Arbitri della 3° giornata del campionato di Serie C 2023/2024

Le designazioni arbitrali per la terzo giornata del campionato di Lega Pro 2023/2024 in programma dal 15 al 18 settembre

L’Associazione Italiana Arbitri rende noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali della 3° giornata del campionato di Lega Pro. Andiamo a vedere nel dettaglio le designazioni per le gare in programma da venerdì 15 settembre a lunedì 18 settembre. Venerdì 15 settembre si apre una nuova giornata per il girone B con ben 4 partite tutte alle 20.45 così come per il Girone A quella tra Atalanta U23 e Giana Erminio. La Juventus Next Gen in trasferta a Rimini, gara diretta da Francesco Zago di Conegliano mentre per il big match SPAL – Perugia c’è Niccolo’ Turrini della sezione di Firenze. Sabato le gare si disputeranno nella fascia della 18.30 e delle 20.45. Troviamo il derby ligure tra Entella e Sestri Levante, designato Gabriele Scatena di Avezzano. Sarà invece Alberto Ruben Arena ad arbitrare la prima all’Adriatico per la nuova stagione del Pescara contro l’Arezzo. Domenica scende in campo anche il Girone C che propone il derby campano Casertana-Benevento sotto la direzione di Mattia Caldera di Como mentre per la sfida di cartello tra Avellino e Foggia troviamo Roberto Lovison della sezione di Padova. Questo girone ci accompagnerà anche con quattro posticipi tra questi altri due derby, pugliese tra Audace Cerignola e Brindisi e campano tra Giugliano e Juve Stabia. Nei primo match arbitra Andrea Bordin di Bassano del Grappa, nel secondo Eugenio Scarpa di Collegno.

SERIE C – DESIGNAZIONI 3ª GIORNATA 2023/2024

GIRONE A

ALESSANDRIA PADOVA Daniele Virgilio Trapani Domenico Castro Livorno Pio Carlo Cataneo Foggia Alessio Marra Mantova ATALANTA U23 GIANA ERMINIO S.S.D.AR.L. Giorgio Di Cicco Lanciano Gianmarco Macripo’ Siena Giuseppe Romaniello Napoli Francesco Ennio Gallo Bologna FIORENZUOLA ALBINOLEFFE Mauro Gangi Enna Marco Munitello Gradisca d’Isonzo Damiano Caldarola Asti Giorgio D’Agnillo Vasto L.R. VICENZA LUMEZZANE S.P.A. Aleksandar Djurdjevic Trieste Diego Peloso Nichelino Marco Pilleri Cagliari Salvatore Marco Testai’ Catania LEGNAGO SALUS S.D.A.R.L. VIRTUS VERONA Gianluca Catanzaro Catanzaro Vincenzo Andreano Foggia Carlo Farina Brescia Filippo Giaccaglia Jesi MANTOVA PRO SESTO Mattia Nigro Prato Emanuele Bracaccini Macerata Diego Spatrisano Cesena Andrea Calzavara Varese NOVARA TRENTO Felipe Salvatore Viapiana Catanzaro Stefania Genoveffa Signorelli Paola Andrea Romagnoli Albano Laziale Abdoulaye Diop Treviglio PERGOLETTESE RENATE Mattia Drigo Portogruaro Giovanni Pandolfo Castelfranco Veneto Giovanni Boato Padova Matteo Canci Carrara PRO PATRIA ARZIGNANO V Alfredo Iannello Messina Manfredi Scribani Agrigento Stefano Vito Martinelli Potenza Carlo Esposito Napoli TRIESTINA PRO VERCELLI Carlo Rinaldi Bassano del Grappa Alessandro Antonio Boggiani Monza Ilario Montanelli Lecco Vincenzo Hamza Riahi Lovere

GIRONE B

ANCONA PINETO Marco Di Loreto Terni Vincenzo Abbinante Bari Davide Rignanese Rimini Samuele Andreano Prato CARRARESE VIS PESARO Jules Roland Andeng Tona Mbei Cuneo Alessandro Cassano Saronno Bruno Galigani Sondrio Simone Gauzolino Torino GUBBIO FERMANA Giorgio Bozzetto Bergamo Alessio Miccoli Lanciano Luigi Ingenito Piombino Raffaele Gallo Castellammare di Stabia OLBIA TORRES Stefano Nicolini Brescia Giorgio Ravera Lodi Matteo Taverna Bergamo Matteo Santinelli Bergamo PESCARA AREZZO S.P.A. Alberto Ruben Arena Torre del Greco Andrea Cecchi Roma 1 Andrea Pasqualetto Aprilia Dario Acquafredda Molfetta PONTEDERA CESENA Luca De Angeli Milano Massimiliano Starnini Viterbo Emanuele Fumarulo Barletta Bruno Spina Barletta RECANATESE LUCCHESE Emanuele Ceriello Chiari Daniele De Chirico Molfetta Angelo Tomasi Lecce Andrea Paccagnella Bologna RIMINI JUVENTUS NEXT GEN Francesco Zago Conegliano Salvatore Nicosia Saronno Nirintsalama T. Andriambelo Roma 1 Simone Galipo’ Firenze S.P.A.L. S.R.L. PERUGIA Niccolo’ Turrini Firenze Roberto Allocco Alba – Bra Alessandro Munerati Rovigo Antonio Di Reda Molfetta VIRTUS ENTELLA SESTRI LEVANTE Gabriele Scatena Avezzano Matteo Pressato Latina Marco Colaianni Bari Fabio Rinaldi Novi Ligure

GIRONE C