Arbitri della 20° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la ventesima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma il 22 e 23 dicembre

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 20° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare il 22 al 23 dicembre 2022. Il programma si è aperto questo pomeriggio con l’anticipo tra Pontedera a Triestina terminato 2-1 e diretta da Matteo Centi di Terni. Il resto delle partite sono previste venerdì 23 dicembre. Nel girone A si parte da Trento – Juventus Next Gen delle ore 12.30 sotto la direzione di Adolfo Baratta di Rossano. Sarà Domenice Leone a dirigere FeralpiSalò – Albinoleffe mentre il big match tra Pro Sesto e Vicenza sarà arbitrato da Eugenio Scarpa di Collegno. Nel girone B Lucchese – Reggiana è in programma alle 17.30 con il fischietto di Marco Monaldi di Macerata. Il Gubbio fa visita al Montevarchi e la partita sarà arbitrata da Luca Cherchi di Carbonia. Designato Kevin Bonacina di Bergamo per la sfida d’alta classifica tra Carrarese e Cesena. Nel girone C la capolista Catanzaro a Picerno con Enrico Maggi di Lodi ad arbitrare mentre Crotone – Messina vedrà la direzione di Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1. Marco Emmanuele di Pisa chiamato alla direzione di Avellino – Pescara.

SERIE C – DESIGNAZIONI 20ª GIORNATA 2022/2023

GIRONE A

AC TRENTO 1921 S.R.L. JUVENTUS U23 Adolfo Baratta Rossano Antonio Aletta Avellino Nidaa Hader Ravenna Cosimo Delli Carpini Isernia ARZIGNANO VALCHIAMPO AURORA PRO PATRIA Jules Roland Andeng Tona Mbei Cuneo Rodolfo Spataro Rossano Andrea Pasqualetto Aprilia Michele Giordano Novara CALCIO LECCO 1912 S.R.L. VIRTUS VERONA Fabrizio Pacella Roma 2 Andrea Mastrosimone Rimini Gianluca Scardovi Imola Andrea Bortolussi Nichelino FERALPISALO S.R.L. ALBINOLEFFE S.R.L. Domenico Leone Barletta Mario Chichi Palermo Pio Carlo Cataneo Foggia Giovanni Castellano Nichelino MANTOVA FC SRL SAN GIULIANO CITY S.R.L. Giorgio Bozzetto Bergamo Davide Rignanese Rimini Davide Fedele Lecce Arianna Bazzo Bolzano PADOVA CALCIO PRO VERCELLI Andrea Calzavara Varese Giuseppe Centrone Molfetta Roberto D’Ascanio Roma 2 Stefano Raineri Como PIACENZA CALCIO 1919 SRL PERGOLETTESE 1932 S.R.L. Davide Gandino Alessandria Mario Pinna Oristano Vincenzo Abbinante Bari Simone Di Renzo Bolzano PORDENONE. TRIESTINA CALCIO 1918 Matteo Centi Terni Nicola Tinello Rovigo Fabrizio Giorgi Legnano Simone Gauzolino Torino PRO SESTO 1913 S.R.L. L.R. VICENZA S.P.A. Eugenio Scarpa Collegno Khaled Bahri Sassari Davide Stringini Avezzano Bogdan Nicolae Sfira Pordenone RENATE S.R.L. NOVARA FOOTBALL CLUB SPA Antonino Costanza Agrigento Emilio Micalizzi Palermo Marco Porcheddu Oristano Francesco Burlando Genova

GIRONE B

ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL IMOLESE CALCIO 1919 Erminio Cerbasi Arezzo Domenico Russo Torre Annunziata Alberto Rinaldi Pisa Giacomo Ravara Valdarno AQUILA 1902 MONTEVARCHI GUBBIO Luca Cherchi Carbonia Riccardo Pintaudi Pesaro Veronica Martinelli Seregno Samuele Andreano Prato CARRARESE CALCIO S.R.L. CESENA F.C. S.R.L. Kevin Bonacina Bergamo Matteo Pressato Latina Davide Conti Seregno Abdoulaye Diop Treviglio CITTA’ DI PONTEDERA SRL OLBIA Maria Marotta Sapri Antonio Marco Vitale Ancona Federico Pragliola Terni Silvio Torreggiani Civitavecchia FERMANA F.C. SRL FIORENZUOLA 1922 SSARL.D. Giorgio Di Cicco Lanciano Elia Tini Brunozzi Foligno Simone Asciamprener Rainieri Milano Dario Acquafredda Molfetta LUCCHESE 1905 ARL REGGIANA 1919 SPA Marco Monaldi Macerata Federico Votta Moliterno Andrea Bianchini Perugia Gioele Iacobellis Pisa RIMINI 1912 S.R.L. SAN DONATO TAVARNELLE Lorenzo Maccarini Arezzo Daljit Singh Macerata Alessandro Rastelli Ostia Lido Alice Gagliardi San Benedetto del Tronto SEF TORRES 1903 VIRTUS ENTELLA Simone Galipo’ Firenze Fabio Mattia Festa Avellino Andrea Nasti Napoli Fabio Rosario Luongo Napoli SIENA ANCONA MATELICA SRL Michele Delrio Reggio Emilia Antonio Piedipalumbo Torre Annunziata Alessandro Munerati Rovigo Riccardo Ghinelli Roma 2 VIS PESARO 1898 A R.L. RECANATESE S.R.L. Andrea Bordin Bassano del Grappa Antonio D’Angelo Perugia Domenico Castro Livorno Francesco D’Eusanio Faenza

GIRONE C