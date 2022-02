Arbitri della 29° giornata del campionato di Serie C 2021/2022

Le designazioni arbitrali per la ventinovesima giornata del campionato di Lega Pro 2021/2022 in programma dal 26 al 28 febbraio

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 22° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi ricordando che il turno si aprirà sabato 26 febbraio alle ore 14 con Juve Stabia – Monopoli per il girone C mentre terminerà lunedì 28 febbraio alle 21 con Modena – Pescara.

GIRONE A

AVELLINO 1912 CALCIO CATANIA S.P.A.

Alessandro Di Graci

Como

Alex Cavallina

Parma

Giovanni Dell’Orco

Policoro

Enrico Maggio

Lodi

CALCIO FOGGIA 1920 BARI

Mario Cascone

Nocera Inferiore

Thomas Miniutti

Maniago

Fabrizio Aniello Ricciardi

Ancona

Ermanno Feliciani

Teramo

CAMPOBASSO 1919 TURRIS

Luca Angelucci

Foligno

Andrea Torresan

Bassano del Grappa

Giuseppe Licari

Marsala

Ciro Aldi

Lanciano

CATANZARO 1929 LATINA CALCIO 1932

Adalberto Fiero

Pistoia

Giuseppe Trischitta

Messina

Milos Tomasello Andulajevic

Messina

Lucio Felice Angelillo

Nola

FIDELIS ANDRIA 1928 TARANTO CALCIO 1906 SRL

Marco Acanfora

Castellammare di Stabia

Mattia Politi

Lecce

Khaled Bahri

Sassari

Marco Monaldi

Macerata

JUVE STABIA MONOPOLI 1966 S.R.L.

Marco Emmanuele

Pisa

Francesco Collu

Oristano

Matteo Paggiola

Legnago

Giorgio Di Cicco

Lanciano

MONTEROSI TUSCIA FC SRL AZ PICERNO

Maria Sole Ferrieri Caputi

Livorno

Antonio Severino

Campobasso

Nicola Tinello

Rovigo

Marco Russo

Torre Annunziata

POTENZA CALCIO S.R.L. PAGANESE CALCIO 1926 SRL

Federico Longo

Paola

Alessandro Maninetti

Lovere

Marco Belsanti

Bari

Valerio Vogliacco

Bari

U.S. VIBONESE CALCIO SRL A.C.R. MESSINA

Davide Di Marco

Ciampino

Andrea Bianchini

Perugia

Marco Croce

Nocera Inferiore

Dario Madonia

Palermo

VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. PALERMO

Francesco Luciani

Roma 1

Pietro Pascali

Bologna

Stefano Camilli

Foligno

Simone Taricone

Perugia

GIRONE B

ANCONA MATELICA SRL REGGIANA 1919 SPA

Michele Giordano

Novara

Marco Lencioni

Lucca

Veronica Vettorel

Latina

Alberto Ruben Arena

Torre del Greco

CARRARESE CALCIO S.R.L. GUBBIO

Enrico Gemelli

Messina

Lorenzo D’Ilario

Tivoli

Matteo Taverna

Bergamo

Federico Olmi Zippilli

Mantova

CITTA’ DI PONTEDERA SRL CESENA F.C. S.R.L.

Mario Perri

Roma 1

Federico Fratello

Latina

Francesco Picciche’

Trapani

Michele Pasculli

Como

LUCCHESE 1905 ARL FERMANA F.C. SRL

Mattia Ubaldi

Roma 1

Alessandro Antonio Boggiani

Monza

Manuel Marchese

Pavia

Lorenzo Vacca

Saronno

MODENA F.C. 2018 S.R.L. DELFINO PESCARA 1936

Giuseppe Collu

Cagliari

Rosario Antonio Grasso

Acireale

Stefano Montagnani

Bolzano

Filippo Giaccaglia

Jesi

OLBIA AQUILA 1902 MONTEVARCHI

Matteo Centi

Terni

Veronica Martinelli

Seregno

Antonio Lalomia

Agrigento

Fabio Franzo’

Siracusa

PISTOIESE 1921 IMOLESE CALCIO 1919

Luca Zucchetti

Foligno

Sergiu Petrica Filip

Torino

Marco Colaianni

Bari

Flavio Fantozzi

Civitavecchia

SIENA VITERBESE

Francesco Carrione

Castellammare di Stabia

Marco Carrelli

Campobasso

Andrea Cravotta

Citta’ di Castello

Alessio Marra

Mantova

TERAMO CALCIO GROSSETO

Ermes Fabrizio Cavaliere

Paola

Franco Iacovacci

Latina

Andrea Cecchi

Roma 1

Antonio Di Reda

Molfetta

VIS PESARO 1898 A R.L. VIRTUS ENTELLA

Valerio Crezzini

Siena

Simone Piazzini

Prato

Giorgio Ermanno Minafra

Roma 2

Deborah Bianchi

Prato

GIRONE C

AURORA PRO PATRIA LEGNAGO SALUS S.R.L.

Luigi Catanoso

Reggio Calabria

Franck Loic Nana Tchato

Aprilia

Antonino Junior Palla

Catania

Gabriele Restaldo

Ivrea

FERALPISALO S.R.L. AC TRENTO 1921 S.R.L.

Luca Cherchi

Carbonia

Giorgio Lazzaroni

Udine

Ivan Catallo

Frosinone

Mattia Drigo

Portogruaro

GIANA ERMINIO S.R.L. PRO VERCELLI

Carlo Rinaldi

Bassano del Grappa

Fabio Catani

Fermo

Giulia Tempestilli

Roma 2

Claudio Giuseppe Allegretta

Molfetta

JUVENTUS U23 ALBINOLEFFE S.R.L.

Andrea Bordin

Bassano del Grappa

Emanuele Spagnolo

Reggio Emilia

Fabio Dell’Arciprete

Vasto

Giovanni Tricarico

Verona

MANTOVA FC SRL TRIESTINA CALCIO 1918

Simone Galipo’

Firenze

Riccardo Pintaudi

Pesaro

Giuseppe Centrone

Molfetta

Lorenzo Maccarini

Arezzo

PADOVA CALCIO PRO SESTO 1913 S.R.L.

Mario Saia

Palermo

Michele Somma

Castellammare di Stabia

Amedeo Fine

Battipaglia

Andrea Rizzello

Casarano

PERGOLETTESE 1932 S.R.L. FIORENZUOLA 1922 SSARL.D.

Kevin Bonacina

Bergamo

Ciro Di Maio

Molfetta

Emanuele Fumarulo

Barletta

Davide Galiffi

Alghero

PIACENZA CALCIO 1919 SRL FUSSBALLCLUB SUDTIROL.

Michele Di Cairano

Ariano Irpino

Tiziana Trasciatti

Foligno

Francesco Valente

Roma 2

Mauro Gangi

Enna

RENATE S.R.L. CALCIO LECCO 1912 S.R.L.

Francesco Burlando

Genova

Stefano Lenza

Firenze

Diego Peloso

Nichelino

Stefan Arnaut

Padova

VIRTUS VERONA 1913 SEREGNO CALCIO S.R.L.

Fabio Rosario Luongo

Napoli

Rosario Caso

Nocera Inferiore

Marco Pilleri

Cagliari

Julio Milan Silvera

Valdarno