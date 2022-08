Arbitri della 2° giornata del campionato di Serie A 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la seconda giornata del campionato di Serie A 2022/2023 in programma dal 20 al 22 agosto e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 2ª giornata del Campionato di Serie A 2022/2023 in programma da sabato 20 agosto a lunedì 22 agosto 2022. Il format riprende quello della prima giornata con 4 incontri sabato, 4 domenica e 2 lunedì. Nella prima giornata troviamo alle 18.30 Torino – Lazio che sarà diretta da Marco Piccini. Il fischietto di Forlì ha diretto già 4 volte i laziali con 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta, il più recente Lazio – Cagliari del 2019/2022 terminato 2-1. I granata hanno invece raccolto ben 4 successi e 2 sconfitte. L’Inter ospiterà nella sua prima casalinga lo Spezia. Designato Davide Ghersini che per la seconda volta dirige un match per i nerazzurri. L’unico precedente è proprio in uno Inter – Spezia terminato 2-0. I liguri invece lo hanno incrociato per 16 volte con un bilancio fatto di 5 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte. Domenica alle ore 18.30 si gioca il derby Empoli – Fiorentina. Scelto il giovane Matteo Marchetti alla 2° direzione in Serie A dei viola che nell’unica occasione avevano superato 2-1 in trasferta lo Spezia. Gli azzurri invece hanno raccolto 2 successi e una sconfitta. Sarà invece Francesco Fourneau ad arbitrare Napoli – Monza. Il fischietto di Roma 1 ha diretto una sola volta entrambe le squadre. Nell’occasione i campani vinsero 2-1 con l’Udinese lo scorso 19 marzo 2022 mentre i lombardi 3-0 contro il Real Vicenza nella stagione 2014/2015 quando disputava il campionato di Serie C. Per il big match di giornata Atalanta – Milan è stato scelto Fabio Maresca. Il fischietto di Napoli ha diretto 15 volte la Dea che ha raccolto ben 9 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte mentre i rossoneri 11 volte con 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Nei posticipi di giornata saranno impegnati Roma e Juventus. I giallorossi in casa contro la Cremonese sotto la direzione di Luca Massimi di Termoli. Non ci sono precedenti in questo caso mentre gli ospiti nelle 6 occasioni hanno ottenuto 3 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. I bianconeri andranno a far visita alla Sampdoria. I doriani ritrovano Rosario Abisso 5 volte con 2 vittorie e altrettante sconfitte, un pareggio. I bianconeri lo ritrovano dopo 519 giorni dopo quel 21 marzo 2021 dove furono sconfitti in casa per 1-0 dal Benevento. Complessivamente sono 2 le vittorie, un pareggio e una sconfitta.

SERIE A TIM – DESIGNAZIONI 2ª GIORNATA

SABATO 20 AGOSTO

TORINO – LAZIO h. 18.30

PICCININI

TOLFO – CAPALDO

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

UDINESE – SALERNITANA h. 18.30

AURELIANO

BINDONI – IMPERIALE

IV: PERENZONI

VAR: NASCA

AVAR: PAGANESSI

INTER – SPEZIA h. 20.45

GHERSINI

DI IORIO – RASPOLLINI

IV: SANTORO

VAR: MARINI

AVAR: GUIDA

SASSUOLO – LECCE h. 20.45

COLOMBO

ROSSI M. – MARCHI

IV: MIELE G.

VAR: PATERNA

AVAR: IRRATI

DOMENICA 21 AGOSTO

EMPOLI – FIORENTINA h. 18.30

MARCHETTI

MOKHTAR – TRINCHIERI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PASSERI

NAPOLI – MONZA h. 18.30

FOURNEAU

MASSARA – SECHI

IV: RUTELLA

VAR: IRRATI

AVAR: PATERNA

ATALANTA – MILAN h. 20.45

MARESCA

BACCINI – PRENNA

IV: SOZZA

VAR: VALERI

AVAR: COSTANZO

BOLOGNA – H. VERONA h. 20.45

MARCENARO

CIPRESSA – SCATRAGLI

IV: GUALTIERI M.

VAR: GUIDA

AVAR: MARINI

LUNEDÍ 22 AGOSTO

ROMA – CREMONESE h. 18.30

MASSIMI

MELI – PERETTI

IV: AYROLDI

VAR: FABBRI

AVAR: MUTO

SAMPDORIA – JUVENTUS h. 20.45

ABISSO

PALERMO – ZINGARELLI

IV: COSSO

VAR: BANTI

AVAR: LO CICERO