggi: Hrustic 55% – Kallon 45%, Cabal 60% – Faraoni 40%

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Díaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Indisponibili: Saelemaekers, Florenzi, Kjaer, Ibrahimovic, Calabria, Maignan, De Ketelaere.

Squalificati: –

Diffidati:

Ballottaggi: Tonali 60% – Pobega 40%, Giroud 55% – Rebic 45%, Gabbia 55% – Dest 45%.