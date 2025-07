Hellas Verona: ritiro estivo 2025/2026 a Folgaria con tre amichevoli

Sotto la guida di Zanetti: allenamenti intensivi, test tattici e tre amichevoli per preparare la nuova stagione di Serie A

FOLGARIA– L’Hellas Verona ha ufficialmente inaugurato la stagione sportiva 2025/26 con il tradizionale ritiro estivo presso il centro sportivo La Pineta di Folgaria, in Trentino. Sotto la guida del nuovo tecnico Paolo Zanetti, la squadra ha cominciato il lavoro atletico e tattico con l’obiettivo di affrontare al meglio la nuova annata di Serie A.

Il programma del ritiro prevede allenamenti quotidiani suddivisi in sessioni mattutine e pomeridiane, con particolare attenzione alla preparazione fisica, alla costruzione tattica e alla video-analisi. Mister Zanetti sta lavorando sul modulo 4-3-3 con varianti più fluide, puntando su intensità, verticalità e occupazione razionale degli spazi.

La rosa a disposizione unisce elementi esperti come Montipò, Serdar, Mitrovic, a giovani di prospettiva come Kurti, Calabrese, Agbonifo. I nazionali Suslov, Ghilardi e Harroui si uniranno al gruppo dopo aver completato le visite mediche il 17 luglio.

Durante il ritiro sono previste tre amichevoli, pensate per testare soluzioni tattiche e valutare i livelli di condizione.

Il primo incontro, in programma il 16 luglio, vedrà i gialloblù scendere in campo contro la selezione dei Top 22 Dilettanti Verona. Un test utile per rompere il ghiaccio, verificare la risposta sul piano fisico e coinvolgere le realtà calcistiche del territorio. Il secondo match, fissato per il 20 luglio, sarà contro l’ASD Rovereto, formazione trentina dal buon livello agonistico. La terza amichevole, in chiusura di ritiro, si svolgerà il 27 luglio contro la Virtus Verona, squadra militante in Serie C. Si tratta del test più probante, in cui mister Zanetti dovrebbe avvicinarsi a schierare l’ossatura titolare.

Tutte le partite si svolgeranno presso il campo centrale di La Pineta e saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del club, permettendo ai tifosi di seguire da vicino la preparazione.

e L’Hellas Verona riparte con una forte identità e la volontà di confermarsi nella massima serie. Lo staff tecnico sta lavorando per creare un gruppo coeso e competitivo, in grado di affrontare un campionato impegnativo con energia e determinazione.