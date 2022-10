Hellas Verona – Milan: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Hellas Verona – Milan di Domenica 16 ottobre 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2022-2023

VERONA – Domenica 16 ottobre, nella cornice dello Stadio “Marc’Antonio Bentegodi”, andrà in scena Hellas Verona – Milan, posticipo serale della decima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023. Gli scaligeri vengono da due sconfitte di fila, ultima delle quella per 2-1 contro la Salernitana, che ha portato all’esonero di Gabriele Cioffi e all’affidamento della panchina a Salvatore Bocchetti; sono attualmente terzultimi in classifica con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e 5 partite perse, otto gol fatti e diciassette subiti. I rossoneri devono archiviare l’amarezza della sconfitta rimediata in Champions League contro il Chelsea al termine di una gara condizionata dalle decisioni arbitrali: al 18′, infatti, il direttore di gara ha concesso un rigore inesistente agli inglesi da cui ne é conseguita l’espulsione di Tomori e da quel momento la gara ha preso una piega totalmente diversa da quella che avrebbe dovuto avere. In campionato la squadra di Pioli é reduce dal successo casalingo per 2-0 contro la Juventus ed é terzo, a pari merito con l’Udinese e a tre lunghezze dalla capolista Napoli, con 20 punti, con un cammino di sei partite vinte, due pareggiate e una persa, diciotto reti realizzate e nove incassate. Sono trenta i precedenti tra le due compagini, in terra veneta, con il bilancio di dieci vittorie per il Verona, otto pareggi e dodici affermazioni del Milan; lo scorso 8 maggio finì 1-3 in favore della squadra di Pioli.

Cronaca della partita con commento in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: VERONA - MILAN Domenica 16 ottobre dalle 19:45 le formazioni ufficiali, dalle 20:45 la cronaca con commento in diretta della partita.

Le dichiarazioni di Bocchetti a due giorni dal match

“La società mi ha chiesto un aiuto e io senza esitare mi sono reso da subito disponibile. Sono felice di aver ricevuto questa opportunità e di essere stato scelto come mister di questa squadra. Sono consapevole dell’importanza del mio ruolo: posso dire che ce la metterò tutta per dare il mio contributo. Ho sicuramente grande entusiasmo e voglia di cominciare. Come gli scorsi anni punteremo molto sull’essere aggressivi e giocare a uomo: questo è il mio tipo di calcio e noi dobbiamo ripartire da quello che è stato fatto di buono nelle annate precedenti. Chiaramente avendolo vissuto in prima persona, il calcio dei mister Gasperini, Juric e Tudor mi ha insegnato molto: la mia intenzione è proseguire su questa linea. Nonostante i cambiamenti avvenuti in estate, sono convinto che i giocatori presenti ad oggi, se messi nelle giuste condizioni, potranno dire la loro sul campo. Posso dire comunque di essere felice della rosa a disposizione. Chiaramente un po’ di sconforto c’è stato ad inizio settimana, credo che in generale un esonero sia una sconfitta per tutti. Io ai ragazzi ho cercato di trasmettere tranquillità, entusiasmo e la mia voglia di iniziare questa avventura. Principalmente in settimana abbiamo lavorato proprio sull’aspetto mentale, cercando di riordinare le idee per ripartire tutti insieme. In vista della partita di domenica abbiamo alcuni giocatori indisponibili tra infortunati e squalificati, ma domenica sera daremo tutto ciò che abbiamo, per noi sarà un match importante. Siamo consapevoli della forza del Milan, è una squadra che gioca per vincere ancora il campionato. Io in settimana ho lavorato sul tranquillizzare i ragazzi, provando a trasmettere loro lo spirito giusto”.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Davide Massa della sezione di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Marco Bresmes di Bergamo e Valerio Vecchi di Lamezia Terme; quarto uomo: Matteo Marchetti di Ostia Lido. Al VAR Paolo Mazzoleni di Bergamo, assistito da Giacomo Paganessi di Bergamo.

Presentazione del match

QUI HELLAS VERONA – Bocchetti, che dovrà rinunciare a Ceccherini per squalifica e Coppola e Ilic per infortunio, dovebbe confermare il consueto modulo 3-4-2-1 con Montipà in porta e con un alinea difensiva a tre formata da Hien, Gunter e Cabal. In mezzo al campo Tameze e Miguel Veloso mentre sulle corsie esterne agiranno Faraoni e Doig. Unica punta Henry, supportato dai trequartisti Verdi e Hrustic.

QUI MILAN – Ancora problemi di infermeria per Pioli, che dovrà rinunciare a Ibrahimovic, Florenzi, Maignan, Kjaer e De Keteleare. Dovrebbe affidarsi al consolidato modulo 4-2-3-1 con Tatarusanu in porta e con la difesa a quattro composta al centro da Tomori e Gabbia e sulle fasce da Kalulu e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali e a Bennacer. Sulla trequarti Messias, Brahim Diaz e Leao, di supporto all’unica punta Giroud.

Le probabili formazioni di Hellas Verona – Milan

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. Allenatore: Bocchetti.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Díaz, Rafael Leão; Rebic. Allenatore: Pioli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta da DAZN, la cui app è disponibile sulle moderne smart tv, nelle console per videogiochi o collegando il proprio dispositivo a Google Chromecast e Amazon Firestick. la sfida sarà visibile anche in streaming sull’app di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale.