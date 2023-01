Arbitri della 24° giornata del campionato di Serie C 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la ventiquattresima giornata del campionato di Lega Pro 2022/2023 in programma dal 28 al 30 gennaio

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 24° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare dal 28 al 3o gennaio 2023. Il programma si aprirà con il turno completo del Girone B. Trasferta con il San Donato per la Reggiana, gara affidata al fischietto di Matteo Centi di Terni mentre il big match tra Pontedera e Cesena sarà diretta da Giuseppe Collu di Cagliari. Big match anche tra Entella e Gubbio dove è stato designato Marco Monaldi di Macerata. Per il derby marchigiano tra Ancona e Vis Pesaro ci sarà il fischietto di Ettore Longo di Cuneo. Domenica invece spazio ai gironi A e C. Nel primo troviamo la trasferta del Pordenone a Padova con Davide Di Marco di Ciampino direttore di gara mentre la FeralpiSalò ospita la Virtus Verona con Simone Gauzolino di Torino a dirigere. Trasferta insidiosa per il Vicenza contro la Juventus Next Gen, designato Simone Gallipo’ di Firenze. Nel secondo invece troviamo il Catanzaro ospite del Messina con Stefano Nicolini di Brescia ad arbitrare mentre per la sfida Pescara – Foggia c’è Mario Perri di Roma 1. Turno casalingo anche per il Crotone che ospita il Potenza, designato Gabriele Scatena di Avezzano. Alberto Ruben Arena di Torre del Greco è stato selezionato per il posticipo di lunedì sera tra Audace Cerignola e Monopoli.

SERIE C – DESIGNAZIONI 24ª GIORNATA 2022/2023

GIRONE A

ALBINOLEFFE PIACENZA Erminio Cerbasi Arezzo Emanuele Fumarulo Barletta Alberto Rinaldi Pisa Mattia Drigo Portogruaro ARZIGNANO V PERGOLETTESE Giorgio Di Cicco Lanciano Andrea maria Masciale Molfetta Davide Rignanese Rimini David Kovacevic Arco Riva FERALPISALO VIRTUS VERONA Simone Gauzolino Torino Elia Tini Brunozzi Foligno Vincenzo Abbinante Bari Stefano Grassi Forli’ JUVENTUS NEXT GEN L.R. VICENZA Simone Galipo’ Firenze Fabio Mattia Festa Avellino Andrea Nasti Napoli Alessandro Pizzi Bergamo MANTOVA LECCO Luca De Angeli Milano Michele Decorato Cosenza Domenico Russo Torre Annunziata Francesco Zago Conegliano NOVARA PRO VERCELLI Eugenio Scarpa Collegno Veronica Martinelli Seregno Vincenzo Pedone Reggio Calabria Francesco Aloise Lodi PADOVA PORDENONE. Davide Di Marco Ciampino Federico Votta Moliterno Giuseppe Centrone Molfetta Carlo Rinaldi Bassano del Grappa RENATE PRO PATRIA Gioele Iacobellis Pisa Pio Carlo Cataneo Foggia Gianluca Scardovi Imola Federico Cosseddu Nuoro SANGIULIANO PRO SESTO Roberto Lovison Padova Andrea Barcherini Terni Andrea Cecchi Roma 1 Fabrizio Carsenzuola Legnano TRIESTINA TRENTO Francesco Carrione Castellammare di Stabia Stefano Camilli Foligno Federico Pragliola Terni Sergio Palmieri Conegliano

GIRONE B

ANCONA VIS PESARO Ettore Longo Cuneo Fabio Dell’Arciprete Vasto Daniel Cadirola Milano Guido Verrocchi Sulmona CARRARESE ALESSANDRIA Francesco Burlando Genova Gilberto Laghezza Mestre Marco Colaianni Bari Alessio Vincenzi Bologna FERMANA AQUILA MONTEVARCHI Fabrizio Pacella Roma 2 Daniele De Chirico Molfetta Salvatore Nicosia Saronno Cristiano Ursini Pescara FIORENZUOLA IMOLESE Giorgio Bozzetto Bergamo Maurizio Barbiero Campobasso Antonio Aletta Avellino Stefano Re Depaolini Legnano PONTEDERA CESENA Giuseppe Collu Cagliari Fabrizio Aniello Ricciardi Ancona Massimiliano Bonomo Milano Riccardo Ghinelli Roma 2 RIMINI LUCCHESE Giorgio Vergaro Bari Matteo Cardona Catania Carmine De Vito Napoli Andrea Traini San Benedetto del Tronto S. DONATO TAVARNELLE REGGIANA Matteo Centi Terni Emilio Micalizzi Palermo Giovanni Dell’Orco Policoro Gerardo Simone Caruso Viterbo SIENA OLBIA Francesco D’Eusanio Faenza Francesco Romano Isernia Davide Merciari Rimini Alessandro Colelli Ostia Lido TORRES RECANATESE Davide Gandino Alessandria Massimiliano Starnini Viterbo Cristian Robilotta Sala Consilina Flavio Fantozzi Civitavecchia VIRTUS ENTELLA GUBBIO Marco Monaldi Macerata Stefano Galimberti Seregno Lorenzo Giuggioli Grosseto Andrea Calzavara Varese

GIRONE C