TORINO – Martedì 18 ottobre 2022, allo Stadio Comunale Grande Torino, il Torino sfiderà il Cittadella nei sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023; calcio di inizio alle ore 21. Gara secca. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà con i tempi supplementari ed eventualmente si andrà ai rigori. Chi passerà il turno affronterà nei trentaduesimi di finale il Milan.

RISULTATO FINALE: TORINO – CITTADELLA 4-0

SECONDO TEMPO

48′ si chiude la partita di Coppa Italia tra Torino e Cittadella. 4-0 il punteggio finale e la squadra di Juric passa il turno, nel prossimo giocherà a San Siro contro il Milan per gli ottavi di finale. Per questa partita è tutto, appuntamento alle prossime

45′ 3 minuti di recupero

44′ cross di Vojvoda per il colpo di testa ravvicinato di Schuurs tra le braccia del portiere

43′ su angolo dalla destra uscita un pò incerta di Maniero ma Buongiorno non ne approfitta

40′ gara ormai da un pò in archivio, si gioca solo per onor di firma. Punizione un pò troppo pesante per il Cittadella che soprattutto nel primo tempo non ha sfigurato

36′ in campo Garbett per Vlasic

35′ POKER TORO! ZIMA! Su corner dalla destra sul primo palo, in mischia colpisce di testa

31′ SCHUURS!!! 3-0 TORO! Bello l’uno due con Vojvoda che restituisce palla con il tacco e bel diagonale rasoterra alla sinistra di Maniero

27′ in campo Lazaro e Adopo per Ricci e Singo

25′ bella conclusione con il mancino a centro area di Beretta, bravo Milinkovic-Savic con una mano ad alzare sopra la traversa! Nulla di fatto sull’angolo

23′ Pellegri libera al tiro Karamoh al limite dell’area, conclusione affrettata e molto alta

18′ cross basso di Varela per Beretta, buon tempismo di Buongiorno e palla in corner. Nulla di fatto sugli sviluppi

18′ nel Cittadella Pavan lascia il campo per Mastrantonio

17′ in campo Karamoh per Radonjic, al momento migliore in campo

13′ angolo per il Cittadella della sinistra, batte Danzi, sul primo palo allontana la difesa

10′ PELLEGRI!! RADDOPPIO DEL TORINO! Apertura su Radonjic che scarica per Vojvoda, cross in area dove Pellegri e Frare vanno a vuoto finendo per ingannare Donnarumma, tocco maldestro a fare da assist per l’attaccante granata, lesto a concludere in diagonale da due passi

7′ conclusione insidiosa di Lores Valera su palla persa inizialmente da Ricci e palla colpita con il mancino che si spegne di un paio di metri a lato

5′ fallo in attacco di Lores Valera su Ricci che provava una ripartenza

si riparte con il calcio d’avvio per il Torino

i cambi sono Lores Valera per Embalo e Beretta per Tounkara

una novità in casa Cittadella con Lores Varela prossimo cambio ma non solo

eccoci nuovamente con la cronaca di Torino – Cittadella, le squadre sono tornate in campo

PRIMO TEMPO

46′ si chiude qui il primo tempo tra Torino e Cittadella. Avanti la squadra di Juric grazie a una bella rete di Radonjic. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo

45′ un minuto di recupero

45′ prova con il mancino dal limite dell’area Magrassi ma colpisce male e non inquadra lo specchio della porta

43′ tentativo da fuori area di Ricci, sfera della difesa sul fondo

42′ prova a piazzare con il destro dal limite Magrassi ma Milinkovic-Savic ben piazzato blocca agevolmente

39′ prima ammonizione della partita per Danzi, punito un intervento da dietro a centrocampo su Ricci

37′ chiamato il cambio con Donnarumma per Felicioli

35′ conclusione in area molto pericolosa sul mancino di Embalo ma da posizione defilata alza la mira! Qualche problema per Felicioli, possibile problema muscolare per lui, gioco fermo

34′ azione avvolgente del Torino, cross di Radonjic ma in area libera la difesa

28′ cross di Radonjic verso il palo opposto per Singo che in area colpisce debolmente, palla tra le braccia del portiere

27′ Branca verticalizza per Magrassi ma nell’uno contro uno abile Zima in chiusura al limite dell’area

26′ punizione a favore del Cittadella al limite dell’area ma il tentativo con il mancino di Branca sorvola la traversa

23′ scatto di Radonjic che brucia Del Fabro e viene chiuso in angolo da Frare. Palla in area respinta dalla difesa

21′ RADONJIC!!! VANTAGGIO DEL TORINO! Sulla trequarti Vojvoda gli si sovrappone sulla sinistro favorendo un corridoio centrale, il compagno si porta avanti il pallone fino al limite dell’area dove scocca una bordata di destro che non lascia scampo a Maniero sulla sua sinistra

19′ spledido intervento di Milinkovic-Savic! Da un cross dalla destra in area Tounkara salta più alto di Schuurs e il suo colpo di testa dopo un rimbalzo mette in difficoltà il portiere, molto reattivo nel respingere in tuffo!

18′ primo angolo per gli ospiti dalla destra d’attacco ma nulla di fatto, prova il Toro a partire in contropiede ma si interrompe ai 25 metri

15′ prova il Cittadella a mantenere un buon possesso palla, avversario non comodo per il Torino questa sera

11′ destro rasoterra di Ricci dal limite centrale bloccato da Maniero. Nell’occasione bello scambio tra Vlasic e Pellegri palla a terra

9′ conclusione di Radonjic in area murata da Danzi, il giocatore era stato liberato da Singo

7′ punizione conquistata da Magrassi sulla trequarti d’attacco: batte Embolo dalla sinistra, inserimento in area di Frare che ostacolato da Zima colpisce di testa a lato

5′ trasversa colpita da Schuurs ma pescato in offside! Bella ripartenza sulla sinistra, cambio gioco a destra dove Singo pennella bene per l’inserimento del centrale difensivo abile nel colpire di testa ma tutto inutile

3′ fasi di studio, gioco che ristagna a centrocampo

Ricordiamo che si gioca a gara secca, chi vinci passa agli ottavi di finale

Partiti! Calcio d’avvio per il Cittadella in completo bianco, Torino nella terza divisa a sfondo scuro

Squadre in campo, siamo pronti a seguire la sfida assieme

Cari lettori di Calciomagazine, siamo ai 16esimi di finale di Coppa Italia con Torino – Cittadella. Dalle ore 21 seguiremo assieme la diretta della partita.

TABELLINO

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Singo (dal 37′ st Adopo), Ricci (dal 37′ st Lazaro), Lukic, Vojvoda; Vlasic (dal 36′ st Garbett), Radonjic (dal 17′ st Karamoh); Pellegri. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Karamoh, Rodriguez, Ilkhan, Lazaro, Adopo, Seck, Djidji, Aina, Garbett, Miranchuk, Linetty. Allenatore: Juric.

CITTADELLA (4-3-3): Maniero; Cassandro, Frare, Del Fabro, Felicioli (dal 37′ pt Donnarumma); Pavan (dal 18′ st Mastrantonio), Danzi, Branca; Embalo (dal 1′ st Lores Varela), Magrassi, Tounkara (dal 1′ st Beretta). A disposizione: Manfrin, Visentin, Antonucci, Beretta, Vita, Donnarumma, Mattioli, Ciriello, Carriero, Mastrantonio, Lores Varela. Allenatore: Gorini.

Reti: al 21′ pt Radonjic, al 10′ st Pellegri, al 31′ st Schuurs, al 35′ st Zima

Ammonizioni: Danzi

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa