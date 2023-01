Arbitri della 19° giornata del campionato di Serie A 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 in programma dal 21 al 24 gennaio e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 19ª giornata del Campionato di Serie A 2022/2023 in programma da sabato 21 a martedì 24 gennaio 2023. Il turno si apre sabato con tre anticipi. Alle 15 si parte con Verona – Lecce affidata a Federico La Penna. Sono otto i precedenti per gli scaligeri che hanno ottenuto 4 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte mentre per i pugliesi troviamo due sconfitte entrambe per 4-0 a Milano con l’Inter e a Genova con il Genoa. Designato invece Daniele Chiffi della sezione di Padova per il derby Salernitana – Napoli. Nei sette precedenti i granata hanno collezionato 3 successi, l’ultimo quest’anno 1-0 in casa contro lo Spezia quindi 3 pareggi e una sconfitta. Gli azzurri hanno vinto in 8 occasioni mentre sono 2 i pareggi e nessuna sconfitta. Alle ore 20.45 l’ultimo anticipo è Fiorentina – Torino. Arbitro dell’incontro è Federico Dionisi della sezione de L’Aquila. Ha arbitrato i viola due volte, 3-3 a Bologna della stagione 2020/21 e nel 3-1 con la Sampdoria della scorsa stagione.

Maurizio Mariani è stato designato per il lunch match Sampdoria – Udinese. Il fischietto di Aprilia ha diretto 13 volte i blucerchiati che hanno vinto 5 volte, pareggiato 2 volte e perso 6. I friulani invece nelle 11 occasioni hanno ottenuto 5 successi, 2 pareggi e 4 sconfitte. La più recente quest’anno nell’1-0 inflitto alla Fiorentina tra le mura amiche. Ci sarà Alessandro Prontera per Monza – Sassuolo. Il fischietto di Bologna si è trovato 4 volte a dirigere una partita dei brianzoli che hanno perso due volte e vinto altrettante mentre i neroverdi hanno centrato 3 successi su 4 e una sconfitta casalinga con il Verona nella scorsa stagione. Simone Sozza è stato incaricato di arbitrare la trasferta della Roma con lo Spezia. Con il fischietto di Seregno i giallorossi hanno conquistato 3 vittorie, la più recente 1-0 in casa della Salernitana, 1 pareggio e la sconfitta per 3-1 a San Siro con l’Inter nella scorsa stagione. Il primo big match di giornata, Juventus – Atalanta è stato affidato a Livio Marinelli. I bianconeri lo hanno incrociato due volte sempre nella scorsa stagione quando vinsero in casa 2-1 con il Sassuolo nei quarti di finale di Coppa Italia e perso 2-1 a Verona in campionato. La Dea ha totalizzato 3 successi e due pareggi. Il più spettacolare successo quello per 4-3 a Genova contro i grifoni il 15 maggio 2021.

Lunedì in programma due partite. La prima è Bologna – Cremonese dove è stato scelto Matteo Marchetti di Ostia Lido. Un solo precedente per i rossoblù il 2-2 a Verona della stagione 2020/21 mentre i grigiosossi quest’anno hanno ottenuto un 2-2 a Salerno e complessivamente 2 sconfitte e 3 pareggi senza mai vincere. La seconda è Inter – Empoli con Antonio Rapuano ad arbitrare. Si tratta della prima per i nerazzurri mentre i toscani hanno vinto quest’anno 1-0 con il Monza e totalizzato 2 successi, un pareggio e 4 sconfitte. Chiudiamo con il posticipo nell’insolito martedì tra Lazio e Milan. Sorteggiato Marco Di Bello per la sfida dell’Olimpico. 17 volte per i biancocelesti che hanno conquistato 8 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. Curiosità nelle ultime 5 gare hanno sempre perso. I rossoneri ha 14 precedenti con 10 vittorie 2 pareggi e altrettante sconfitte.

SERIE A TIM – DESIGNAZIONI 19ª GIORNATA

SABATO 21 GENNAIO

H. VERONA – LECCE h. 15.00

LA PENNA

DEI GIUDICI – ROSSI C.

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: DOVERI

AVAR: MANGANIELLO

SALERNITANA – NAPOLI h. 18.00

CHIFFI

MOKHTAR – PALERMO

IV: VOLPI

VAR: NASCA

AVAR: MASSA

FIORENTINA – TORINO h. 20.45

DIONISI

VIVENZI – CIPRESSA

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

DOMENICA 22 GENNAIO

SAMPDORIA – UDINESE h. 12.30

MARIANI

DE MEO – CAPALDO

IV: COLOMBO

VAR: MARESCA

AVAR: MUTO

MONZA – SASSUOLO h. 15.00

PRONTERA

RANGHETTI – FIORE

IV: GUALTIERI M.

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABBATTISTA

SPEZIA – ROMA h. 18.00

SOZZA

CECCONI – BERCIGLI

IV: PEZZUTO

VAR: FABBRI

AVAR: MANGANIELLO

JUVENTUS – ATALANTA h. 20.45

MARINELLI

IMPERIALE – VALERIANI

IV: ORSATO

VAR: MASSA

AVAR: GIUA

LUNEDI’ 23 GENNAIO

BOLOGNA – CREMONESE h. 18.30

MARCHETTI

ALASSIO – BACCINI

IV: SACCHI

VAR: PAIRETTO

AVAR: DI PAOLO

INTER – EMPOLI h. 20.45

RAPUANO

BERTI – SCARPA

IV: MARCENARO

VAR: BANTI

AVAR: FOURNEAU

MARTEDI’ 24 GENNAIO

LAZIO – MILAN h. 20.45

DI BELLO

TOLFO – GALETTO

IV: ABISSO

VAR: AURELIANO

AVAR: PAGANESSI