I suggerimenti del giorno domenica 23 ottobre 2022 sono dedicati all’undicesima giornata di Serie A e ai posticipi della decima giornata di Serie B

Domenica 23 ottobre si giocano le gare valide per l’undicesima giornata di Serie A e i posticipi della decima giornata di Serie B. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Udinese – Torino 1 (ore 12.30)

Lunch match dell’undicesima giornata di Serie A. Vera sorpresa di questa prima parte di stagione i friulani in settimana hanno perso contro il Monza in Coppa Italia, interrompendo, così, una striscia di otto risultati utili, di cui sei vittorie di fila; in campionato vengono dal pari a reti bianche dell’Olimpico contro la Lazio e sono sesti a quota 21, con un percorso di sei partite vinte, tre pareggiata e una persa, diciannove reti realizzate e dieci incassate. I granata, invece, martedì scorso hanno battuto 4-0 il Cittadella in Coppa Italia ma in campionato stanno attraversando un periodo difficile, con un solo punto all’attivo nelle ultime cinque sfide disputate. Sono reuci dalla sconfitta di misura nel Derby della Mole e sono undicesimi con 11 punti, frutto di tre vittorie, due pareggi e cinque partite perse, otto reti realizzate e dodici incassate.

Bologna – Lecce 1 (ore 15)

Incontro valido per l’undicesima giornata di Serie A. Una sfida che pone di fronte due squadra in cerca di tre punti preziosi per cambiare passo dopo un inizio di stagione abbastanza difficile. I felsinei, che in settimana hanno battuto il Cagliari in Coppa Italia, cercano continuità in campionato, dove vengono dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Napoli e dove sono soltanto diciassettesimi con 7 punti, frutto di una vittoria, quattro pareggi e cinque partite perse, undici reti realizzate e sedici incassate. I salentini sono reduci dal pareggio casalingo per 1-1 contro la Fiorentina e sono sedicesimi a quota 8, con un percorso di una partita vinta, cinque pareggiate e quattro perse, nove gol fatti e dodici subiti.

Atalanta – Lazio 1 (ore 15)

Incontro valido per l’undicesima giornata di Serie A. Da un parte troviamo i padroni di casa allenati da Gasperini che arrivano alla sfida dopo aver vinto in rimonta con il Sassuolo per due reti a una proprio al Gewiss Stadium. Gli orobici al momento occupano la seconda posizione in classifica con 24 punti ed hanno anche la seconda miglior difesa del campionato con sole sei reti subite. Dall’altro lato del campo, invece, ci sarà la Lazio di Maurizio Sarri orfana di Ciro Immobile che dovrebbe tornare, dopo l’infortunio rimediato nella partita giocata settimana scorsa contro l’Udinese, nel 2023.

Roma – Napoli 2 (ore 18)

Match valido per l’undicesima giornata di Serie A. I partenopei, dopo aver conquistato la qualificazione alla fase successiva di Champions League con due turni di anticipo e dopo aver vinto per 3-2 contro il Bologna, devono difendere il primato in classifica, che detengono con 26 punti, grazie a un percorso di sette partite vinte e due pareggiate, venticinque reti realizzate per il miglior attacco del torneo e nove incassate. I giallorossi vengono da tre successi di fila in campionato, ultimo dei quali quello di Marassi contro la Sampdoria, deciso da Lorenzo Pellegrini dal dischetto; in classifica sono quarti con 22 punti, frutto di sette vittorie, un pareggio e due sconfitte, tredici gol fatti e nove subiti. Per la squadra di Mourinho l’occasione ideale per accorciare le distanze dalla vetta.

Palermo – Cittadella 1 (ore 14)

Match valido per la decima giornata di Serie B. I rosanero, dopo tre k.o di fila hanno pareggiato 3-3 contro il Pisa; ora sono diciassettesimi con 7 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte, nove gol fatti e quindici subiti. I veneti, che in settimana sono stati eliminati dalla Coppa Italia per mano del Torino, sono reduci dallo 0-0 casalingo contro la Spal, al termine di una gara chiusa in dieci uomini per l’espulsione di Danzi e Branca; ora sono quindicesimi a quota 10, con un percorso di due partite vinte, quattro pareggiate e tre perse, otto gol fatti e quattordici subiti.

Pisa – Modena 1 (ore 16.15)

Posticipo della decima giornata di Serie B. I toscani, vengono dal pareggio esterno per 3-3 contro il Palermo; sono terzultimi a quota 7, con un percorso di una partita vinta, quattro pareggi e quattro sconfitte, tredici reti realizzate e quindici incassate. I Canarini, che in settimana sono stati eliminati dalla Coppa Italia per mano della Cremonese dopo i tempi supplementari, dopo un avvio in sordina, sono risaliti in decima posizione, che occupano con 12 punti e grazie a un percorso di quattro partite vinte e cinque perse, quattordici reti realizzate e undici incassate; sabato scorso hanno inflitto un roboante 5-1 al Como.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 23 ottobre 2022