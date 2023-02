Arbitri della 25° giornata del campionato di Serie B 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 in programma dal 17 al 19 febbraio e precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 25ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma da venerdì 17 a domenica 19 febbraio. Si parte con l’anticipo di venerdì sera tra Pisa e Venezia. Designato Daniele Paterna della sezione di Teramo. Prima volta per i nerazzurri mentre i lagunari lo hanno incrociato 4 volte, 2 quest’anno dove ha pareggiato 2-2 a Modena e perso 3-2 in casa con l’Ascoli mentre precedentemente pareggio nel derby veneto con il Cittadella nella stagione 2020/21 e sconfitta casalinga con il Brescia sempre nella stessa stagione. Tra gli incontri di sabato molto delicato quello tra Benevento e Brescia. Sarà Gianluca Manganiello ad arbitrare. Negli otto precedenti per le streghe con il fischietto di Pinerolo troviamo 3 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte mentre la Leonessa ha ben 16 precedenti con bilancio di 7 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte.

La Reggina affronta in trasferta il Cittadella. Dirigerà l’incontro Marco Di Bello di Brindisi che ha incrociato i veneti 5 volte con 3 vittorie, 1 pareggio e una sconfitta mentre i calabresi hanno vinto una volta e perso due. Il primo big match della giornata, Palermo – Frosinone è stato affidato a Davide Ghersini di Genova. I rosanero hanno perso quest’anno 3-0 a Torino contro i granata al 1° turno di Coppa Italia e complessivamente vinto 5 volte, pareggiato 1 e perso 2. I laziali hanno ben 16 precedenti, l’ultimo nella sconfitta per 1-0 con il Cittadella in trasferta. Il bilancio dice 6 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. Il posticipo di domenica sarà tra Modena e Genoa con Maurizio Mariani a dirigere. I gialloblù hanno ottenuto 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte mentre i grifoni nei 16 precedenti hanno di recente trovato il successo per 2-1 a Bari mentre complessivamente sono 3 i successi, 3 i pareggi e 10 le sconfitte.

SERIE B – DESIGNAZIONI 25ª GIORNATA 2022/2023

VENERDÍ 17 FEBBRAIO

PISA – VENEZIA h. 20.30

PATERNA

MASTRODONATO – LONGO F.

IV: DI GRACI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: PAGANESSI

SABATO 18 FEBBRAIO

BENEVENTO – BRESCIA h. 14.00

MANGANIELLO

DI GIOIA – DI GIACINTO

IV: PEZZOPANE

VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

AVAR: MIELE G. (ON-SITE STADIO “CIRO VIGORITO”)

CITTADELLA – REGGINA h. 14.00

DI BELLO

MARGANI – MORO

IV: GAUZOLINO

VAR: DI MARTINO

AVAR: GIUA

COSENZA – SUDTIROL h. 14.00

FELICIANI

CIPRIANI – LOMBARDI

IV: ARENA

VAR: MINELLI

AVAR: MARCHETTI

PALERMO – FROSINONE h. 14.00

GHERSINI

ROSSI M. – GARZELLI

IV: GIORDANO

VAR: VALERI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

AVAR: PERETTI (ON-SITE STADIO “RENZO BARBERA”)

PARMA – ASCOLI h. 14.00

BARONI

CECCON – GUALTIERI C.

IV: VOGLIACCO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MUTO

SPAL – COMO h. 14.00

GARIGLIO

TRINCHIERI – RASPOLLINI

IV: COSTANZA

VAR: AURELIANO (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

AVAR: DEL GIOVANE (ON-SITE STADIO “PAOLO MAZZA”)

BARI – CAGLIARI h. 16.15

MASSA

LO CICERO – SCARPA M.

IV: DJURDJEVIC

VAR: MARESCA (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

PERUGIA – TERNANA h. 16.15

PAIRETTO

BERTI – PAGLIARDINI

IV: FIERO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.

DOMENICA 19 FEBBRAIO

MODENA – GENOA h. 16.15

MARIANI

TEGONI – LOMBARDO

IV: FRASCARO

VAR: MARINI

AVAR: VOLPI