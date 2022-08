I sedicesimi di finale si giocheranno il 18, 19 e 20 ottobre 2022. Tutte le gare saranno trasmessa sulle reti Mediaset

MILANO – É stato ufficializzato il tabellone dei sedicesimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2022-2023 che si giocheranno tra il 18 e il 20 ottobre 2022. Gare secche: al termine dei 90 minuti, qualora il risultato dovesse essere in parità, si procederà con due tempi supplementari da 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei 120 minuti si passerà ai calci di rigore. In questa fase della competizione ancora non scenderanno in campo le squadre di Serie A che nella passata stagione si sono classificate nei primi otto posti: Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta. Di seguito, date e orari delle partite e programmazione televisiva.

Martedì 18 ottobre

18.00

Genoa – Spal (Italia 1)

21.00

Torino – Cittadella (Italia 1)

Mercoledì 19 ottobre

15.00

Spezia – Brescia (Italia 1)

18.00

Parma – Bari (Italia 1)

21.00

Udinese – Monza (Italia 1)

Giovedì 20 ottobre

15.00

Cremonese – Modena (Italia 1)

18.00

Sampdoria – Ascoli (Italia 1)

21.00

Bologna – Cagliari (Italia 1)