Arbitri della 26° giornata del campionato di Serie A 2022/2023

Le designazioni arbitrali per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 in programma dal 10 al 13 marzo e i precedenti

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 26ª giornata del Campionato di Serie A 2022/2023 in programma da venerdì 10 a lunedì 13 marzo 2023. Il turno si apre con Spezia – Inter dove è stato designato Livio Marinelli di Tivoli. I liguri hanno 9 precedenti e bilancio in perfetta parità con 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte mentre i nerazzurri hanno tre precedenti tutti vinti. Francesco Cosso è stato designato per Empoli – Udinese di sabato alle ore 15. I toscani hanno in un’occasione perso in casa con il Torino e nell’altra pareggiato a Bologna mentre i friulani in questa stagione lo ricordano in occasione del 1° turno di Coppa Italia vinto 1-0 contro la FeralpiSalò. Il big match delle 18 tra Napoli e Atalanta sarà diretto da Andrea Colombo di Como. I campani lo hanno incrociato solo in Sassuolo-Napoli, gara vinta quest’anno per 2-0 mentre la Dea sempre quest’anno lo ha incrociato agli ottavi di Coppa Italia nella vittoriosa gara con lo Spezia e in Serie A nel pareggio casalingo con la Cremonese. Fabio Maresca lo troveremo invece per Bologna–Lazio. Nei 9 precedenti i rossoblù hanno vinto 3 volte, pareggiato 2 e perso 4 volte. Dall’altra parte i biancocelesti hanno ben 20 precedenti dopo hanno ottenuto 12 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.

Lunch match della domenica sarà Lecce – Torino diretto da Juan Luca Sacchi. Con il fischietto di Macerata i granata hanno ottenuto una vittoria ai rigori contro il Genoa negli ottavi di Coppa Italia stagione 2019/20 e perso a Napoli il 17 ottobre 2021. Ben 12 i precedenti dei giallorossi che hanno vinto 6 volte, pareggiato 4 e perso 2. Matteo Mercenaro sarà l’arbitro di Cremonese – Fiorentina con i grigiorossi cha hanno colto un successo con il Crotone e un pareggio con il Benevento la scorsa stagione. I viola non lo hanno ancora mai incrociato. Designato Marco Piccinini per Verona–Monza. Quattro i successi per gialloblù, di contro due pareggi e 3 sconfitte mentre i brianzoli hanno centrato 2 successi, di contro un pareggio e 3 sconfitte. Alle 18 si giocherà Roma–Sassuolo dove è stato designato Michael Fabbri. I giallorossi hanno 13 precedenti con 7 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte mentre i neroverdi hanno 11 precedenti di cui 3 vinti, 5 pareggiati e 3 persi. Alle 20.45 turno casalingo per la Juventus contro la Sampdoria. Arbitra Alessandro Prontera di Bologna che la scorsa stagione ha diretto i bianconeri in occasione del successo casalingo con il Venezia per 2-1. Due invece i precedenti per la Doria che ha vinto con la Salernitana e perso in casa con l’Atalanta. Posticipo di lunedì tra Milan e Salernitana affidato a Federico La Penna. I rossoneri hanno 4 precedenti con il fischietto di Roma dove hanno vinto in due occasioni, pareggiato in una e persa in un’altra. I granata hanno sei direzioni dove hanno ottenuto un solo successo, ben 4 pareggi e una sconfitta quella di quest’anno a Firenze per 2-1.

SERIE A TIM – DESIGNAZIONI 26ª GIORNATA

VENERDI’ 10 MARZO

SPEZIA – INTER h. 20.45

MARINELLI

MONDIN – DE MEO

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: ABISSO

SABATO 11 MARZO

EMPOLI – UDINESE h. 15.00

COSSO

ROCCA – RASPOLLINI

IV: MARCHETTI

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI PAOLO

NAPOLI – ATALANTA h. 18.00

COLOMBO

BERTI – COLAROSSI

IV: DOVERI

VAR: VALERI

AVAR: ABISSO

BOLOGNA – LAZIO h. 20.45

MARESCA

BERCIGLI – CECCONI

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

DOMENICA 12 MARZO

LECCE- TORINO h. 12.30

SACCHI

PALERMO – MOKHTAR

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: GHERSINI

CREMONESE – FIORENTINA h. 15.00

MARCENARO

VECCHI – MORO

IV: MANGANIELLO

VAR: GUIDA

AVAR: DI MARTINO

H. VERONA – MONZA h. 15.00

PICCININI

PAGLIARDINI – MACADDINO

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: MASSA

AVAR: MUTO

ROMA – SASSUOLO h. 18.00

FABBRI

CAPALDO – PRENNA

IV: GIUA

VAR: PAIRETTO

AVAR: NASCA

JUVENTUS – SAMPDORIA h. 20.45

PRONTERA

COSTANZO – PASSERI

IV: RAPUANO

VAR: DI BELLO

AVAR: LONGO S.

LUNEDI’ 13 MARZO

MILAN – SALERNITANA h. 20.45

LA PENNA

ZINGARELLI – DI MONTE

IV: PERENZONI

VAR: BANTI

AVAR: GUIDA