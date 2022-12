Arbitri della 17° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma dal 3 al 5 dicembre

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 17° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare dal 3 al 5 dicembre 2022. Il programma si apre con il girone B con partite distribuite alle ore 14:30 e 17:30. La capolista Reggiana va a Fermo con incontro diretto da Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola. Il Gubbio invece affronta nel big match del girone il Siena, arbitra Davide Di Marco di Ciampino. Sarà invece il fischietto Michele Giordano di Novara a dirigere Virtus Entella – Lucchese mentre Luca Angelucci di Foligno è stato assegnato per Carrarese – Torres. Domenica scenderanno i campo le squadre del girone A e C. Nel primo prosegue la corsa del Pordenone che in questo turno incontra in trasferta la Pro Vercelli, arbitra Giuseppe Collu di Cagliari. Trasferte per Lecco e FeralpiSalò. La prima è con il Pro Patria sotto la direzione di Enrico Maggio di Lodi, la seconda a Trieste con il fischietto Emanuele Frascaro di Firenze. Nel girone C invece la capolista Catanzaro ospite la Virtus Francavilla reduce dal successo casalingo con il Pescara. Per questo incontro è stato designato Andrea Bordin di Bassano del Grappa mentre il Crotone sarà ospite dell’Audace Cerignola sotto la direzione di Mario Saia di Palermo. Il posticipo del lunedì invece vede impegnato il Pescara in casa con il Taranto, con Sajmir Kumara della sezione di Verona ad arbitrare.

SERIE C – DESIGNAZIONI 17ª GIORNATA 2022/2023

GIRONE A

ALBINOLEFFE S.R.L. VIRTUS VERONA Fabrizio Ramondino Palermo Marat Ivanavich Fiore Genova Nicola Di Meo Nichelino Fabrizio Arcidiacono Acireale AURORA PRO PATRIA CALCIO LECCO 1912 S.R.L. Enrico Maggio Lodi Mattia Regattieri Finale Emilia Ferdinando Pizzoni Frattamaggiore Giorgio Bozzetto Bergamo JUVENTUS U23 SAN GIULIANO CITY S.R.L. Giorgio Di Cicco Lanciano Domenico Russo Torre Annunziata Lorenzo Chillemi Barcellona Pozzo di Gotto Gianluca Martino Firenze L.R. VICENZA S.P.A. PERGOLETTESE 1932 S.R.L. Stefano Milone Taurianova Marco Matteo Barberis Collegno Michele Decorato Cosenza Valerio Crezzini Siena NOVARA FOOTBALL CLUB SPA ARZIGNANO VALCHIAMPO Aleksandar Djurdjevic Trieste Marco Sicurello Seregno Matteo Taverna Bergamo Stefano Raineri Como PADOVA CALCIO AC TRENTO 1921 S.R.L. Domenico Leone Barletta Alessandro Parisi Bari Michele Rispoli Locri Mattia Nigro Prato PRO SESTO 1913 S.R.L. PIACENZA CALCIO 1919 SRL Alfredo Iannello Messina Giacomo Bianchi Pistoia Giampaolo Jorgji Albano Laziale Saverio Esposito Ercolano PRO VERCELLI PORDENONE. Giuseppe Collu Cagliari Luca Feraboli Brescia Stefano Galimberti Seregno Francesco Burlando Genova RENATE S.R.L. MANTOVA FC SRL Antonio Di Reda Molfetta Gilberto Laghezza Mestre Cosimo Schirinzi Casarano Nicolo Zammarchi Cesena TRIESTINA CALCIO 1918 FERALPISALO S.R.L. Emanuele Frascaro Firenze Francesco Collu Oristano Antonino Junior Palla Catania Carlo Rinaldi Bassano del Grappa

GIRONE B

ANCONA MATELICA SRL ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL Edoardo Gianquinto Parma Matteo Cardona Catania Luca Capriuolo Bari Daniele Aronne Roma 1 AQUILA 1902 MONTEVARCHI CITTA’ DI PONTEDERA SRL Adolfo Baratta Rossano Mattia Morotti Bergamo Alessandro Rastelli Ostia Lido Cosimo Papi Prato CARRARESE CALCIO S.R.L. SEF TORRES 1903 Luca Angelucci Foligno Giorgio Lazzaroni Udine Edoardo Federico Cleopazzo Lecce Daniele Benevelli Modena CESENA F.C. S.R.L. SAN DONATO TAVARNELLE Ettore Longo Cuneo Francesco Romano Isernia Alessio Miccoli Lanciano Andrea Traini San Benedetto del Tronto FERMANA F.C. SRL REGGIANA 1919 SPA Ermes Fabrizio Cavaliere Paola Veronica Vettorel Latina Giorgio Ravera Lodi Fabrizio Pacella Roma 2 FIORENZUOLA 1922 SSARL.D. RIMINI 1912 S.R.L. Roberto Lovison Padova Marco Lencioni Lucca Alessandro Antonio Boggiani Monza Kevin Bonacina Bergamo GUBBIO SIENA Davide Di Marco Ciampino Giulia Tempestilli Roma 2 Franck Loic Nana Tchato Aprilia Luigi Catanoso Reggio Calabria IMOLESE CALCIO 1919 VIS PESARO 1898 A R.L. Enrico Gigliotti Cosenza Cristiano Pelosi Ercolano Emanuele Fumarulo Barletta Davide Albano Venezia OLBIA RECANATESE S.R.L. Giuseppe Rispoli Locri Paolo Tomasi Schio Stefania Genoveffa Signorelli Paola Nirintsalama T. Andriambelo Roma 1 VIRTUS ENTELLA LUCCHESE 1905 ARL Michele Giordano Novara Marco Ceolin Treviso Giuseppe Licari Marsala Mattia Caldera Como

GIRONE C